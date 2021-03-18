https://ria.ru/20210318/simptomy-1601847176.html

Названы симптомы, требующие неотложного вызова скорой

Названы симптомы, требующие неотложного вызова скорой

Американский врач скорой помощи клиники Майо Кейси Клементс рассказал о симптомах, которые требуют срочного обращения к медикам, сообщил портал MedicalXpress. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:00

2021-03-18T17:00

2021-03-18T19:34

здоровье - общество

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587963594_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_c0ba737aaf58d480784f2651fb63b66d.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американский врач скорой помощи клиники Майо Кейси Клементс рассказал о симптомах, которые требуют срочного обращения к медикам, сообщил портал MedicalXpress.Медик отметил, что во время пандемии коронавируса снизилось число людей, которые обращаются в неотложку, поскольку многие боятся заражения.Специалист отметил, что хотя такое поведение можно понять, есть ряд недомоганий, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку они могут иметь тяжелые осложнения или даже привести к летальному исходу."Если у человека появилась боль в груди или он не может отдышаться; если он чувствует слабость в одной части тела или заметил у себя другие симптомы инсульта. И конечно, любое неконтролируемое кровотечение, например, в стуле — все это причины для обращения за неотложной помощью", — уточнил Клементс.Он также посоветовал как можно быстрее "наверстать упущенное" в плане профилактических обследований, которые пришлось перенести из-за пандемии.

https://ria.ru/20210318/myasnikov-1601755291.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сша