https://ria.ru/20210318/rihanna-1601662647.html

Рианна стала соседкой Пола Маккартни

Рианна стала соседкой Пола Маккартни

Певица и актриса Рианна приобрела роскошный особняк в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), который располагается буквально через дорогу от дома британского... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T00:32

2021-03-18T00:32

2021-03-18T00:32

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беверли-хиллз

мэрайя кэри

калифорния

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Певица и актриса Рианна приобрела роскошный особняк в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), который располагается буквально через дорогу от дома британского музыканта Пола Маккартни, сообщает Daily Mail.Резиденция, построенная в 1930-х годах, расположена в уютном местечке среди зелени и гор. В доме, по информации издания, находится пять спален, семь ванных комнат, бассейн и просторный двор. Покупка обошлась звезде в 13,8 миллиона долларов США.В этом районе некоторое время арендовала дом Мэрайя Кэри, а также жила в период строгой самоизоляции из-за пандемии коронавируса Мадонна.Издание отмечает, что когда-то особняк принадлежал Мэри Шелдон – дочери писателя и сценариста, лауреата премии "Оскар" Сидни Шелдона. Затем в 2016 году за 4,3 миллиона долларов поместье у нее выкупил предприниматель и инвестор Дэниел Старр.Он провел в резиденции капитальный ремонт и перепланировку. Спустя время Старр выставил ее на продажу за 15 миллионов долларов США, но затем согласился скинуть 1,2 миллиона.

https://ria.ru/20200813/1575684012.html

беверли-хиллз

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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