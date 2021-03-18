https://ria.ru/20210318/kino-1601690926.html

Наши люди в Голливуде, а Камбербэтч — в Москве. Что смотреть в кино

Наши люди в Голливуде, а Камбербэтч — в Москве. Что смотреть в кино

В прокат вышел поистине весенний фильм "Снега больше не будет" про массажиста из Чернобыля. Также на экранах — картина про шпионов с Камбербэтчем, голливудский... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:00

2021-03-18T08:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат вышел поистине весенний фильм "Снега больше не будет" про массажиста из Чернобыля. Также на экранах — картина про шпионов с Камбербэтчем, голливудский дебют российского режиссера и, наконец-то, русская детская лента. О том, что идет в кино и почему об этих картинах будут говорить, — в материале РИА Новости.Следите за рукамиФестивальные фильмы продолжают добираться до российских экранов через закрытые границы. Настала очередь негласного хита, представленного на Венецианском кинофестивале прошлого года, — мистической драмы "Снега больше не будет".Одну из самых таинственных картин смотра сняла Малгожата Шумовска. Пропустить эту премьеру — значит сделать ошибку. Фильм больше о смыслах, а не о словах, о внутренних переживаниях, а не об открытых эмоциях.Женя (Алек Утгофф, звезда сериала "Очень странные дела") родился в Чернобыле в момент аварии. Теперь он работает массажистом в Польше, причем очень успешно: его клиенты — сплошь богатые жители элитного закрытого поселка.Они с нетерпением ждут каждого сеанса, ведь Женя умеет лечить не только тело, но и душу. Он тихо ходит по чистым и ровным дорожкам с раскладным столом для массажа через плечо, стучит в идеальные двери и попадает буквально в раскрытые объятия пациентов.Для них Женя настоящий гуру, друг и психолог — он помогает забыть об окружающей бессмысленной рутине. Молчаливый эмигрант с фактурным мускулистым торсом не просто умело разминает тела тоскующих богатеев, но и выслушивает их страхи, переживания и сомнения.К тому же у Жени необычные способности, которые никто не может объяснить: руками он по-настоящему исцеляет, а его глаза проникают в подсознание и видят, что оно на самом деле скрывает. То ли это магия, то ли гипноз. Или это из-за радиации?Каждая сцена выглядит как аллюзия или зашифрованная метафора. В первую очередь вспоминаются фильмы Тарковского, но цитатами из одного источника Шумовска себя не ограничивает. Четко выверенные композиция и ритм не дают оторваться от экрана. А плавные движения Жени в кадре гипнотизируют и зрителя, создавая ощущение, что это вы сейчас на сеансе массажа.Причем рассматривать сюжет можно с разных позиций. Это история о закате Европы? Или о глобальном потеплении? О тотальном одиночестве человека? Или о мистических способностях, на которые намекает слоган "Чернобыль — это только начало"?Таким же интригующим выглядит и открытый финал "Снега". Женя просто исчезает, как снег весной, оставляя героев терзаться своими страстями.Шумовску не зря считают одним из самых авторитетных и известных современных польских режиссеров. А посмотреть "Снег" стоит обязательно. Ведь главное (и это не спойлер) — опустошение и мечтательные раздумья, которые оставляет после себя картина.Наши в ГолливудеСразу в двух фильмах покажут, как видят в Голливуде русских. Без неожиданностей — от штампов и клише еще не избавились. Боевик "Никто" снял Илья Найшуллер (режиссер клипов "Ленинграда") и пригласил на эпизодические роли Алексея Серебрякова и Александра Паля. Во второй картине под названием "Игры шпионов" солирует Бенедикт Камбербэтч. Его герой отправляется в Москву под прикрытием."Никто" — первый полностью голливудский фильм Найшуллера. В главной роли снялся Боб Оденкёрк.Ничем не примечательный муж и отец по имени Хатч живет в пригороде и томится рутиной. Однажды он защищает женщину от грабителей в автобусе (входя в раж и буквально уничтожая салон машины) и тем самым переходит дорогу влиятельному бандиту. Конечно же, русскому мафиози. Небольшая деталь: тут зритель узнает, что это сейчас герой работает в инструментально-штамповой мастерской, а до этого он был профессиональным убийцей.С одной стороны, фильм полон намеков на франшизу "Джон Уик". Тем более что один из продюсеров "Никто", Дэвид Литч, снимал первую картину с Киану Ривзом. Да и сюжет про то, как плохие ребята по ошибке связываются с крутым парнем, не нов.Сцен насилия много (почти Тарантино, хотя не так кроваво, скорее вдохновлено южнокорейскими боевиками), но смотрятся они как развлечение.Удивительно, но — при всем погружении в материал — в картине, к сожалению, достаточно много колоритных для иностранцев, но неправдоподобных для российского зрителя моментов. Ведь странно, что герой Серебрякова пританцовывает под песню "Милый мой бухгалтер".Вторая картина про русских — "Игры шпионов" Доминика Кука. Время действия — холодная война. Британского бизнесмена Гревилла Винна (Камбербэтч) отправляют в Москву, чтобы он шпионил во имя королевы. Там он выходит на связь с полковником ГРУ Олегом (Мераб Нинидзе), который передает ему секретные документы, чтобы с их помощью разрешить Карибский кризис. В основе сюжета — реальная история английского бизнесмена, который был связным между МИ-6 и советским полковником ГРУ Олегом Пеньковским. Они несколько раз встречались в Москве и Лондоне. Впоследствии Винна арестовали в Венгрии и в 1963-м осудили в Советском Союзе.Камбербэтчу по нраву фильмы про шпионов, нынешняя картина не первая для него на такую тему. Но выглядит он в кадре не слишком уверенно. Натурные съемки тоже не всегда убедительны — те, кто более-менее знаком с центром Москвы, быстро "раскусят" режиссера. Снимали явно не там.Главное достоинство картины, наверное, в раскрытии персонажа Гревилла. Камбербэтч в очередной раз убедительно показывает трансформацию героя. От тревожного бизнесмена — в практически первоклассного агента. Впрочем, исторических погрешностей и бытовых неточностей это не умаляет.Хатико по-русскиГлавная российская премьера тоже вдохновлена реальными событиями. Картина "Пальма" — про овчарку, которая два года ждала хозяина в аэропорту.Собаку по кличке Пальма не берут на рейс, но хозяин все равно улетает за границу. Овчарку оставляют буквально на взлетной полосе, она прячется в аэропорту. И каждый день встречает самолеты, надеясь, что из одного из них выйдет ее человек.Дальше начинаются отличия от реальной истории. Появляется еще один "потерявшийся", мальчик Коля, который после смерти матери переезжает к отцу-пилоту Вячеславу (Виктор Добронравов). Отношения между ними натянутые, и другом Коли становится Пальма.Картина походит на притчу из-за манеры рассказа. Зритель видит происходящее как бы глазами собаки, через нее же строятся отношения между героями: отец лучше узнает сына, Коля находит настоящего друга.В этом отчасти кроется отличие фильма от знаменитой картины "Хатико" (ведь на первый взгляд сюжеты очень похожи.) Если "Хатико" в первую очередь о верности и дружбе, то "Пальма" — еще и о любви и предательстве. А главное — она заставит задуматься о том, что ценно и важно.

https://ria.ru/20210310/kino-1600504298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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