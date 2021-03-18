https://ria.ru/20210318/pushkov-1601778368.html

"Занавес": Пушков прокомментировал слова Байдена о Путине

"Занавес": Пушков прокомментировал слова Байдена о Путине

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал резонансные заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес Владимира Путина. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:36

2021-03-18T11:36

2021-03-18T12:14

россия

совет федерации рф

алексей пушков

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал резонансные заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес Владимира Путина.По мнению Пушкова, лидер США намеренно взял курс на резкое обострение и перешел к беспрецедентным прямым личным оскорблениям.Пушков подчеркнул, что улучшение отношений с США в нынешних условиях невозможно.Накануне Байден сказал, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что американский лидер в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского президента "убийцей", однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.

https://ria.ru/20210318/zakharova-1601751412.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире