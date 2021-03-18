Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210318/rihanna-1601662647.html
Рианна стала соседкой Пола Маккартни
Рианна стала соседкой Пола Маккартни
Певица и актриса Рианна приобрела роскошный особняк в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), который располагается буквально через дорогу от дома британского... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T00:32
2021-03-18T00:32
жилье
беверли-хиллз
мэрайя кэри
калифорния
сша
шоубиз
стиль жизни
шоу-бизнес
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154944/81/1549448152_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_93bd7764e7a83cb7f28109b7989af63d.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Певица и актриса Рианна приобрела роскошный особняк в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), который располагается буквально через дорогу от дома британского музыканта Пола Маккартни, сообщает Daily Mail.Резиденция, построенная в 1930-х годах, расположена в уютном местечке среди зелени и гор. В доме, по информации издания, находится пять спален, семь ванных комнат, бассейн и просторный двор. Покупка обошлась звезде в 13,8 миллиона долларов США.В этом районе некоторое время арендовала дом Мэрайя Кэри, а также жила в период строгой самоизоляции из-за пандемии коронавируса Мадонна.Издание отмечает, что когда-то особняк принадлежал Мэри Шелдон – дочери писателя и сценариста, лауреата премии "Оскар" Сидни Шелдона. Затем в 2016 году за 4,3 миллиона долларов поместье у нее выкупил предприниматель и инвестор Дэниел Старр.Он провел в резиденции капитальный ремонт и перепланировку. Спустя время Старр выставил ее на продажу за 15 миллионов долларов США, но затем согласился скинуть 1,2 миллиона.
https://ria.ru/20200813/1575684012.html
беверли-хиллз
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154944/81/1549448152_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_7b23559175e65115fe9c08558f9e51b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, беверли-хиллз, мэрайя кэри, калифорния, сша, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, рианна (робин фенти), пол маккартни

Рианна стала соседкой Пола Маккартни

00:32 18.03.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПевица Рианна на красной дорожке премьеры фильма "Окча" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Певица Рианна на красной дорожке премьеры фильма Окча в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Певица и актриса Рианна приобрела роскошный особняк в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), который располагается буквально через дорогу от дома британского музыканта Пола Маккартни, сообщает Daily Mail.
Резиденция, построенная в 1930-х годах, расположена в уютном местечке среди зелени и гор. В доме, по информации издания, находится пять спален, семь ванных комнат, бассейн и просторный двор. Покупка обошлась звезде в 13,8 миллиона долларов США.
В этом районе некоторое время арендовала дом Мэрайя Кэри, а также жила в период строгой самоизоляции из-за пандемии коронавируса Мадонна.
Издание отмечает, что когда-то особняк принадлежал Мэри Шелдон – дочери писателя и сценариста, лауреата премии "Оскар" Сидни Шелдона. Затем в 2016 году за 4,3 миллиона долларов поместье у нее выкупил предприниматель и инвестор Дэниел Старр.
Он провел в резиденции капитальный ремонт и перепланировку. Спустя время Старр выставил ее на продажу за 15 миллионов долларов США, но затем согласился скинуть 1,2 миллиона.
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа 2020, 00:43Культура
Принц Гарри и Меган Маркл тайно купили дом в США
 
ШоубизЖильеБеверли-ХиллзМэрайя КэриКалифорнияСШАСтиль жизниШоу-бизнесЗнаменитостизвездыРианна (Робин Фенти)Пол Маккартни
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:19В Кремле проанализируют подход России к отношениям с США
13:15Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
Лента новостейМолния