Вице-премьер Крыма предложил Минску открыть прямое транспортное сообщение
10:25 18.03.2021 (обновлено: 11:04 18.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов предложил властям Белоруссии рассмотреть вопрос открытия с полуостровом прямых железнодорожных и авиационных связей.
"Мы нацелены на то, чтобы в Крыму было как можно больше белорусских продуктов, которые через крымские порты можно поставлять на Ближний Восток и в Северную Африку. Мы также надеемся на увеличение туристического потока из Белоруссии. Но для этого нужны прочные прямые железнодорожные и авиационные связи. Это одна из тем, по которой мы работаем", - сказал Мурадов в интервью РИА Новости.
По его словам, политические события в Белоруссии показали опасность двойственной линии по признанию российского статуса Крыма.
"Позиция по вопросу Крыма – это лакмусовая бумага надежности наших отношений, в том числе союзнических, с той или иной страной. Белоруссии мы придаем колоссальное значение. Сотрудничество с белорусскими предприятиями значительно оживилось во второй половине прошлого года и нарастает", - заявил постпред.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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