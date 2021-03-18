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В Ульяновской области выпал желтый снег
В Ульяновской области выпал желтый снег
Желтый снег выпал в Ульяновской области, по предварительным данным, из-за песчаных бурь со стороны Китая, он не опасен, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:08
2021-03-18T16:34
гидрометцентр
ульяновская область
ульяновск
китай
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САМАРА, 18 мар - РИА Новости. Желтый снег выпал в Ульяновской области, по предварительным данным, из-за песчаных бурь со стороны Китая, он не опасен, сообщает в четверг пресс-служба минприроды региона."Восемнадцатого марта на территории ряда районов Ульяновской области и в самом городе Ульяновске зафиксировано выпадение снега желтого окраса. По предварительной информации областного Гидрометцентра, причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты Ульяновского филиала Приволжского УГМС провели анализ отобранных проб снега. "Результаты анализа показали, что pH проб снега нехарактерного цвета находится в пределе от 7,0 до 7,3, то есть является нейтральным. При фильтровании проб снега обнаружены частицы твердого характера – песчаные примеси. Снег желтого цвета относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения", - указывается в релизе.Кроме того, на региональных и федеральных постах дополнительно отобраны пробы воздуха на взвешенные вещества - анализ превышений санитарных норм не выявил.Песчаные бури произошли в последнее время более чем в 10 регионах Каитая, снимки со спутников еще в начале недели показывали, что буря распространилась на площади около 470 тысяч квадратных километров.
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гидрометцентр, ульяновская область, ульяновск, китай

В Ульяновской области выпал желтый снег

16:08 18.03.2021 (обновлено: 16:34 18.03.2021)
 
© Фото : @kafmeteo/ВКонтактеЖелтый снег, выпавший в ряде регионов Поволжья
Желтый снег, выпавший в ряде регионов Поволжья - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : @kafmeteo/ВКонтакте
Читать ria.ru в
САМАРА, 18 мар - РИА Новости. Желтый снег выпал в Ульяновской области, по предварительным данным, из-за песчаных бурь со стороны Китая, он не опасен, сообщает в четверг пресс-служба минприроды региона.
"Восемнадцатого марта на территории ряда районов Ульяновской области и в самом городе Ульяновске зафиксировано выпадение снега желтого окраса. По предварительной информации областного Гидрометцентра, причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая", - говорится в сообщении.
© Фото : @kafmeteo/ВКонтактеЖелтый снег, выпавший в ряде регионов Поволжья
Желтый снег, выпавший в ряде регионов Поволжья - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : @kafmeteo/ВКонтакте
Желтый снег, выпавший в ряде регионов Поволжья
Отмечается, что специалисты Ульяновского филиала Приволжского УГМС провели анализ отобранных проб снега. "Результаты анализа показали, что pH проб снега нехарактерного цвета находится в пределе от 7,0 до 7,3, то есть является нейтральным. При фильтровании проб снега обнаружены частицы твердого характера – песчаные примеси. Снег желтого цвета относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения", - указывается в релизе.
Кроме того, на региональных и федеральных постах дополнительно отобраны пробы воздуха на взвешенные вещества - анализ превышений санитарных норм не выявил.
Песчаные бури произошли в последнее время более чем в 10 регионах Каитая, снимки со спутников еще в начале недели показывали, что буря распространилась на площади около 470 тысяч квадратных километров.
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ГидрометцентрУльяновская областьУльяновскКитай
 
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