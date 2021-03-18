https://ria.ru/20210318/puteshestviya-1601646909.html
Эксперты рассказали, куда россияне отправятся на майские праздники
Эксперты рассказали, куда россияне отправятся на майские праздники
В майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествия по стране, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:32
2021-03-18T11:32
2021-03-18T11:33
туризм
туризм
новости - туризм
москва
уфа
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587035829_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_f83ad66ade554f3487b12797c448f9ae.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествия по стране, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что 92 процента пользователей планируют в этот период совершить короткие поездки по России. Два года назад изучать достопримечательности нашей страны были готовы лишь 64 процента респондентов.Средняя стоимость билета в одну сторону в этом году составляет 6,4 тысячи рублей, что на 200 рублей меньше, чем в мае 2019 года.Перечень самых популярных направлений остался неизменным: в Москву отправится четверть всех путешественников. Санкт-Петербург посетят 13 процентов пользователей, что в два раза больше показателя мая позапрошлого года. Популярность Сочи за два годы выросла на треть: в этом году на курорт в мае отправятся семь процентов туристов.В десятку самых востребованных направлений на длинные выходные последнего месяца весны вошли также Симферополь, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Махачкала, Краснодар и Уфа.
https://ria.ru/20210317/suzdal-1569069886.html
москва
уфа
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
махачкала
санкт-петербург
калининград
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587035829_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_87091526ae782e89ae2d0d84c925cb0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, уфа, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, махачкала, санкт-петербург, калининград, казань
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествия по стране, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что 92 процента пользователей планируют в этот период совершить короткие поездки по России. Два года назад изучать достопримечательности нашей страны были готовы лишь 64 процента респондентов.
Средняя стоимость билета в одну сторону в этом году составляет 6,4 тысячи рублей, что на 200 рублей меньше, чем в мае 2019 года.
Перечень самых популярных направлений остался неизменным: в Москву отправится четверть всех путешественников. Санкт-Петербург посетят 13 процентов пользователей, что в два раза больше показателя мая позапрошлого года. Популярность Сочи за два годы выросла на треть: в этом году на курорт в мае отправятся семь процентов туристов.
В десятку самых востребованных направлений на длинные выходные последнего месяца весны вошли также Симферополь, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Махачкала, Краснодар и Уфа.