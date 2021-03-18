https://ria.ru/20210318/blinken-1601754360.html

В США выразили надежду, что Китай поможет в вопросе денуклеаризации КНДР

В США выразили надежду, что Китай поможет в вопросе денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на использование Пекином своего влияния на Пхеньян, чтобы способствовать денуклеаризации КНДР. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:26

2021-03-18T09:26

2021-03-18T09:29

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СЕУЛ, 18 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на использование Пекином своего влияния на Пхеньян, чтобы способствовать денуклеаризации КНДР.Главы военных и дипломатических ведомств США Энтони Блинкен и Ллойд Остин совершают первую зарубежную поездку после инаугурации американского президента Джо Байдена. Они посетили Японию 15-16 марта, а 17 марта по очереди прибыли в Южную Корею, где прошли переговоры в формате "2+2". Целью визита является укрепление двустороннего альянса и координация политики в отношении Северной Кореи.В совместном заявлении по итогам переговоров ядерная и ракетная программа КНДР были названы приоритетными вопросами для альянса. Стороны договорились тесно сотрудничать в процессе пересмотра политики США в отношении Северной Кореи, выработка которой должна завершиться в ближайшие недели."Китай играет критически важную роль… У Китая уникальные отношения с Северной Кореей, все северокорейские экономические отношения, ее торговля проходят с и через Китай, поэтому тот обладает огромным влиянием. И я считаю, Китай разделяет интерес в том, чтобы быть уверенными, что мы сделаем что-то с северокорейской ядерной программой и растущей угрозой от ракетной программы. Я надеюсь, что, что бы ни произошло в будущем, Китай использует это влияние эффективно, чтобы работать над подведением Северной Кореи к денуклеаризации", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос, собираются ли США попросить Китай повлиять на КНДР.Госсекретарь отметил, что у Китая есть явный собственный интерес в денуклеаризации КНДР, поскольку ее ядерная программа – это источник нестабильности. "Китай заинтересован в этом, но также имеет согласно резолюциям Совета Безопасности ООН обязательства полностью ввести санкции (в отношении КНДР – ред.), о которых договорилось международное сообщество в ответ на ядерную программу КНДР и для ее разоружения. Поэтому мы ждем, что Пекин сыграет роль в том, что, как я верю, в общих интересах", - добавил Блинкен.В то же время Блинкен в ходе пресс-конференции в четверг и после переговоров в среду несколько раз упомянул Китай в критической манере. Он подчеркнул "систематическую неспособность" КНР следовать договоренностям, агрессивное поведение Пекина и попытки нарушить стабильность, безопасность и процветание в Тихоокеанском регионе.Блинкен отметил, что действия Пекина делают еще более важным совместные действия, общий подход США и их союзников. "В то время, когда мы наблюдаем откат демократии и прав человека во всем мире…, как никогда важно, чтобы мы вместе отстаивали ценности и интересы, которые нас объединяют", - сказал госсекретарь.Дипломат покинет Сеул 19 марта, после чего должен направиться на Аляску, чтобы там вместе с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном встретиться с министром иностранных дел Китая Ван И и членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующим внешнюю политику.

https://ria.ru/20210318/kndr-1601744034.html

https://ria.ru/20210317/ssha-1601568583.html

https://ria.ru/20210317/kitay-1601606468.html

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энтони блинкен, ян цзечи, джо байден, япония, в мире