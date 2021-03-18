https://ria.ru/20210318/muradov-1601687576.html

Георгий Мурадов: просить воду у Украины Крым не будет

Георгий Мурадов: просить воду у Украины Крым не будет

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России был подписан семь лет назад, с тех пор этот день на полуострове объявлен праздничным и выходным... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:00

2021-03-18T11:00

2021-03-18T11:00

георгий мурадов

республика крым

интервью

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Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России был подписан семь лет назад, с тех пор этот день на полуострове объявлен праздничным и выходным. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в интервью РИА Новости рассказал, какими международными связями оброс регион за эти годы, как можно справиться с водной блокадой, а также почему Турции не стоит уклоняться от признания российского статуса полуострова. Беседовал Виктор Лященко.– Георгий Львович, какие в этом году запланированы международные контакты?– В планах провести ряд конференций в смешанном и очно-заочном формате, а также ежегодные Дни Республики Крым в Армении, посвященные 7-й годовщине воссоединения. Речь идет о презентациях экономического, делового, туристического и культурного потенциалов. Визит официальной крымской делегации намечен на первую половину апреля. Но при условии, что в Армении сохранится приемлемая и стабильная политическая обстановка. Мы также усилим работу по продвижению Крыма на международных площадках, таких как ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и других. Да, нам придется столкнуться с ростом агрессивности в адрес России и Крыма. Но мы готовы к враждебным действиям Украины, которые она предпринимает при активной поддержке западных государств, прежде всего США.– О каких действиях идет речь?– О тех, которые направлены против территориальной целостности России и являются сами по себе провокационными. Поверьте, ни к чему хорошему они привести не могут, кроме как к росту конфликтности в регионе и нарастанию враждебности. Миру это точно не нужно и не нужно это самой Украине.Пока Украина находится в руках наших противников, которых она по своей неопытности и где-то продажности причисляет к друзьям, для нее всегда будет существовать опасность дальнейшего выживания. Ее используют как некий рубильный инструмент и при удобном случае выбросят за ненадобностью.– На каком этапе находится сотрудничество Крыма с Сирией?– Сирия является нашим приоритетным партнером. Мы создали крымско-сирийский торговый дом, следующий шаг – создание крымско-сирийской судоходной компании.Сирия также как и мы находится под прессингом санкций, и многие хозяйствующие субъекты опасаются вести с ней прямые связи. В Крым же дорога открыта, и мы ничего не боимся. Сирия может успешно воспользоваться возможностями наших портов и новой транспортной инфраструктуры. Строительство Крымского моста и трассы "Таврида" открывает путь для сирийских товаров на российские рынки. Крым в полной мере намерен восстановить свою репутацию южных морских ворот Российской Федерации.– Планируется ли подписание новых договоров с Сирией?– Предстоит заседание межправительственной российско-сирийской комиссии. Ко времени ее проведения подготовлено соглашение о сотрудничестве между Крымом и Сирией в туристической сфере. Это позволит активно приезжать на крымские курорты сирийским туристам. А после налаживания и стабилизации обстановки в Сирии – и крымчанам ездить туда отдыхать.– Есть ли подвижки в вопросе открытия прямого транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией?– События в Белоруссии показали опасность двойственной линии по признанию российского статуса Крыма. Позиция по вопросу Крыма – это лакмусовая бумага надежности наших отношений, в том числе союзнических, с той или иной страной. Белоруссии мы предаем колоссальное значение. Сотрудничество с белорусскими предприятиям значительно оживилось во второй половине прошлого года и нарастает.Мы нацелены на то, чтобы в Крыму было как можно больше белорусских продуктов, которые через крымские порты можно поставлять на Ближний Восток и в Северную Африку. Мы также надеемся на увеличение туристического потока из Белоруссии. Но для этого нужны прочные прямые железнодорожные и авиационные связи. Это одна из тем, по которой мы работаем. Мы рады, что в этой братской стране создан Клуб друзей Крыма, цель которого – оказывать всестороннее содействие развитию взаимовыгодных связей в различных областях.– Поступали ли предложения по открытию в Крыму представительств из других стран?– Никарагуа была первой страной. Но есть и другие государства, которые искренне заинтересованы в открытии в Крыму своих представительств, в том числе в виде почетного консульства. Раскрывать их не буду, так как в соседнем государстве это воспримут с истерикой, как это было с китайской делегацией, визит которой на Украине породил недопустимую и необоснованную истерику.– Не боятся ли китайские инвесторы сотрудничать с Крымом?– Китайские друзья неоднократно приезжали к нам и работают с Крымом. В Китае открыт клуб друзей Крыма. Наши бизнесмены продуктивно участвуют в китайских экономических форумах. Поэтому Украине пора прекратить истерику насчет нашего сотрудничества. Им его не остановить.– Что мешает Турции признать российский статус Крыма?– С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться. Это связано и с нашими большими проектами, и с объективной потребностью существования морской линии между Турцией и Крымом. К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость.В Турции также проживает большая диаспора крымских татар. И мы будем держать в поле нашего внимания, как соблюдаются их языковые и образовательные права, возможности автономного управления в регионах компактного проживания.В общем, с Турцией у нас много тем, которые мы должны координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей.– В последний год для Крыма остро стал вопрос водной блокады. Какие шаги будут предприниматься на международной арене?– Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала. Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица.Крым однозначно решит вопрос вододефицита. За счет чего? Первое – сбор пресной воды, второе – активное использование очистных сооружений, третье – при необходимости строительство плотин, водохранилищ, опреснительных станций, особенно в курортных регионах. Российской Федерацией выделены немалые средства, чтобы Крым не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине, которая может, нарушив все международно-правовые нормы, перекрыть канал. Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах. Мы подготовим по этому поводу официальное обращение в ООН. Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду.– Насколько Крым продвинулся в части признания в мире за последние семь лет?– Понимание в мире того, что Крым – неотъемлемая часть России, крепнет. Важно, чтобы это выражалось в конкретных правовых позициях, в том числе в ООН.В этом плане наблюдается некая стабильная ситуация. Порядка 60 государств поддерживают националистические силы Украины – это консолидированная западная группировка и ее сателлиты. Противодействует в принятии антироссийских и крымских резолюций тоже стабильная группа государств. Российскую точку зрения поддерживают порядка 30-35 стран. Важно, что подавляющее число государств вообще отстранились от этой дискуссии, так как для них тема Крыма не является определяющей. На них тоже нужно воздействовать, разъясняя легитимность крымского референдума 2014 года.

https://ria.ru/20210317/krym-1601627464.html

https://ria.ru/20191225/1562822291.html

https://ria.ru/20200318/1568811731.html

https://ria.ru/20210212/turtsiya-1597229353.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/isk-1601415872.html

https://ria.ru/20210316/krym-1601553946.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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