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Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда
Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, изменяющий порядок формирования Совета Федерации представителями от субъектов: предлагается направлять РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T20:39
2021-03-18T20:39
совет федерации рф
госдума рф
сергей иванов (политик)
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, изменяющий порядок формирования Совета Федерации представителями от субъектов: предлагается направлять в верхнюю палату глав регионов и заксобраний."В Совет Федерации Федерального Собрания РФ в соответствии с Конституцией РФ входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности", - говорится в законопроекте.В пояснительной записке автор отмечает, что данная практика ранее уже доказала свое преимущество."Субъекты РФ смогут принимать непосредственное участие в законодательной деятельности, получив возможность помимо уже имеющейся выступать с законодательной инициативой, голосовать за принятие законопроектов, в том числе утверждать бюджет", - добавляется в пояснении.Законопроект предполагает, что главы субъектов и региональных заксобраний будут исполнять полномочия на непостоянной и неоплачиваемой основе, так как данная деятельность будет для них сопутствующей, что позволит сэкономить федеральному бюджету около одного миллиарда рублей ежегодно."Принятие данного федерального закона позволит избирателям направлять в Совет Федерации кандидатов, чья безупречная репутация и деловые качества будут подтверждены итогами выборов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", - подчеркивается в документе.
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совет федерации рф, госдума рф, сергей иванов (политик), политика

Глав регионов и заксобраний предложили сделать членами Совфеда

20:39 18.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, изменяющий порядок формирования Совета Федерации представителями от субъектов: предлагается направлять в верхнюю палату глав регионов и заксобраний.
"В Совет Федерации Федерального Собрания РФ в соответствии с Конституцией РФ входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности", - говорится в законопроекте.
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В пояснительной записке автор отмечает, что данная практика ранее уже доказала свое преимущество.
"Субъекты РФ смогут принимать непосредственное участие в законодательной деятельности, получив возможность помимо уже имеющейся выступать с законодательной инициативой, голосовать за принятие законопроектов, в том числе утверждать бюджет", - добавляется в пояснении.
Законопроект предполагает, что главы субъектов и региональных заксобраний будут исполнять полномочия на непостоянной и неоплачиваемой основе, так как данная деятельность будет для них сопутствующей, что позволит сэкономить федеральному бюджету около одного миллиарда рублей ежегодно.
"Принятие данного федерального закона позволит избирателям направлять в Совет Федерации кандидатов, чья безупречная репутация и деловые качества будут подтверждены итогами выборов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", - подчеркивается в документе.
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Совет Федерации РФГосдума РФСергей Иванов (политик)Политика
 
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