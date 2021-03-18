https://ria.ru/20210318/krym-1601742178.html

Крым обратится в ООН из-за водной блокады

Крым обратится в ООН из-за водной блокады

Крым подготовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной, сообщил РИА Новости постпред республики при президенте России,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T03:19

2021-03-18T03:19

2021-03-18T11:04

республика крым

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578967769_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fc4c88af115c8460165a03ce8558ae4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Крым подготовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной, сообщил РИА Новости постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.При этом Мурадов отметил, что Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала."Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита", - подчеркнул вице-премьер.Собеседник агентства пояснил, что это планируется сделать за счет пресной воды, активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов и опреснительных станций.По его словам, Россией выделены немалые средства, чтобы Крым не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине, которая может, нарушив все международно-правовые нормы, перекрыть канал.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210318/krym-1601742026.html

https://ria.ru/20210316/isk-1601409599.html

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, оон, украина, в мире