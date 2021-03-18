https://ria.ru/20210318/priamure-1601808168.html

Орлов: семь школ и детсадов Приамурья стали инновационными площадками

Орлов: семь школ и детсадов Приамурья стали инновационными площадками

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что семь школ и детских садов региона стали федеральными площадками по внедрению новейших научных разработок. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:50

2021-03-18T13:50

2021-03-18T13:50

василий орлов

российская академия образования

амурская область

тындинский район

райчихинск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что семь школ и детских садов региона стали федеральными площадками по внедрению новейших научных разработок.Как уточняет правительство Приамурья, школы и детские сады из Благовещенска, Райчихинска и Тындинского района стали победителя конкурса, который провел Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Почетный статус получили Благовещенский лицей №6, Алексеевская гимназия, школа №26 и детский сад №3 "Надежда", а также детские сады Тындинского района "Родничок" и "Юкталинка" и школа №1 города Райчихинск."Семь школ и детских садов Приамурья признаны федеральными инновационными площадками по внедрению новейших научных разработок. Для региона это очень значимое достижение. В Амурской области реализуются крупнейшие промышленные проекты, которые в будущем потребуют высококвалифицированных специалистов, в том числе в газовой и космической сферах. Наша первоочередная задача - сделать всё, чтобы у детей как можно раньше появилась возможность развивать свои таланты, самореализоваться и получить знания, которые в итоге сделают их в востребованными специалистами, а регион обеспечат квалифицированными кадрами", - сказал Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.Всего в конкурсе был 1121 участник: организации дошкольного, общего и дополнительного образования из 81 региона России. Заявки принимались по трем направлениям: научно-методические основы воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной организации, научно-методические основы дошкольного воспитания, профилактика агрессивного поведения в образовательной среде. Для каждой инновационной площадки Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования разработает индивидуальный план развития и поможет в его реализации.

https://ria.ru/20210314/svyaz-1601119837.html

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амурская область

тындинский район

райчихинск

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василий орлов, российская академия образования, амурская область, тындинский район, райчихинск, общество