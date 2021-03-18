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ООН должна дать оценку водной блокаде Крыма, заявили в Совфеде
ООН должна дать оценку водной блокаде Крыма, заявили в Совфеде
Член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков заявил, что ООН должна дать принципиальную оценку водной блокаде Крыма, устроенной Украиной, никаких... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:12
2021-03-18T12:12
сергей цеков
владимир константинов
георгий мурадов
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оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков заявил, что ООН должна дать принципиальную оценку водной блокаде Крыма, устроенной Украиной, никаких двойных стандартов быть не должно.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова и затем обращения в международные инстанции. В свою очередь, постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил, что будет подготовлено официальное обращение в ООН по поводу водной блокады, так как мир должен знать правду."ООН обязана дать принципиальную оценку и занять четкую позицию по водной блокаде Крыма, устроенной Украиной. И здесь не может быть никаких двойных стандартов. Мировое сообщество должно знать, как действует Украина в отношении Крыма, фактически используя средневековые методы войны, перекрывая доступ к воде", - сказал Цеков РИА Новости.По его словам, крымчане должны быть готовы отвечать на вопросы о том, какие убытки нанесла региону своими действиями Украина.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/krym-1601759501.html
https://ria.ru/20210301/krym-1599522430.html
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сергей цеков, владимир константинов, георгий мурадов, симферополь, оон, украина, в мире

ООН должна дать оценку водной блокаде Крыма, заявили в Совфеде

12:12 18.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков заявил, что ООН должна дать принципиальную оценку водной блокаде Крыма, устроенной Украиной, никаких двойных стандартов быть не должно.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова и затем обращения в международные инстанции. В свою очередь, постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил, что будет подготовлено официальное обращение в ООН по поводу водной блокады, так как мир должен знать правду.
Бахчисарайское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
09:59
Крым обратится в ООН из-за проблем с поставками воды
"ООН обязана дать принципиальную оценку и занять четкую позицию по водной блокаде Крыма, устроенной Украиной. И здесь не может быть никаких двойных стандартов. Мировое сообщество должно знать, как действует Украина в отношении Крыма, фактически используя средневековые методы войны, перекрывая доступ к воде", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, крымчане должны быть готовы отвечать на вопросы о том, какие убытки нанесла региону своими действиями Украина.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 22:47
В Крыму отвергли условия Авакова по возобновлению подачи воды
 
Сергей ЦековВладимир КонстантиновГеоргий МурадовСимферопольООНУкраинаВ мире
 
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