https://ria.ru/20210318/puteshestviya-1601646909.html

Эксперты рассказали, куда россияне отправятся на майские праздники

Эксперты рассказали, куда россияне отправятся на майские праздники

В майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествия по стране, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:32

2021-03-18T11:32

2021-03-18T11:33

туризм

туризм

новости - туризм

москва

уфа

краснодар

симферополь

сочи

минеральные воды

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествия по стране, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что 92 процента пользователей планируют в этот период совершить короткие поездки по России. Два года назад изучать достопримечательности нашей страны были готовы лишь 64 процента респондентов.Средняя стоимость билета в одну сторону в этом году составляет 6,4 тысячи рублей, что на 200 рублей меньше, чем в мае 2019 года.Перечень самых популярных направлений остался неизменным: в Москву отправится четверть всех путешественников. Санкт-Петербург посетят 13 процентов пользователей, что в два раза больше показателя мая позапрошлого года. Популярность Сочи за два годы выросла на треть: в этом году на курорт в мае отправятся семь процентов туристов.В десятку самых востребованных направлений на длинные выходные последнего месяца весны вошли также Симферополь, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Махачкала, Краснодар и Уфа.

https://ria.ru/20210317/suzdal-1569069886.html

москва

уфа

краснодар

симферополь

сочи

минеральные воды

махачкала

санкт-петербург

калининград

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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