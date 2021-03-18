https://ria.ru/20210318/krym-1601759951.html

В Крыму назвали позицию Турции по статусу полуострова недопустимой

В Крыму назвали позицию Турции по статусу полуострова недопустимой

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал недопустимой позицию Турции по отказу признавать российский... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:02

2021-03-18T10:02

2021-03-18T11:03

георгий мурадов

турция

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал недопустимой позицию Турции по отказу признавать российский статус полуострова.Власти Турции неоднократно заявляли, что не признают "аннексию Крыма" и поддерживают территориальную целостность Украины."С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться", - сказал Мурадов в интервью РИА Новости.По его словам, на сегодня существует объективная потребность запуска морской паромной линии между Турцией и Крымом. "К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость", - подчеркнул Мурадов.Кроме того, по его словам, в Турции также проживает большая диаспора крымских татар."Мы будем держать в поле нашего внимания, как соблюдаются их языковые и образовательные права, возможности автономного управления в регионах компактного проживания. В общем, с Турцией у нас много тем, которые мы должны координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей", - отметил постпред.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210318/krym-1601756761.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601742026.html

турция

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, турция, республика крым, в мире