https://ria.ru/20210318/pensii-1601738626.html

Эксперт назвал сроки новой индексации пенсий

Эксперт назвал сроки новой индексации пенсий

Следующая индексация пенсий запланирована на 1 апреля. Будет пересчитана социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T01:18

2021-03-18T01:18

2021-03-18T10:47

евгений биезбардис

сафмар

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Следующая индексация пенсий запланирована на 1 апреля. Будет пересчитана социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям, чьи родители неизвестны. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.Он напомнил, что неработающие пенсионеры получают проиндексированные выше инфляции выплаты с января. По его подсчетам, среднегодовой размер такой выплаты может вырасти до 17 443 рублей.У более семи миллионов работающих пенсионеров пенсия не индексируется уже несколько лет, но ежегодно в августе ее перерассчитывают с учетом уплаченных страховых взносов.Индексация накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат рассчитывается ежегодно до 1 мая и производится до 1 августа. "Негосударственные пенсии индексируются согласно пенсионным правилам каждого НПФ. Обычно это происходит 1 апреля за счет заработанного в предыдущем году инвестиционного результата, но не менее ноля процентов либо иной предусмотренной договором ставки минимальной гарантированной доходности", — разъяснил Биезбардис.

https://ria.ru/20210318/pensiya-1601736508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений биезбардис, сафмар, общество