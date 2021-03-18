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"Занавес": Пушков прокомментировал слова Байдена о Путине
"Занавес": Пушков прокомментировал слова Байдена о Путине
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал резонансные заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес Владимира Путина. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:36
2021-03-18T11:36
2021-03-18T12:14
россия
совет федерации рф
алексей пушков
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал резонансные заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес Владимира Путина.По мнению Пушкова, лидер США намеренно взял курс на резкое обострение и перешел к беспрецедентным прямым личным оскорблениям.Пушков подчеркнул, что улучшение отношений с США в нынешних условиях невозможно.Накануне Байден сказал, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что американский лидер в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского президента "убийцей", однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.
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россия, совет федерации рф, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире