https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601772811.html
В России за сутки умерли 460 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 460 человек с COVID-19
За сутки в России подтверждены 460 смертей с COVID-19, за все время - 93 824, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:13
2021-03-18T11:13
2021-03-18T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
ростовская область
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570792_0:157:2405:1510_1920x0_80_0_0_2faf1943424e28e3cf8a3f33c89540b4.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 460 смертей с COVID-19, за все время - 93 824, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 460 смертей... За весь период по России умерло 93 824 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 48, Санкт-Петербурге - 33, Ростовской области - 28.
москва
ростовская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570792_92:0:2315:1667_1920x0_80_0_0_a42cb9b7f5274846cbb0f5b6ccb1d299.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург