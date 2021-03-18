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В Крыму назвали блокаду полуострова "полной тупостью"
В Крыму назвали блокаду полуострова "полной тупостью"
Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал "полной глупостью и тупостью" санкционные барьеры вокруг... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:32
2021-03-18T11:04
китай
республика крым
севастополь
оон
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал "полной глупостью и тупостью" санкционные барьеры вокруг российского Крыма, по его словам, любые ограничения обойти элементарно."Обойти все это элементарно. Было бы желание. Всегда из таких ситуаций выход найти легко. Любой бизнес, как вода или песок, всегда просочится сквозь пальцы. Если на Украине считают, что им удастся создать санкционные барьеры или блокады вокруг российского Крыма, то это полная глупость и тупость", - сказал Мурадов в интервью РИА Новости.По его словам, помимо бизнеса, есть также ряд государств, которые заинтересованы в открытии в Крыму своих представительств, в том числе в виде почетного консульства."Раскрывать их не буду, так как в соседнем государстве это воспримут с истерикой, как это было с китайской делегацией, визит которой на Украине породил недопустимую и необоснованную истерику", - сказал Мурадов.По его словам, различные китайские делегации неоднократно приезжали в Крым и уже работают в регионе."В Китае открыт клуб друзей Крыма. Наши бизнесмены продуктивно участвуют в китайских экономических форумах. Поэтому Украине пора прекратить истерику насчет нашего сотрудничества. Им его не остановить", - сказал Мурадов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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китай, республика крым, севастополь, оон, политика

В Крыму назвали блокаду полуострова "полной тупостью"

10:32 18.03.2021 (обновлено: 11:04 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал "полной глупостью и тупостью" санкционные барьеры вокруг российского Крыма, по его словам, любые ограничения обойти элементарно.
"Обойти все это элементарно. Было бы желание. Всегда из таких ситуаций выход найти легко. Любой бизнес, как вода или песок, всегда просочится сквозь пальцы. Если на Украине считают, что им удастся создать санкционные барьеры или блокады вокруг российского Крыма, то это полная глупость и тупость", - сказал Мурадов в интервью РИА Новости.
По его словам, помимо бизнеса, есть также ряд государств, которые заинтересованы в открытии в Крыму своих представительств, в том числе в виде почетного консульства.
"Раскрывать их не буду, так как в соседнем государстве это воспримут с истерикой, как это было с китайской делегацией, визит которой на Украине породил недопустимую и необоснованную истерику", - сказал Мурадов.
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
10:25
Вице-премьер Крыма предложил Минску открыть прямое транспортное сообщение
По его словам, различные китайские делегации неоднократно приезжали в Крым и уже работают в регионе.
"В Китае открыт клуб друзей Крыма. Наши бизнесмены продуктивно участвуют в китайских экономических форумах. Поэтому Украине пора прекратить истерику насчет нашего сотрудничества. Им его не остановить", - сказал Мурадов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте полный текст интервью >>
 
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