https://ria.ru/20210318/poeziya-1601709950.html
Опрос определил самого популярного у россиян поэта
Опрос определил самого популярного у россиян поэта
Сергея Есенина, Александра Пушкина и Анну Ахматову россияне назвали самыми популярными поэтами, среди современных авторов популярностью пользуются Вера... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T06:36
2021-03-18T06:36
2021-03-18T07:40
культура
роберт рождественский
книги
новости культуры
а. с. пушкин
владимир маяковский
сергей есенин
борис пастернак
анна ахматова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сергея Есенина, Александра Пушкина и Анну Ахматову россияне назвали самыми популярными поэтами, среди современных авторов популярностью пользуются Вера Полозкова, Ах Астахова и Дмитрий Быков, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса MyBook.Сервис провел исследование поэтических предпочтений читателей ко Дню поэзии, который отмечается 21 марта."Среди отечественных и иностранных поэтов наибольшей популярностью среди россиян пользуется Сергей Есенин. Его результат — чуть больше половины голосов. На втором месте "наше все" — Александр Пушкин (43 процента), на третьем — одна из самых выдающихся поэтесс Серебряного века — Анна Ахматова (42 процента). Замыкают пятерку лидеров великий английский драматург Уильям Шекспир (41 процент) и Марина Цветаева (38 процентов)", - сказали в пресс-службе, уточнив, что всего в опросе приняло участие более 2 тысяч человек.В список популярных поэтов также попали Михаил Лермонтов, Александр Блок, Владимир Маяковский, Иосиф Бродский, Борис Пастернак и Роберт Рождественский. Из зарубежных поэтов опрошенные также выделили Омара Хайяма, Оскара Уайльда, Данте Алигьери и Иоганна Гете.Среди современников наибольшей популярностью у любителей поэзии пользуются Вера Полозкова, Ах Астахова, Дмитрий Быков, Сола Монова и Александр Кушнер. Современной поэзией интересуются около 45 процентов опрошенных, более 80% опрошенных признались, что неравнодушны к стихам, а 49% регулярно их учат."Что касается любимых стихотворений, то они есть у 71% опрошенных. В абсолютных лидерах — "Ты меня не любишь, не жалеешь…" Сергея Есенина. Кроме него довольно часто пользователи упоминали стихотворение Михаила Лермонтова "Я не унижусь пред тобою" и произведение Эдуарда Асадова "Я могу тебя очень ждать", — заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201003/esenin-1578062975.html
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роберт рождественский, книги, новости культуры, а. с. пушкин, владимир маяковский, сергей есенин, борис пастернак, анна ахматова, иосиф бродский, вера полозкова, марина цветаева
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сергея Есенина, Александра Пушкина и Анну Ахматову россияне назвали самыми популярными поэтами, среди современных авторов популярностью пользуются Вера Полозкова, Ах Астахова и Дмитрий Быков, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса MyBook.
Сервис провел исследование поэтических предпочтений читателей ко Дню поэзии, который отмечается 21 марта.
"Среди отечественных и иностранных поэтов наибольшей популярностью среди россиян пользуется Сергей Есенин. Его результат — чуть больше половины голосов. На втором месте "наше все" — Александр Пушкин (43 процента), на третьем — одна из самых выдающихся поэтесс Серебряного века — Анна Ахматова (42 процента). Замыкают пятерку лидеров великий английский драматург Уильям Шекспир (41 процент) и Марина Цветаева (38 процентов)", - сказали в пресс-службе, уточнив, что всего в опросе приняло участие более 2 тысяч человек.
В список популярных поэтов также попали Михаил Лермонтов, Александр Блок, Владимир Маяковский, Иосиф Бродский, Борис Пастернак и Роберт Рождественский. Из зарубежных поэтов опрошенные также выделили Омара Хайяма, Оскара Уайльда, Данте Алигьери и Иоганна Гете.
Среди современников наибольшей популярностью у любителей поэзии пользуются Вера Полозкова, Ах Астахова, Дмитрий Быков, Сола Монова и Александр Кушнер. Современной поэзией интересуются около 45 процентов опрошенных, более 80% опрошенных признались, что неравнодушны к стихам, а 49% регулярно их учат.
"Что касается любимых стихотворений, то они есть у 71% опрошенных. В абсолютных лидерах — "Ты меня не любишь, не жалеешь…" Сергея Есенина. Кроме него довольно часто пользователи упоминали стихотворение Михаила Лермонтова "Я не унижусь пред тобою" и произведение Эдуарда Асадова "Я могу тебя очень ждать", — заключили в пресс-службе.