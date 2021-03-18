Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/pushkov-1601778368.html
"Занавес": Пушков прокомментировал слова Байдена о Путине
"Занавес": Пушков прокомментировал слова Байдена о Путине
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал резонансные заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес Владимира Путина. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:36
2021-03-18T12:14
россия
совет федерации рф
алексей пушков
джо байден
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал резонансные заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес Владимира Путина.По мнению Пушкова, лидер США намеренно взял курс на резкое обострение и перешел к беспрецедентным прямым личным оскорблениям.Пушков подчеркнул, что улучшение отношений с США в нынешних условиях невозможно.Накануне Байден сказал, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что американский лидер в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского президента "убийцей", однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.
https://ria.ru/20210318/zakharova-1601751412.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_567d43b36aebb745def9187f438496b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире

"Занавес": Пушков прокомментировал слова Байдена о Путине

11:36 18.03.2021 (обновлено: 12:14 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал резонансные заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
По мнению Пушкова, лидер США намеренно взял курс на резкое обострение и перешел к беспрецедентным прямым личным оскорблениям.

"Растерянное бормотание Псаки о "надежде на сотрудничество" перекрывается поведением президента США, который, по ее же словам, не намерен сдерживаться в оценках России и ее руководства. Занавес", — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Пушков подчеркнул, что улучшение отношений с США в нынешних условиях невозможно.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
08:58
Захарова прокомментировала заявления Байдена о России
Накануне Байден сказал, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что американский лидер в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского президента "убийцей", однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.
 
РоссияСовет Федерации РФАлексей ПушковДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:19В Кремле проанализируют подход России к отношениям с США
13:15Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
Лента новостейМолния