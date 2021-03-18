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Эксперт назвал сроки новой индексации пенсий
Эксперт назвал сроки новой индексации пенсий
Следующая индексация пенсий запланирована на 1 апреля. Будет пересчитана социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T01:18
2021-03-18T10:47
евгений биезбардис
сафмар
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Следующая индексация пенсий запланирована на 1 апреля. Будет пересчитана социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи родители неизвестны. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.Он напомнил, что неработающие пенсионеры получают проиндексированные выше инфляции выплаты с января. По его подсчетам, среднегодовой размер такой выплаты может вырасти до 17 443 рублей.У более семи миллионов работающих пенсионеров пенсия не индексируется уже несколько лет, но ежегодно в августе ее перерассчитывают с учетом уплаченных страховых взносов.Индексация накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат рассчитывается ежегодно до 1 мая и производится до 1 августа. "Негосударственные пенсии индексируются согласно пенсионным правилам каждого НПФ. Обычно это происходит 1 апреля за счет заработанного в предыдущем году инвестиционного результата, но не менее ноля процентов либо иной предусмотренной договором ставки минимальной гарантированной доходности", — разъяснил Биезбардис.
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евгений биезбардис, сафмар, общество

Эксперт назвал сроки новой индексации пенсий

01:18 18.03.2021 (обновлено: 10:47 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Следующая индексация пенсий запланирована на 1 апреля. Будет пересчитана социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи родители неизвестны. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

"Эта пенсия выплачивается в рамках государственного пенсионного обеспечения тем, кто не "заработал" прав на страховую пенсию. Социальную пенсию получают порядка 3,2 миллиона россиян. Повышение производится ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В 2021 году она составит 3,4 процента, а ее среднегодовой размер достигнет 10 183 рублей", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что неработающие пенсионеры получают проиндексированные выше инфляции выплаты с января. По его подсчетам, среднегодовой размер такой выплаты может вырасти до 17 443 рублей.
У более семи миллионов работающих пенсионеров пенсия не индексируется уже несколько лет, но ежегодно в августе ее перерассчитывают с учетом уплаченных страховых взносов.
Индексация накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат рассчитывается ежегодно до 1 мая и производится до 1 августа.
"Негосударственные пенсии индексируются согласно пенсионным правилам каждого НПФ. Обычно это происходит 1 апреля за счет заработанного в предыдущем году инвестиционного результата, но не менее ноля процентов либо иной предусмотренной договором ставки минимальной гарантированной доходности", — разъяснил Биезбардис.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Евгений БиезбардисСафмарОбщество
 
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