https://ria.ru/20210318/krym-1601763925.html

Вице-премьер Крыма предложил Минску открыть прямое транспортное сообщение

Вице-премьер Крыма предложил Минску открыть прямое транспортное сообщение

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов предложил властям Белоруссии рассмотреть вопрос открытия с полуостровом... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:25

2021-03-18T10:25

2021-03-18T11:04

георгий мурадов

владимир путин

белоруссия

республика крым

севастополь

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов предложил властям Белоруссии рассмотреть вопрос открытия с полуостровом прямых железнодорожных и авиационных связей."Мы нацелены на то, чтобы в Крыму было как можно больше белорусских продуктов, которые через крымские порты можно поставлять на Ближний Восток и в Северную Африку. Мы также надеемся на увеличение туристического потока из Белоруссии. Но для этого нужны прочные прямые железнодорожные и авиационные связи. Это одна из тем, по которой мы работаем", - сказал Мурадов в интервью РИА Новости.По его словам, политические события в Белоруссии показали опасность двойственной линии по признанию российского статуса Крыма.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210317/krym-1601648966.html

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белоруссия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, владимир путин, белоруссия, республика крым, севастополь, оон