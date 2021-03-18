Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:07 18.03.2021 (обновлено: 09:09 18.03.2021)
© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкУчастники шествия латышского легиона Ваффен СС в Риге
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американское ЦРУ активно вербовало бывших членов латышского легиона СС, причастных к массовым убийствам мирных граждан Советского Союза на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны, и затем использовало их в своей подрывной работе против Латвийской ССР, следует из доклада "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ", подготовленного фондом "Историческая память".
Презентация доклада пройдет в четверг на площадке МИА "Россия сегодня".
"Публикуемые в настоящем докладе сведения наглядно свидетельствуют о том, что подавляющее большинство латышских агентов ЦРУ в годы Второй мировой войны служили нацистам, многие из этих агентов были прямо причастны к преступлениям против человечности, в том числе к Холокосту, карательным операциям против мирного населения, блокаде Ленинграда", - говорится в докладе, текст которого фонд "Историческая память" предоставил РИА Новости.
В исследовании, в частности, приводятся данные о сотрудничестве с ЦРУ латышского легионера СС Яниса Цирулиса, активно участвовавшего в массовых расправах над мирными гражданами, в том числе женщинами и детьми, в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области.
Как следует из доклада, основанного на анализе ранее рассекреченных документов ЦРУ, особую роль среди этих агентов американской разведки играли участники организации "Ястребы Даугавы" (Daugavas Vanagi), в том числе члены ее правления. Она была создана после Второй мировой войны в лагере для военнопленных в Бельгии бывшими латвийскими легионерами СС. Центр организации размещался в западногерманском Мюнстере, ее филиалы находились в 12 странах Запада, в том числе в США, Англии и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более девяти тысяч человек.
После распада Советского Союза отделения организации открыты в Латвии. Сейчас отделения Daugavas Vanagi существуют во всех странах, где проживает наибольшее число ветеранов Латышского легиона СС. Именно с подачи "Ястребов Даугавы" в Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона.
"Концентрация нацистских пособников и преступников в латышской агентуре ЦРУ была зашкаливающей, а организация Daugavas Vanagi по праву может считаться одним из ключевых активов американской разведки на латвийском направлении", - говорится в докладе.
Его авторы поясняют, почему ЦРУ предпочитало вербовать людей, точно причастных к преступлениям против человечности: "На этот вопрос существует вполне рациональный ответ. Участие в нацистских преступлениях само по себе, разумеется, не было преимуществом для кандидатов на вербовку. Преимуществом была служба в организованных нацистами структурах полиции".
Как поясняют составители доклада, бывшие сотрудники полиции обладали более широким кругом контактов и полезными для оперативной работы навыками. "ЦРУ предпочитало вербовать полицейских, а полицейские были самым активным образом вовлечены в организованные нацистами преступления", - подчеркивают историки.
18 марта 2020, 10:05Канада запросила у России информацию по Латышскому легиону СС
За последнее время российские правоохранительные органы, поисковики и историки в рамках проекта "Без срока давности" выявили много преступлений гитлеровцев против гражданского населения СССР.
В октябре 2020 года в России вынесли первое судебное решение о геноциде. Так суд назвал расправу нацистов над жителями деревни Жестяная Горка Новгородской области: в 1942-1943 годах там убили более 2,5 тысячи человек.
Геноцидом политику Германии в годы войны назвал и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин — абсолютное большинство советских потерь пришлось на мирное население, пояснил он.
В нынешнем году СК сообщил, что создает отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Подразделение займется поиском виновных в массовых убийствах и предотвращением искажения исторических фактов.