Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/krym-1601759951.html
В Крыму назвали позицию Турции по статусу полуострова недопустимой
В Крыму назвали позицию Турции по статусу полуострова недопустимой
Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал недопустимой позицию Турции по отказу признавать российский... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:02
2021-03-18T11:03
георгий мурадов
турция
республика крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573866253_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_35b73fa4b3b70b080061fd86df75275c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал недопустимой позицию Турции по отказу признавать российский статус полуострова.Власти Турции неоднократно заявляли, что не признают "аннексию Крыма" и поддерживают территориальную целостность Украины."С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться", - сказал Мурадов в интервью РИА Новости.По его словам, на сегодня существует объективная потребность запуска морской паромной линии между Турцией и Крымом. "К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость", - подчеркнул Мурадов.Кроме того, по его словам, в Турции также проживает большая диаспора крымских татар."Мы будем держать в поле нашего внимания, как соблюдаются их языковые и образовательные права, возможности автономного управления в регионах компактного проживания. В общем, с Турцией у нас много тем, которые мы должны координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей", - отметил постпред.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210318/krym-1601756761.html
https://ria.ru/20210318/krym-1601742026.html
турция
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573866253_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab61182fe8cbdd8350ef4f91f0d1660b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгий мурадов, турция, республика крым, в мире

В Крыму назвали позицию Турции по статусу полуострова недопустимой

10:02 18.03.2021 (обновлено: 11:03 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Макс ВетровДорога в окрестностях Судака
Дорога в окрестностях Судака - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал недопустимой позицию Турции по отказу признавать российский статус полуострова.
Власти Турции неоднократно заявляли, что не признают "аннексию Крыма" и поддерживают территориальную целостность Украины.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
09:45
В Госдуме отреагировали на призыв посла Украины к Германии "вернуть" Крым
"С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться", - сказал Мурадов в интервью РИА Новости.
По его словам, на сегодня существует объективная потребность запуска морской паромной линии между Турцией и Крымом. "К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость", - подчеркнул Мурадов.
Крым - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
03:15
Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
Кроме того, по его словам, в Турции также проживает большая диаспора крымских татар.
"Мы будем держать в поле нашего внимания, как соблюдаются их языковые и образовательные права, возможности автономного управления в регионах компактного проживания. В общем, с Турцией у нас много тем, которые мы должны координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей", - отметил постпред.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Георгий МурадовТурцияРеспублика КрымВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
12:49Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией
Лента новостейМолния