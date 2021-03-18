https://ria.ru/20210318/krym-1601742178.html
Крым обратится в ООН из-за водной блокады
Крым обратится в ООН из-за водной блокады
Крым подготовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной, сообщил РИА Новости постпред республики при президенте России,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T03:19
2021-03-18T03:19
2021-03-18T11:04
республика крым
оон
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Крым подготовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной, сообщил РИА Новости постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.При этом Мурадов отметил, что Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала."Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита", - подчеркнул вице-премьер.Собеседник агентства пояснил, что это планируется сделать за счет пресной воды, активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов и опреснительных станций.По его словам, Россией выделены немалые средства, чтобы Крым не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине, которая может, нарушив все международно-правовые нормы, перекрыть канал.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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республика крым, оон, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Крым
подготовит официальное обращение в ООН
из-за водной блокады, устроенной Украиной
, сообщил РИА Новости постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов
.
"Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду", - сказал он.
При этом Мурадов отметил, что Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала.
"Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита", - подчеркнул вице-премьер.
Собеседник агентства пояснил, что это планируется сделать за счет пресной воды, активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов и опреснительных станций.
По его словам, Россией выделены немалые средства, чтобы Крым не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине, которая может, нарушив все международно-правовые нормы, перекрыть канал.
"Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах", - подчеркнул постпред.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя
в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.