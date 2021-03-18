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Эксперты рассказали, куда россияне отправятся на майские праздники
Эксперты рассказали, куда россияне отправятся на майские праздники
В майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествия по стране, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:32
2021-03-18T11:33
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симферополь
сочи
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествия по стране, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что 92 процента пользователей планируют в этот период совершить короткие поездки по России. Два года назад изучать достопримечательности нашей страны были готовы лишь 64 процента респондентов.Средняя стоимость билета в одну сторону в этом году составляет 6,4 тысячи рублей, что на 200 рублей меньше, чем в мае 2019 года.Перечень самых популярных направлений остался неизменным: в Москву отправится четверть всех путешественников. Санкт-Петербург посетят 13 процентов пользователей, что в два раза больше показателя мая позапрошлого года. Популярность Сочи за два годы выросла на треть: в этом году на курорт в мае отправятся семь процентов туристов.В десятку самых востребованных направлений на длинные выходные последнего месяца весны вошли также Симферополь, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Махачкала, Краснодар и Уфа.
https://ria.ru/20210317/suzdal-1569069886.html
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туризм, новости - туризм, москва, уфа, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, махачкала, санкт-петербург, калининград, казань

Эксперты рассказали, куда россияне отправятся на майские праздники

11:32 18.03.2021 (обновлено: 11:33 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевТуристы у экскурсионного автобуса в Москве
Туристы у экскурсионного автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествия по стране, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что 92 процента пользователей планируют в этот период совершить короткие поездки по России. Два года назад изучать достопримечательности нашей страны были готовы лишь 64 процента респондентов.
Средняя стоимость билета в одну сторону в этом году составляет 6,4 тысячи рублей, что на 200 рублей меньше, чем в мае 2019 года.
Перечень самых популярных направлений остался неизменным: в Москву отправится четверть всех путешественников. Санкт-Петербург посетят 13 процентов пользователей, что в два раза больше показателя мая позапрошлого года. Популярность Сочи за два годы выросла на треть: в этом году на курорт в мае отправятся семь процентов туристов.
В десятку самых востребованных направлений на длинные выходные последнего месяца весны вошли также Симферополь, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Махачкала, Краснодар и Уфа.
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