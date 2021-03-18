https://ria.ru/20210318/bayden-1601769961.html

Жириновский назвал слова Байдена о Путине абсурдными

Жириновский назвал слова Байдена о Путине абсурдными

Обвинения президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина звучат абсурдно, как ложь в лицо жителям всей Земли, ведь именно Штаты залили кровью половину... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:02

2021-03-18T11:02

2021-03-18T11:04

лдпр

джо байден

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обвинения президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина звучат абсурдно, как ложь в лицо жителям всей Земли, ведь именно Штаты залили кровью половину планеты, заявил лидер ЛДПР Владмиир Жириновский.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы."Обвинения Байдена звучат абсурдно, как ложь в лицо гражданам всей Земли. Ведь США залили кровью полпланеты. До сих пор дымит Сирия, Афганистан, Ливия, на голодном пайке Северная Корея, Куба и Венесуэла. А Европа расхлебывает последствия американских войн на Ближнем Востоке, каждый год принимая сотни тысяч оголодавших мигрантов, которые потом мстят за свою судьбу европейцам на темных улицах их городов", - написал политик в своем Telegram-канале.Жириновский отмечает, что в США больше всего заключенных: там каждый год десятки людей казнят, а ещё тысячи гибнут прямо на улицах от рук полицейских, которые открывают огонь при первой возможности."В конечном счете, слова американского президента, который, видимо, уже не отдаёт отчёт в своих действиях, могут дорого обойтись США во время очередных переговоров по международным договорам о безопасности. Так что пора и нам назвать вещи своими именами. США – это наш враг, во главе которого человек, страдающий Паркинсоном и не контролирующий даже свой язык. Может, он и на кнопку захочет нажать дрожащей рукой? Мы этого не можем допустить", - добавил Жириновский.Также он подчеркнул, что никакие "потуги фальшивых чиновников" из высших эшелонов американской власти, никакие угрозы в адрес нашей страны не возымеют последствий, на которые хотят рассчитывать недруги России в Северной Америке."Наш народ обеспечит нужную сплоченность перед лицом всё возрастающих угроз, мы сумеем хладнокровно показать руководству США, что они обречены на поражение. А Байдену в итоге как бы не стать могильщиком Америки", - заключил политик.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/bayden-1601766872.html

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лдпр, джо байден, владимир путин, владимир жириновский, сирия, сша, в мире