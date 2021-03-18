https://ria.ru/20210318/kamchatka-1601765547.html

У кратера Ключевского вулкана заметили туристов, жарящих сосиски

У кратера Ключевского вулкана заметили туристов, жарящих сосиски

Извержение бокового прорыва на Ключевском вулкане на Камчатке привлекает туристов-экстремалов, они жарят на лаве сосиски и забираются на кромку кратера, что... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:37

2021-03-18T10:37

2021-03-18T10:39

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Извержение бокового прорыва на Ключевском вулкане на Камчатке привлекает туристов-экстремалов, они жарят на лаве сосиски и забираются на кромку кратера, что может быть очень опасно, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Зона прорыва расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 метров над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга. В последние дни в соцсетях местные жители начали публиковать фото и видео со склона вулкана, где находится прорыв, - туристы жарят сосиски прямо на застывающей лаве и бродят у кратера в то время, как оттуда вылетают лавовые бомбы."Извержение продолжается, шлаковый конус подрастает, и лавовые потоки продолжают вытекать из конуса, разлетаются лавовые бомбы. На кадрах в соцсетях ребята стоят на кратере и снимают, как вулканические бомбы и шлак выбрасывает из кратера на порядка 60 метров над его кромкой. Это опасно. Ребята - экстремалы, и им повезло, что никого не ударило по голове: вулканические бомбы выбрасывает с огромной скоростью, они падают по параболическим траекториям на склон шлакового конуса", - сказала собеседница.Она сравнила скорость выброса лавовых бомб со скоростью летящей хоккейной шайбы. Гирина отметила, что туристы также часто снимают видео, где жарят сосиски на сковороде, которую ставят на лаву.Она также добавила, что 16 марта была хорошая безветренная погода, всего 5 градусов мороза, и на вулкане в тот день побывало порядка 50 человек - люди прилетели на вертолете, приехали на снегоходах, и многие забирались на склон."Лавовые потоки продолжают истекать, грязевые потоки продолжают двигаться. Но в 12 километрах от реки Камчатки грязевые потоки останавливаются, и формируется конус выноса - это мы видим по спутниковым снимкам. То есть процесс на вулкане продолжается", - резюмировала Гирина.Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на его склонах на высотах 500-3600 метров расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.

https://ria.ru/20210224/kamchatka-1598717319.html

евразия

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усть-камчатский район

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туризм, новости - туризм, евразия, российская академия наук, петропавловск-камчатский, усть-камчатский район, общество