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Орлов: семь школ и детсадов Приамурья стали инновационными площадками
Орлов: семь школ и детсадов Приамурья стали инновационными площадками
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что семь школ и детских садов региона стали федеральными площадками по внедрению новейших научных разработок. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:50
2021-03-18T13:50
василий орлов
российская академия образования
амурская область
тындинский район
райчихинск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что семь школ и детских садов региона стали федеральными площадками по внедрению новейших научных разработок.Как уточняет правительство Приамурья, школы и детские сады из Благовещенска, Райчихинска и Тындинского района стали победителя конкурса, который провел Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Почетный статус получили Благовещенский лицей №6, Алексеевская гимназия, школа №26 и детский сад №3 "Надежда", а также детские сады Тындинского района "Родничок" и "Юкталинка" и школа №1 города Райчихинск."Семь школ и детских садов Приамурья признаны федеральными инновационными площадками по внедрению новейших научных разработок. Для региона это очень значимое достижение. В Амурской области реализуются крупнейшие промышленные проекты, которые в будущем потребуют высококвалифицированных специалистов, в том числе в газовой и космической сферах. Наша первоочередная задача - сделать всё, чтобы у детей как можно раньше появилась возможность развивать свои таланты, самореализоваться и получить знания, которые в итоге сделают их в востребованными специалистами, а регион обеспечат квалифицированными кадрами", - сказал Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.Всего в конкурсе был 1121 участник: организации дошкольного, общего и дополнительного образования из 81 региона России. Заявки принимались по трем направлениям: научно-методические основы воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной организации, научно-методические основы дошкольного воспитания, профилактика агрессивного поведения в образовательной среде. Для каждой инновационной площадки Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования разработает индивидуальный план развития и поможет в его реализации.
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амурская область
тындинский район
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василий орлов, российская академия образования, амурская область, тындинский район, райчихинск, общество

Орлов: семь школ и детсадов Приамурья стали инновационными площадками

13:50 18.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что семь школ и детских садов региона стали федеральными площадками по внедрению новейших научных разработок.
Как уточняет правительство Приамурья, школы и детские сады из Благовещенска, Райчихинска и Тындинского района стали победителя конкурса, который провел Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Почетный статус получили Благовещенский лицей №6, Алексеевская гимназия, школа №26 и детский сад №3 "Надежда", а также детские сады Тындинского района "Родничок" и "Юкталинка" и школа №1 города Райчихинск.
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"Семь школ и детских садов Приамурья признаны федеральными инновационными площадками по внедрению новейших научных разработок. Для региона это очень значимое достижение. В Амурской области реализуются крупнейшие промышленные проекты, которые в будущем потребуют высококвалифицированных специалистов, в том числе в газовой и космической сферах. Наша первоочередная задача - сделать всё, чтобы у детей как можно раньше появилась возможность развивать свои таланты, самореализоваться и получить знания, которые в итоге сделают их в востребованными специалистами, а регион обеспечат квалифицированными кадрами", - сказал Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.
Всего в конкурсе был 1121 участник: организации дошкольного, общего и дополнительного образования из 81 региона России. Заявки принимались по трем направлениям: научно-методические основы воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной организации, научно-методические основы дошкольного воспитания, профилактика агрессивного поведения в образовательной среде. Для каждой инновационной площадки Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования разработает индивидуальный план развития и поможет в его реализации.
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Василий ОрловРоссийская академия образованияАмурская областьТындинский районРайчихинскОбщество
 
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