https://ria.ru/20210318/bayden-1601839088.html
Медведев прокомментировал слова Байдена о Путине цитатой Фрейда
Медведев прокомментировал слова Байдена о Путине цитатой Фрейда
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова лидера США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине цитатой Зигмунда Фрейда о том,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:30
2021-03-18T16:30
2021-03-18T20:28
дмитрий медведев
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова лидера США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине цитатой Зигмунда Фрейда о том, что ничто в жизни не обходится так дорого, как болезнь и глупость."С нынешнем президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило. Комментировать тут нечего. Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", - сказал Медведев журналистам.Медведев принимал Байдена в своей подмосковной резиденции, когда занимал пост президента России. Байден тогда был вице-президентом США. Они, в частности, обсуждали перспективы развития российско-американских отношений.Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.
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дмитрий медведев, джо байден, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
прокомментировал слова лидера США Джо Байдена
о российском коллеге Владимире Путине
цитатой Зигмунда Фрейда
о том, что ничто в жизни не обходится так дорого, как болезнь и глупость.
"С нынешнем президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило. Комментировать тут нечего. Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", - сказал Медведев журналистам.
Медведев принимал Байдена в своей подмосковной резиденции, когда занимал пост президента России. Байден тогда был вице-президентом США
. Они, в частности, обсуждали перспективы развития российско-американских отношений.
Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.