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Названы симптомы, требующие неотложного вызова скорой
Названы симптомы, требующие неотложного вызова скорой
Американский врач скорой помощи клиники Майо Кейси Клементс рассказал о симптомах, которые требуют срочного обращения к медикам, сообщил портал MedicalXpress. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:00
2021-03-18T19:34
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американский врач скорой помощи клиники Майо Кейси Клементс рассказал о симптомах, которые требуют срочного обращения к медикам, сообщил портал MedicalXpress.Медик отметил, что во время пандемии коронавируса снизилось число людей, которые обращаются в неотложку, поскольку многие боятся заражения.Специалист отметил, что хотя такое поведение можно понять, есть ряд недомоганий, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку они могут иметь тяжелые осложнения или даже привести к летальному исходу."Если у человека появилась боль в груди или он не может отдышаться; если он чувствует слабость в одной части тела или заметил у себя другие симптомы инсульта. И конечно, любое неконтролируемое кровотечение, например, в стуле — все это причины для обращения за неотложной помощью", — уточнил Клементс.Он также посоветовал как можно быстрее "наверстать упущенное" в плане профилактических обследований, которые пришлось перенести из-за пандемии.
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здоровье - общество, сша

Названы симптомы, требующие неотложного вызова скорой

17:00 18.03.2021 (обновлено: 19:34 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американский врач скорой помощи клиники Майо Кейси Клементс рассказал о симптомах, которые требуют срочного обращения к медикам, сообщил портал MedicalXpress.
Медик отметил, что во время пандемии коронавируса снизилось число людей, которые обращаются в неотложку, поскольку многие боятся заражения.
Специалист отметил, что хотя такое поведение можно понять, есть ряд недомоганий, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку они могут иметь тяжелые осложнения или даже привести к летальному исходу.
"Если у человека появилась боль в груди или он не может отдышаться; если он чувствует слабость в одной части тела или заметил у себя другие симптомы инсульта. И конечно, любое неконтролируемое кровотечение, например, в стуле — все это причины для обращения за неотложной помощью", — уточнил Клементс.
Он также посоветовал как можно быстрее "наверстать упущенное" в плане профилактических обследований, которые пришлось перенести из-за пандемии.
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