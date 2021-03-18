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Георгий Мурадов: просить воду у Украины Крым не будет
Георгий Мурадов: просить воду у Украины Крым не будет
Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России был подписан семь лет назад, с тех пор этот день на полуострове объявлен праздничным и выходным... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:00
2021-03-18T11:00
георгий мурадов
республика крым
интервью
интервью - авторы
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Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России был подписан семь лет назад, с тех пор этот день на полуострове объявлен праздничным и выходным. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в интервью РИА Новости рассказал, какими международными связями оброс регион за эти годы, как можно справиться с водной блокадой, а также почему Турции не стоит уклоняться от признания российского статуса полуострова. Беседовал Виктор Лященко.– Георгий Львович, какие в этом году запланированы международные контакты?– В планах провести ряд конференций в смешанном и очно-заочном формате, а также ежегодные Дни Республики Крым в Армении, посвященные 7-й годовщине воссоединения. Речь идет о презентациях экономического, делового, туристического и культурного потенциалов. Визит официальной крымской делегации намечен на первую половину апреля. Но при условии, что в Армении сохранится приемлемая и стабильная политическая обстановка. Мы также усилим работу по продвижению Крыма на международных площадках, таких как ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и других. Да, нам придется столкнуться с ростом агрессивности в адрес России и Крыма. Но мы готовы к враждебным действиям Украины, которые она предпринимает при активной поддержке западных государств, прежде всего США.– О каких действиях идет речь?– О тех, которые направлены против территориальной целостности России и являются сами по себе провокационными. Поверьте, ни к чему хорошему они привести не могут, кроме как к росту конфликтности в регионе и нарастанию враждебности. Миру это точно не нужно и не нужно это самой Украине.Пока Украина находится в руках наших противников, которых она по своей неопытности и где-то продажности причисляет к друзьям, для нее всегда будет существовать опасность дальнейшего выживания. Ее используют как некий рубильный инструмент и при удобном случае выбросят за ненадобностью.– На каком этапе находится сотрудничество Крыма с Сирией?– Сирия является нашим приоритетным партнером. Мы создали крымско-сирийский торговый дом, следующий шаг – создание крымско-сирийской судоходной компании.Сирия также как и мы находится под прессингом санкций, и многие хозяйствующие субъекты опасаются вести с ней прямые связи. В Крым же дорога открыта, и мы ничего не боимся. Сирия может успешно воспользоваться возможностями наших портов и новой транспортной инфраструктуры. Строительство Крымского моста и трассы "Таврида" открывает путь для сирийских товаров на российские рынки. Крым в полной мере намерен восстановить свою репутацию южных морских ворот Российской Федерации.– Планируется ли подписание новых договоров с Сирией?– Предстоит заседание межправительственной российско-сирийской комиссии. Ко времени ее проведения подготовлено соглашение о сотрудничестве между Крымом и Сирией в туристической сфере. Это позволит активно приезжать на крымские курорты сирийским туристам. А после налаживания и стабилизации обстановки в Сирии – и крымчанам ездить туда отдыхать.– Есть ли подвижки в вопросе открытия прямого транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией?– События в Белоруссии показали опасность двойственной линии по признанию российского статуса Крыма. Позиция по вопросу Крыма – это лакмусовая бумага надежности наших отношений, в том числе союзнических, с той или иной страной. Белоруссии мы предаем колоссальное значение. Сотрудничество с белорусскими предприятиям значительно оживилось во второй половине прошлого года и нарастает.Мы нацелены на то, чтобы в Крыму было как можно больше белорусских продуктов, которые через крымские порты можно поставлять на Ближний Восток и в Северную Африку. Мы также надеемся на увеличение туристического потока из Белоруссии. Но для этого нужны прочные прямые железнодорожные и авиационные связи. Это одна из тем, по которой мы работаем. Мы рады, что в этой братской стране создан Клуб друзей Крыма, цель которого – оказывать всестороннее содействие развитию взаимовыгодных связей в различных областях.– Поступали ли предложения по открытию в Крыму представительств из других стран?– Никарагуа была первой страной. Но есть и другие государства, которые искренне заинтересованы в открытии в Крыму своих представительств, в том числе в виде почетного консульства. Раскрывать их не буду, так как в соседнем государстве это воспримут с истерикой, как это было с китайской делегацией, визит которой на Украине породил недопустимую и необоснованную истерику.– Не боятся ли китайские инвесторы сотрудничать с Крымом?– Китайские друзья неоднократно приезжали к нам и работают с Крымом. В Китае открыт клуб друзей Крыма. Наши бизнесмены продуктивно участвуют в китайских экономических форумах. Поэтому Украине пора прекратить истерику насчет нашего сотрудничества. Им его не остановить.– Что мешает Турции признать российский статус Крыма?– С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться. Это связано и с нашими большими проектами, и с объективной потребностью существования морской линии между Турцией и Крымом. К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость.В Турции также проживает большая диаспора крымских татар. И мы будем держать в поле нашего внимания, как соблюдаются их языковые и образовательные права, возможности автономного управления в регионах компактного проживания.В общем, с Турцией у нас много тем, которые мы должны координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей.– В последний год для Крыма остро стал вопрос водной блокады. Какие шаги будут предприниматься на международной арене?– Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала. Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица.Крым однозначно решит вопрос вододефицита. За счет чего? Первое – сбор пресной воды, второе – активное использование очистных сооружений, третье – при необходимости строительство плотин, водохранилищ, опреснительных станций, особенно в курортных регионах. Российской Федерацией выделены немалые средства, чтобы Крым не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине, которая может, нарушив все международно-правовые нормы, перекрыть канал. Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах. Мы подготовим по этому поводу официальное обращение в ООН. Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду.– Насколько Крым продвинулся в части признания в мире за последние семь лет?– Понимание в мире того, что Крым – неотъемлемая часть России, крепнет. Важно, чтобы это выражалось в конкретных правовых позициях, в том числе в ООН.В этом плане наблюдается некая стабильная ситуация. Порядка 60 государств поддерживают националистические силы Украины – это консолидированная западная группировка и ее сателлиты. Противодействует в принятии антироссийских и крымских резолюций тоже стабильная группа государств. Российскую точку зрения поддерживают порядка 30-35 стран. Важно, что подавляющее число государств вообще отстранились от этой дискуссии, так как для них тема Крыма не является определяющей. На них тоже нужно воздействовать, разъясняя легитимность крымского референдума 2014 года.
https://ria.ru/20210317/krym-1601627464.html
https://ria.ru/20191225/1562822291.html
https://ria.ru/20200318/1568811731.html
https://ria.ru/20210212/turtsiya-1597229353.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/isk-1601415872.html
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георгий мурадов, республика крым, интервью, интервью - авторы

Георгий Мурадов: просить воду у Украины Крым не будет

11:00 18.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России был подписан семь лет назад, с тех пор этот день на полуострове объявлен праздничным и выходным. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в интервью РИА Новости рассказал, какими международными связями оброс регион за эти годы, как можно справиться с водной блокадой, а также почему Турции не стоит уклоняться от признания российского статуса полуострова. Беседовал Виктор Лященко.
– Георгий Львович, какие в этом году запланированы международные контакты?
– В планах провести ряд конференций в смешанном и очно-заочном формате, а также ежегодные Дни Республики Крым в Армении, посвященные 7-й годовщине воссоединения. Речь идет о презентациях экономического, делового, туристического и культурного потенциалов. Визит официальной крымской делегации намечен на первую половину апреля. Но при условии, что в Армении сохранится приемлемая и стабильная политическая обстановка.
Мы также усилим работу по продвижению Крыма на международных площадках, таких как ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и других. Да, нам придется столкнуться с ростом агрессивности в адрес России и Крыма. Но мы готовы к враждебным действиям Украины, которые она предпринимает при активной поддержке западных государств, прежде всего США.
Черное море на закате у поселка Партенит в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 12:59
Украинский посол Мельник назвал возвращение Крыма обязанностью Германии
– О каких действиях идет речь?
– О тех, которые направлены против территориальной целостности России и являются сами по себе провокационными. Поверьте, ни к чему хорошему они привести не могут, кроме как к росту конфликтности в регионе и нарастанию враждебности. Миру это точно не нужно и не нужно это самой Украине.
Пока Украина находится в руках наших противников, которых она по своей неопытности и где-то продажности причисляет к друзьям, для нее всегда будет существовать опасность дальнейшего выживания. Ее используют как некий рубильный инструмент и при удобном случае выбросят за ненадобностью.
– На каком этапе находится сотрудничество Крыма с Сирией?
– Сирия является нашим приоритетным партнером. Мы создали крымско-сирийский торговый дом, следующий шаг – создание крымско-сирийской судоходной компании.
Сирия также как и мы находится под прессингом санкций, и многие хозяйствующие субъекты опасаются вести с ней прямые связи. В Крым же дорога открыта, и мы ничего не боимся. Сирия может успешно воспользоваться возможностями наших портов и новой транспортной инфраструктуры. Строительство Крымского моста и трассы "Таврида" открывает путь для сирийских товаров на российские рынки. Крым в полной мере намерен восстановить свою репутацию южных морских ворот Российской Федерации.
Государственный герб России на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 25.12.2019
25 декабря 2019, 12:08
В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией
– Планируется ли подписание новых договоров с Сирией?
– Предстоит заседание межправительственной российско-сирийской комиссии. Ко времени ее проведения подготовлено соглашение о сотрудничестве между Крымом и Сирией в туристической сфере. Это позволит активно приезжать на крымские курорты сирийским туристам. А после налаживания и стабилизации обстановки в Сирии – и крымчанам ездить туда отдыхать.
– Есть ли подвижки в вопросе открытия прямого транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией?
– События в Белоруссии показали опасность двойственной линии по признанию российского статуса Крыма. Позиция по вопросу Крыма – это лакмусовая бумага надежности наших отношений, в том числе союзнических, с той или иной страной. Белоруссии мы предаем колоссальное значение. Сотрудничество с белорусскими предприятиям значительно оживилось во второй половине прошлого года и нарастает.
Мы нацелены на то, чтобы в Крыму было как можно больше белорусских продуктов, которые через крымские порты можно поставлять на Ближний Восток и в Северную Африку. Мы также надеемся на увеличение туристического потока из Белоруссии. Но для этого нужны прочные прямые железнодорожные и авиационные связи. Это одна из тем, по которой мы работаем. Мы рады, что в этой братской стране создан Клуб друзей Крыма, цель которого – оказывать всестороннее содействие развитию взаимовыгодных связей в различных областях.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2020
18 марта 2020, 20:50
Путин надеется на возобновление сообщения между Крымом и Белоруссией
– Поступали ли предложения по открытию в Крыму представительств из других стран?
Никарагуа была первой страной. Но есть и другие государства, которые искренне заинтересованы в открытии в Крыму своих представительств, в том числе в виде почетного консульства. Раскрывать их не буду, так как в соседнем государстве это воспримут с истерикой, как это было с китайской делегацией, визит которой на Украине породил недопустимую и необоснованную истерику.
– Не боятся ли китайские инвесторы сотрудничать с Крымом?
– Китайские друзья неоднократно приезжали к нам и работают с Крымом. В Китае открыт клуб друзей Крыма. Наши бизнесмены продуктивно участвуют в китайских экономических форумах. Поэтому Украине пора прекратить истерику насчет нашего сотрудничества. Им его не остановить.
– Что мешает Турции признать российский статус Крыма?
– С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться. Это связано и с нашими большими проектами, и с объективной потребностью существования морской линии между Турцией и Крымом. К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость.
Скриншот выпуска новостей турецкого телеканала TRT1 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 15:41
Турецкий телеканал показал карту расширения влияния Анкары на Крым
В Турции также проживает большая диаспора крымских татар. И мы будем держать в поле нашего внимания, как соблюдаются их языковые и образовательные права, возможности автономного управления в регионах компактного проживания.
В общем, с Турцией у нас много тем, которые мы должны координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей.
– В последний год для Крыма остро стал вопрос водной блокады. Какие шаги будут предприниматься на международной арене?
– Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала. Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица.
Крым однозначно решит вопрос вододефицита. За счет чего? Первое – сбор пресной воды, второе – активное использование очистных сооружений, третье – при необходимости строительство плотин, водохранилищ, опреснительных станций, особенно в курортных регионах.
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 08:57
Крым потребует от Киева триллионы за водную блокаду полуострова
Российской Федерацией выделены немалые средства, чтобы Крым не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине, которая может, нарушив все международно-правовые нормы, перекрыть канал. Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах. Мы подготовим по этому поводу официальное обращение в ООН. Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду.
– Насколько Крым продвинулся в части признания в мире за последние семь лет?
– Понимание в мире того, что Крым – неотъемлемая часть России, крепнет. Важно, чтобы это выражалось в конкретных правовых позициях, в том числе в ООН.
В этом плане наблюдается некая стабильная ситуация. Порядка 60 государств поддерживают националистические силы Украины – это консолидированная западная группировка и ее сателлиты. Противодействует в принятии антироссийских и крымских резолюций тоже стабильная группа государств. Российскую точку зрения поддерживают порядка 30-35 стран. Важно, что подавляющее число государств вообще отстранились от этой дискуссии, так как для них тема Крыма не является определяющей. На них тоже нужно воздействовать, разъясняя легитимность крымского референдума 2014 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалой бен Фарханом Аль Саудом пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 20:47
Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией
 
Георгий МурадовРеспублика КрымИнтервьюИнтервью - Авторы
 
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