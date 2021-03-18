https://ria.ru/20210318/sovfed-1601887024.html

Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда

Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, изменяющий порядок формирования Совета Федерации представителями от субъектов: предлагается направлять РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T20:39

2021-03-18T20:39

2021-03-18T20:39

совет федерации рф

госдума рф

сергей иванов (политик)

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, изменяющий порядок формирования Совета Федерации представителями от субъектов: предлагается направлять в верхнюю палату глав регионов и заксобраний."В Совет Федерации Федерального Собрания РФ в соответствии с Конституцией РФ входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности", - говорится в законопроекте.В пояснительной записке автор отмечает, что данная практика ранее уже доказала свое преимущество."Субъекты РФ смогут принимать непосредственное участие в законодательной деятельности, получив возможность помимо уже имеющейся выступать с законодательной инициативой, голосовать за принятие законопроектов, в том числе утверждать бюджет", - добавляется в пояснении.Законопроект предполагает, что главы субъектов и региональных заксобраний будут исполнять полномочия на непостоянной и неоплачиваемой основе, так как данная деятельность будет для них сопутствующей, что позволит сэкономить федеральному бюджету около одного миллиарда рублей ежегодно."Принятие данного федерального закона позволит избирателям направлять в Совет Федерации кандидатов, чья безупречная репутация и деловые качества будут подтверждены итогами выборов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20210317/kosachev-1601594616.html

https://ria.ru/20210317/karasin-1601624914.html

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совет федерации рф, госдума рф, сергей иванов (политик), политика