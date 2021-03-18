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https://ria.ru/20210318/kino-1601690926.html
Наши люди в Голливуде, а Камбербэтч — в Москве. Что смотреть в кино
Наши люди в Голливуде, а Камбербэтч — в Москве. Что смотреть в кино
В прокат вышел поистине весенний фильм "Снега больше не будет" про массажиста из Чернобыля. Также на экранах — картина про шпионов с Камбербэтчем, голливудский... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T08:00
2021-03-18T09:17
ми-6
ленинград
культура
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знаменитости
киану ривз
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александр домогаров
голливуд
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат вышел поистине весенний фильм "Снега больше не будет" про массажиста из Чернобыля. Также на экранах — картина про шпионов с Камбербэтчем, голливудский дебют российского режиссера и, наконец-то, русская детская лента. О том, что идет в кино и почему об этих картинах будут говорить, — в материале РИА Новости.Следите за рукамиФестивальные фильмы продолжают добираться до российских экранов через закрытые границы. Настала очередь негласного хита, представленного на Венецианском кинофестивале прошлого года, — мистической драмы "Снега больше не будет".Одну из самых таинственных картин смотра сняла Малгожата Шумовска. Пропустить эту премьеру — значит сделать ошибку. Фильм больше о смыслах, а не о словах, о внутренних переживаниях, а не об открытых эмоциях.Женя (Алек Утгофф, звезда сериала "Очень странные дела") родился в Чернобыле в момент аварии. Теперь он работает массажистом в Польше, причем очень успешно: его клиенты — сплошь богатые жители элитного закрытого поселка.Они с нетерпением ждут каждого сеанса, ведь Женя умеет лечить не только тело, но и душу. Он тихо ходит по чистым и ровным дорожкам с раскладным столом для массажа через плечо, стучит в идеальные двери и попадает буквально в раскрытые объятия пациентов.Для них Женя настоящий гуру, друг и психолог — он помогает забыть об окружающей бессмысленной рутине. Молчаливый эмигрант с фактурным мускулистым торсом не просто умело разминает тела тоскующих богатеев, но и выслушивает их страхи, переживания и сомнения.К тому же у Жени необычные способности, которые никто не может объяснить: руками он по-настоящему исцеляет, а его глаза проникают в подсознание и видят, что оно на самом деле скрывает. То ли это магия, то ли гипноз. Или это из-за радиации?Каждая сцена выглядит как аллюзия или зашифрованная метафора. В первую очередь вспоминаются фильмы Тарковского, но цитатами из одного источника Шумовска себя не ограничивает. Четко выверенные композиция и ритм не дают оторваться от экрана. А плавные движения Жени в кадре гипнотизируют и зрителя, создавая ощущение, что это вы сейчас на сеансе массажа.Причем рассматривать сюжет можно с разных позиций. Это история о закате Европы? Или о глобальном потеплении? О тотальном одиночестве человека? Или о мистических способностях, на которые намекает слоган "Чернобыль — это только начало"?Таким же интригующим выглядит и открытый финал "Снега". Женя просто исчезает, как снег весной, оставляя героев терзаться своими страстями.Шумовску не зря считают одним из самых авторитетных и известных современных польских режиссеров. А посмотреть "Снег" стоит обязательно. Ведь главное (и это не спойлер) — опустошение и мечтательные раздумья, которые оставляет после себя картина.Наши в ГолливудеСразу в двух фильмах покажут, как видят в Голливуде русских. Без неожиданностей — от штампов и клише еще не избавились. Боевик "Никто" снял Илья Найшуллер (режиссер клипов "Ленинграда") и пригласил на эпизодические роли Алексея Серебрякова и Александра Паля. Во второй картине под названием "Игры шпионов" солирует Бенедикт Камбербэтч. Его герой отправляется в Москву под прикрытием."Никто" — первый полностью голливудский фильм Найшуллера. В главной роли снялся Боб Оденкёрк.Ничем не примечательный муж и отец по имени Хатч живет в пригороде и томится рутиной. Однажды он защищает женщину от грабителей в автобусе (входя в раж и буквально уничтожая салон машины) и тем самым переходит дорогу влиятельному бандиту. Конечно же, русскому мафиози. Небольшая деталь: тут зритель узнает, что это сейчас герой работает в инструментально-штамповой мастерской, а до этого он был профессиональным убийцей.С одной стороны, фильм полон намеков на франшизу "Джон Уик". Тем более что один из продюсеров "Никто", Дэвид Литч, снимал первую картину с Киану Ривзом. Да и сюжет про то, как плохие ребята по ошибке связываются с крутым парнем, не нов.Сцен насилия много (почти Тарантино, хотя не так кроваво, скорее вдохновлено южнокорейскими боевиками), но смотрятся они как развлечение.Удивительно, но — при всем погружении в материал — в картине, к сожалению, достаточно много колоритных для иностранцев, но неправдоподобных для российского зрителя моментов. Ведь странно, что герой Серебрякова пританцовывает под песню "Милый мой бухгалтер".Вторая картина про русских — "Игры шпионов" Доминика Кука. Время действия — холодная война. Британского бизнесмена Гревилла Винна (Камбербэтч) отправляют в Москву, чтобы он шпионил во имя королевы. Там он выходит на связь с полковником ГРУ Олегом (Мераб Нинидзе), который передает ему секретные документы, чтобы с их помощью разрешить Карибский кризис. В основе сюжета — реальная история английского бизнесмена, который был связным между МИ-6 и советским полковником ГРУ Олегом Пеньковским. Они несколько раз встречались в Москве и Лондоне. Впоследствии Винна арестовали в Венгрии и в 1963-м осудили в Советском Союзе.Камбербэтчу по нраву фильмы про шпионов, нынешняя картина не первая для него на такую тему. Но выглядит он в кадре не слишком уверенно. Натурные съемки тоже не всегда убедительны — те, кто более-менее знаком с центром Москвы, быстро "раскусят" режиссера. Снимали явно не там.Главное достоинство картины, наверное, в раскрытии персонажа Гревилла. Камбербэтч в очередной раз убедительно показывает трансформацию героя. От тревожного бизнесмена — в практически первоклассного агента. Впрочем, исторических погрешностей и бытовых неточностей это не умаляет.Хатико по-русскиГлавная российская премьера тоже вдохновлена реальными событиями. Картина "Пальма" — про овчарку, которая два года ждала хозяина в аэропорту.Собаку по кличке Пальма не берут на рейс, но хозяин все равно улетает за границу. Овчарку оставляют буквально на взлетной полосе, она прячется в аэропорту. И каждый день встречает самолеты, надеясь, что из одного из них выйдет ее человек.Дальше начинаются отличия от реальной истории. Появляется еще один "потерявшийся", мальчик Коля, который после смерти матери переезжает к отцу-пилоту Вячеславу (Виктор Добронравов). Отношения между ними натянутые, и другом Коли становится Пальма.Картина походит на притчу из-за манеры рассказа. Зритель видит происходящее как бы глазами собаки, через нее же строятся отношения между героями: отец лучше узнает сына, Коля находит настоящего друга.В этом отчасти кроется отличие фильма от знаменитой картины "Хатико" (ведь на первый взгляд сюжеты очень похожи.) Если "Хатико" в первую очередь о верности и дружбе, то "Пальма" — еще и о любви и предательстве. А главное — она заставит задуматься о том, что ценно и важно.
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ми-6, ленинград, кино и сериалы, знаменитости, киану ривз, бенедикт камбербэтч, александр домогаров, голливуд, москва, сша

Наши люди в Голливуде, а Камбербэтч — в Москве. Что смотреть в кино

08:00 18.03.2021 (обновлено: 09:17 18.03.2021)
 
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Игры шпионов"
Кадр из фильма Игры шпионов - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат вышел поистине весенний фильм "Снега больше не будет" про массажиста из Чернобыля. Также на экранах — картина про шпионов с Камбербэтчем, голливудский дебют российского режиссера и, наконец-то, русская детская лента. О том, что идет в кино и почему об этих картинах будут говорить, — в материале РИА Новости.

Следите за руками

Фестивальные фильмы продолжают добираться до российских экранов через закрытые границы. Настала очередь негласного хита, представленного на Венецианском кинофестивале прошлого года, — мистической драмы "Снега больше не будет".
Одну из самых таинственных картин смотра сняла Малгожата Шумовска. Пропустить эту премьеру — значит сделать ошибку. Фильм больше о смыслах, а не о словах, о внутренних переживаниях, а не об открытых эмоциях.
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Снега больше не будет"
Кадр из фильма Снега больше не будет - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Предоставлено Capella Film
Кадр из фильма "Снега больше не будет"
Женя (Алек Утгофф, звезда сериала "Очень странные дела") родился в Чернобыле в момент аварии. Теперь он работает массажистом в Польше, причем очень успешно: его клиенты — сплошь богатые жители элитного закрытого поселка.
Они с нетерпением ждут каждого сеанса, ведь Женя умеет лечить не только тело, но и душу. Он тихо ходит по чистым и ровным дорожкам с раскладным столом для массажа через плечо, стучит в идеальные двери и попадает буквально в раскрытые объятия пациентов.
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Снега больше не будет"
Кадр из фильма Снега больше не будет - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Предоставлено Capella Film
Кадр из фильма "Снега больше не будет"
Для них Женя настоящий гуру, друг и психолог — он помогает забыть об окружающей бессмысленной рутине. Молчаливый эмигрант с фактурным мускулистым торсом не просто умело разминает тела тоскующих богатеев, но и выслушивает их страхи, переживания и сомнения.
К тому же у Жени необычные способности, которые никто не может объяснить: руками он по-настоящему исцеляет, а его глаза проникают в подсознание и видят, что оно на самом деле скрывает. То ли это магия, то ли гипноз. Или это из-за радиации?
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Снега больше не будет"
Кадр из фильма Снега больше не будет - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Предоставлено Capella Film
Кадр из фильма "Снега больше не будет"
Каждая сцена выглядит как аллюзия или зашифрованная метафора. В первую очередь вспоминаются фильмы Тарковского, но цитатами из одного источника Шумовска себя не ограничивает. Четко выверенные композиция и ритм не дают оторваться от экрана. А плавные движения Жени в кадре гипнотизируют и зрителя, создавая ощущение, что это вы сейчас на сеансе массажа.
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Снега больше не будет"
Кадр из фильма Снега больше не будет - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Предоставлено Capella Film
Кадр из фильма "Снега больше не будет"
Причем рассматривать сюжет можно с разных позиций. Это история о закате Европы? Или о глобальном потеплении? О тотальном одиночестве человека? Или о мистических способностях, на которые намекает слоган "Чернобыль — это только начало"?
Таким же интригующим выглядит и открытый финал "Снега". Женя просто исчезает, как снег весной, оставляя героев терзаться своими страстями.
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Снега больше не будет"
Кадр из фильма Снега больше не будет - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Предоставлено Capella Film
Кадр из фильма "Снега больше не будет"
Шумовску не зря считают одним из самых авторитетных и известных современных польских режиссеров. А посмотреть "Снег" стоит обязательно. Ведь главное (и это не спойлер) — опустошение и мечтательные раздумья, которые оставляет после себя картина.

Наши в Голливуде

Сразу в двух фильмах покажут, как видят в Голливуде русских. Без неожиданностей — от штампов и клише еще не избавились. Боевик "Никто" снял Илья Найшуллер (режиссер клипов "Ленинграда") и пригласил на эпизодические роли Алексея Серебрякова и Александра Паля. Во второй картине под названием "Игры шпионов" солирует Бенедикт Камбербэтч. Его герой отправляется в Москву под прикрытием.
© Предоставлено UPIКадр из фильма "Никто"
Кадр из фильма Никто - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Предоставлено UPI
Кадр из фильма "Никто"
"Никто" — первый полностью голливудский фильм Найшуллера. В главной роли снялся Боб Оденкёрк.
Ничем не примечательный муж и отец по имени Хатч живет в пригороде и томится рутиной. Однажды он защищает женщину от грабителей в автобусе (входя в раж и буквально уничтожая салон машины) и тем самым переходит дорогу влиятельному бандиту. Конечно же, русскому мафиози. Небольшая деталь: тут зритель узнает, что это сейчас герой работает в инструментально-штамповой мастерской, а до этого он был профессиональным убийцей.
© Предоставлено UPIКадр из фильма "Никто"
Кадр из фильма Никто - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Предоставлено UPI
Кадр из фильма "Никто"
С одной стороны, фильм полон намеков на франшизу "Джон Уик". Тем более что один из продюсеров "Никто", Дэвид Литч, снимал первую картину с Киану Ривзом. Да и сюжет про то, как плохие ребята по ошибке связываются с крутым парнем, не нов.
Сцен насилия много (почти Тарантино, хотя не так кроваво, скорее вдохновлено южнокорейскими боевиками), но смотрятся они как развлечение.
© Предоставлено UPIКадр из фильма "Никто"
Кадр из фильма Никто - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Предоставлено UPI
Кадр из фильма "Никто"
Удивительно, но — при всем погружении в материал — в картине, к сожалению, достаточно много колоритных для иностранцев, но неправдоподобных для российского зрителя моментов. Ведь странно, что герой Серебрякова пританцовывает под песню "Милый мой бухгалтер".
© Предоставлено UPIКадр из фильма "Никто"
Кадр из фильма Никто - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Предоставлено UPI
Кадр из фильма "Никто"
Вторая картина про русских — "Игры шпионов" Доминика Кука. Время действия — холодная война. Британского бизнесмена Гревилла Винна (Камбербэтч) отправляют в Москву, чтобы он шпионил во имя королевы. Там он выходит на связь с полковником ГРУ Олегом (Мераб Нинидзе), который передает ему секретные документы, чтобы с их помощью разрешить Карибский кризис. В основе сюжета — реальная история английского бизнесмена, который был связным между МИ-6 и советским полковником ГРУ Олегом Пеньковским. Они несколько раз встречались в Москве и Лондоне. Впоследствии Винна арестовали в Венгрии и в 1963-м осудили в Советском Союзе.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Игры шпионов"
Кадр из фильма Игры шпионов
1 из 2
Кадр из фильма "Игры шпионов"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"

Сцена из фильма "Игры шпионов"

Кадр из фильма Игры шпионов
2 из 2

Сцена из фильма "Игры шпионов"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
1 из 2
Кадр из фильма "Игры шпионов"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
2 из 2

Сцена из фильма "Игры шпионов"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Камбербэтчу по нраву фильмы про шпионов, нынешняя картина не первая для него на такую тему. Но выглядит он в кадре не слишком уверенно. Натурные съемки тоже не всегда убедительны — те, кто более-менее знаком с центром Москвы, быстро "раскусят" режиссера. Снимали явно не там.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Игры шпионов"
Кадр из фильма Игры шпионов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "Игры шпионов"
Главное достоинство картины, наверное, в раскрытии персонажа Гревилла. Камбербэтч в очередной раз убедительно показывает трансформацию героя. От тревожного бизнесмена — в практически первоклассного агента. Впрочем, исторических погрешностей и бытовых неточностей это не умаляет.

Хатико по-русски

© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"
Съемки фильма Пальма - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
Съемки фильма "Пальма"
Главная российская премьера тоже вдохновлена реальными событиями. Картина "Пальма" — про овчарку, которая два года ждала хозяина в аэропорту.
Собаку по кличке Пальма не берут на рейс, но хозяин все равно улетает за границу. Овчарку оставляют буквально на взлетной полосе, она прячется в аэропорту. И каждый день встречает самолеты, надеясь, что из одного из них выйдет ее человек.
Дальше начинаются отличия от реальной истории. Появляется еще один "потерявшийся", мальчик Коля, который после смерти матери переезжает к отцу-пилоту Вячеславу (Виктор Добронравов). Отношения между ними натянутые, и другом Коли становится Пальма.
© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Пальма"
Кадр из фильма Пальма - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Пальма"
Картина походит на притчу из-за манеры рассказа. Зритель видит происходящее как бы глазами собаки, через нее же строятся отношения между героями: отец лучше узнает сына, Коля находит настоящего друга.

"Для меня "Пальма" — история о том, как все помогали собаке, а в итоге именно собака помогла всем и объединила семью, — рассказывает режиссер Александр Домогаров — младший".

© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Пальма"
Кадр из фильма Пальма
1 из 4
Кадр из фильма "Пальма"
© Предоставлено Централ Партнершип
© Фото : предоставлено Централ Партнершип

Ильин в фильме "Пальма"

Съемки фильма Пальма
2 из 4

Ильин в фильме "Пальма"

© Фото : предоставлено Централ Партнершип
© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"
Съемки фильма Пальма
3 из 4
Съемки фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
© Предоставлено Централ Партнершип

Сцена из фильма "Пальма"

Кадр из фильма Пальма
4 из 4

Сцена из фильма "Пальма"

© Предоставлено Централ Партнершип
1 из 4
Кадр из фильма "Пальма"
© Предоставлено Централ Партнершип
2 из 4

Ильин в фильме "Пальма"

© Фото : предоставлено Централ Партнершип
3 из 4
Съемки фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
4 из 4

Сцена из фильма "Пальма"

© Предоставлено Централ Партнершип
В этом отчасти кроется отличие фильма от знаменитой картины "Хатико" (ведь на первый взгляд сюжеты очень похожи.) Если "Хатико" в первую очередь о верности и дружбе, то "Пальма" — еще и о любви и предательстве. А главное — она заставит задуматься о том, что ценно и важно.
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