https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601772811.html

В России за сутки умерли 460 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 460 человек с COVID-19

За сутки в России подтверждены 460 смертей с COVID-19, за все время - 93 824, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:13

2021-03-18T11:13

2021-03-18T11:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

ростовская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 460 смертей с COVID-19, за все время - 93 824, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 460 смертей... За весь период по России умерло 93 824 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 48, Санкт-Петербурге - 33, Ростовской области - 28.

москва

ростовская область

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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