https://ria.ru/20210318/sovfed-1601887024.html
Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда
Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, изменяющий порядок формирования Совета Федерации представителями от субъектов: предлагается направлять РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T20:39
2021-03-18T20:39
2021-03-18T20:39
совет федерации рф
госдума рф
сергей иванов (политик)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594773619_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5265d3ec36d07b9dc588de3b01c5393.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, изменяющий порядок формирования Совета Федерации представителями от субъектов: предлагается направлять в верхнюю палату глав регионов и заксобраний."В Совет Федерации Федерального Собрания РФ в соответствии с Конституцией РФ входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности", - говорится в законопроекте.В пояснительной записке автор отмечает, что данная практика ранее уже доказала свое преимущество."Субъекты РФ смогут принимать непосредственное участие в законодательной деятельности, получив возможность помимо уже имеющейся выступать с законодательной инициативой, голосовать за принятие законопроектов, в том числе утверждать бюджет", - добавляется в пояснении.Законопроект предполагает, что главы субъектов и региональных заксобраний будут исполнять полномочия на непостоянной и неоплачиваемой основе, так как данная деятельность будет для них сопутствующей, что позволит сэкономить федеральному бюджету около одного миллиарда рублей ежегодно."Принятие данного федерального закона позволит избирателям направлять в Совет Федерации кандидатов, чья безупречная репутация и деловые качества будут подтверждены итогами выборов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", - подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20210317/kosachev-1601594616.html
https://ria.ru/20210317/karasin-1601624914.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594773619_486:286:2835:2048_1920x0_80_0_0_2a9d0c665c73712f030f7d584469f98a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, госдума рф, сергей иванов (политик), политика
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Депутат Сергей Иванов
(ЛДПР
) внес в Госдуму
законопроект, изменяющий порядок формирования Совета Федерации
представителями от субъектов: предлагается направлять в верхнюю палату глав регионов и заксобраний.
"В Совет Федерации Федерального Собрания РФ в соответствии с Конституцией РФ входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности", - говорится в законопроекте.
В пояснительной записке автор отмечает, что данная практика ранее уже доказала свое преимущество.
"Субъекты РФ смогут принимать непосредственное участие в законодательной деятельности, получив возможность помимо уже имеющейся выступать с законодательной инициативой, голосовать за принятие законопроектов, в том числе утверждать бюджет", - добавляется в пояснении.
Законопроект предполагает, что главы субъектов и региональных заксобраний будут исполнять полномочия на непостоянной и неоплачиваемой основе, так как данная деятельность будет для них сопутствующей, что позволит сэкономить федеральному бюджету около одного миллиарда рублей ежегодно.
"Принятие данного федерального закона позволит избирателям направлять в Совет Федерации кандидатов, чья безупречная репутация и деловые качества будут подтверждены итогами выборов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", - подчеркивается в документе.