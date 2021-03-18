https://ria.ru/20210318/sukhoy-1601756230.html

Компании "Сухой" и "МиГ" объединят в одно юрлицо

Компании "Сухой" и "МиГ" объединят в одно юрлицо

"Ростех" по итогам совещания с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) принял решение прекратить существование компаний "Сухой" и "МиГ" как... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:38

2021-03-18T09:38

2021-03-18T11:00

sukhoi superjet 100 (ssj100)

су-57

мс-21

ростех

иркут (корпорация)

сергей чемезов

экономика

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. "Ростех" по итогам совещания с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) принял решение прекратить существование компаний "Сухой" и "МиГ" как самостоятельных юридических лиц, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.По информации СМИ, предприятия объединят в Корпоративный центр самолетостроения, в подчинение которому перейдут "Туполев", "Ильюшин" и "Иркут". В "Ростехе" объяснили, что конструкторские школы и их бренды сохранятся, изменится лишь организационная форма юрлиц.В госкорпорации также планируют создать Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, который объединит все авиационные конструкторские бюро. Как уточнило агентство, глава "Ростеха" Сергей Чемезов намерен возглавить совет директоров ОАК для контроля преобразований.В октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, процесс завершился в марте 2020-го. Во время интеграции в корпорации разрабатывали программу оптимизации процессов управления и производства."Сухой" — крупнейший российский авиационный холдинг, производящий боевые и гражданские самолеты марки "Су" и "Бе". Авиастроительная компания "МиГ" изготавливает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, а также легкие самолеты общего назначения.

https://ria.ru/20200901/oak-1576566402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sukhoi superjet 100 (ssj100), су-57, мс-21, ростех, иркут (корпорация), сергей чемезов, экономика