Компании "Сухой" и "МиГ" объединят в одно юрлицо
09:38 18.03.2021 (обновлено: 11:00 18.03.2021)
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. "Ростех" по итогам совещания с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) принял решение прекратить существование компаний "Сухой" и "МиГ" как самостоятельных юридических лиц, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
По информации СМИ, предприятия объединят в Корпоративный центр самолетостроения, в подчинение которому перейдут "Туполев", "Ильюшин" и "Иркут". В "Ростехе" объяснили, что конструкторские школы и их бренды сохранятся, изменится лишь организационная форма юрлиц.
В госкорпорации также планируют создать Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, который объединит все авиационные конструкторские бюро. Как уточнило агентство, глава "Ростеха" Сергей Чемезов намерен возглавить совет директоров ОАК для контроля преобразований.
В октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, процесс завершился в марте 2020-го. Во время интеграции в корпорации разрабатывали программу оптимизации процессов управления и производства.
"Сухой" — крупнейший российский авиационный холдинг, производящий боевые и гражданские самолеты марки "Су" и "Бе". Авиастроительная компания "МиГ" изготавливает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, а также легкие самолеты общего назначения.
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