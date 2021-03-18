https://ria.ru/20210318/rihanna-1601662647.html
Рианна стала соседкой Пола Маккартни
Рианна стала соседкой Пола Маккартни
Певица и актриса Рианна приобрела роскошный особняк в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), который располагается буквально через дорогу от дома британского... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T00:32
2021-03-18T00:32
2021-03-18T00:32
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беверли-хиллз
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Певица и актриса Рианна приобрела роскошный особняк в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), который располагается буквально через дорогу от дома британского музыканта Пола Маккартни, сообщает Daily Mail.Резиденция, построенная в 1930-х годах, расположена в уютном местечке среди зелени и гор. В доме, по информации издания, находится пять спален, семь ванных комнат, бассейн и просторный двор. Покупка обошлась звезде в 13,8 миллиона долларов США.В этом районе некоторое время арендовала дом Мэрайя Кэри, а также жила в период строгой самоизоляции из-за пандемии коронавируса Мадонна.Издание отмечает, что когда-то особняк принадлежал Мэри Шелдон – дочери писателя и сценариста, лауреата премии "Оскар" Сидни Шелдона. Затем в 2016 году за 4,3 миллиона долларов поместье у нее выкупил предприниматель и инвестор Дэниел Старр.Он провел в резиденции капитальный ремонт и перепланировку. Спустя время Старр выставил ее на продажу за 15 миллионов долларов США, но затем согласился скинуть 1,2 миллиона.
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жилье, беверли-хиллз, мэрайя кэри, калифорния, сша, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, рианна (робин фенти), пол маккартни
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Певица и актриса Рианна приобрела роскошный особняк в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), который располагается буквально через дорогу от дома британского музыканта Пола Маккартни, сообщает
Daily Mail.
Резиденция, построенная в 1930-х годах, расположена в уютном местечке среди зелени и гор. В доме, по информации издания, находится пять спален, семь ванных комнат, бассейн и просторный двор. Покупка обошлась звезде в 13,8 миллиона долларов США.
В этом районе некоторое время арендовала дом Мэрайя Кэри, а также жила в период строгой самоизоляции из-за пандемии коронавируса Мадонна.
Издание отмечает, что когда-то особняк принадлежал Мэри Шелдон – дочери писателя и сценариста, лауреата премии "Оскар" Сидни Шелдона. Затем в 2016 году за 4,3 миллиона долларов поместье у нее выкупил предприниматель и инвестор Дэниел Старр.
Он провел в резиденции капитальный ремонт и перепланировку. Спустя время Старр выставил ее на продажу за 15 миллионов долларов США, но затем согласился скинуть 1,2 миллиона.