https://ria.ru/20210318/manizha-1601850598.html
Представитель Манижи прокомментировала жалобу на ее песню в СК
Представитель Манижи прокомментировала жалобу на ее песню в СК
Представитель певицы Манижи прокомментировала поступление в Следственный комитет жалобы с просьбой проверить текст песни "Russian Woman". РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:11
2021-03-18T17:11
2021-03-18T19:14
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Представитель певицы Манижи прокомментировала поступление в Следственный комитет жалобы с просьбой проверить текст песни "Russian Woman".Ранее к главе СК Александру Бастрыкину обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Источник РИА Новости в правоохранительных органах при этом отметил, что противоправных высказываний в песне не нашли.Манижа — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Ее победа на национальном отборе на Евровидение-2021 вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.Накануне певица опубликовала шуточное "расследование" в ответ на комментарии в соцсетях. В нем приводятся примеры ксенофобских комментариев в адрес певицы и утверждается, что она "не просто нерусская, а вообще не человек: Манижа — это соль".
https://ria.ru/20210311/teksty-1600663280.html
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РИА Новости
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евровидение-2021, шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), новости культуры, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин