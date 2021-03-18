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https://ria.ru/20210318/astrazeneca-1601848758.html
Вакцина AstraZeneca не вызывает тромбов, заявил британский регулятор
Вакцина AstraZeneca не вызывает тромбов, заявил британский регулятор
Имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов у вакцинированных от COVID людей стала прививка производства компании AstraZeneca,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:05
2021-03-18T17:44
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов у вакцинированных от COVID людей стала прививка производства компании AstraZeneca, сообщил британский регулятор - Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).Ранее некоторые страны ЕС, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию и другие, временно приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за поступления информации о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в своем заявлении сообщило, что проводит расследование инцидентов, а также высказало позицию, что на время проведения расследования прививать вакциной AstraZeneca возможно."После тщательного научного анализа всей доступной информации регулятор заявляет, что имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов в венах была вакцина против COVID-19 от AstraZeneca. Такой вывод сделан после детального изучения сообщений о случаях (образования тромбов), а также информации о госпитализациях и выписках из архивов врачебных практик", - говорится в заявлении регулятора.MHRA по-прежнему настаивает на безопасности вакцины и считает, что людям следует соглашаться на прививку, когда она предлагается. "Наша рекомендация сохраняется: преимущества вакцинации против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски, людям следует прививаться, когда это предлагается", - заявил регулятор.Ранее, 15 марта, премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что вакцина от коронавируса производства AstraZeneca безопасна, и власти Британии с уверенностью продолжают массовую вакцинацию населения.На прошлой неделе MHRA заявило, что не нашло подтверждений того, что вакцина AstraZeneca от коронавируса вызывает образование тромбов. О безопасности прививки заявило правительство Соединенного Королевства, а также сам производитель - компания AstraZeneca.Применяемая в Британии прививка от AstraZeneca производится не на тех же предприятиях, что используемая в ЕС и других регионах мира.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , великобритания, в мире

Вакцина AstraZeneca не вызывает тромбов, заявил британский регулятор

17:05 18.03.2021 (обновлено: 17:44 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов у вакцинированных от COVID людей стала прививка производства компании AstraZeneca, сообщил британский регулятор - Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).
Ранее некоторые страны ЕС, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию и другие, временно приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за поступления информации о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в своем заявлении сообщило, что проводит расследование инцидентов, а также высказало позицию, что на время проведения расследования прививать вакциной AstraZeneca возможно.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 16:34Распространение коронавируса
ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca
"После тщательного научного анализа всей доступной информации регулятор заявляет, что имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов в венах была вакцина против COVID-19 от AstraZeneca. Такой вывод сделан после детального изучения сообщений о случаях (образования тромбов), а также информации о госпитализациях и выписках из архивов врачебных практик", - говорится в заявлении регулятора.
MHRA по-прежнему настаивает на безопасности вакцины и считает, что людям следует соглашаться на прививку, когда она предлагается. "Наша рекомендация сохраняется: преимущества вакцинации против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски, людям следует прививаться, когда это предлагается", - заявил регулятор.
Ранее, 15 марта, премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что вакцина от коронавируса производства AstraZeneca безопасна, и власти Британии с уверенностью продолжают массовую вакцинацию населения.
На прошлой неделе MHRA заявило, что не нашло подтверждений того, что вакцина AstraZeneca от коронавируса вызывает образование тромбов. О безопасности прививки заявило правительство Соединенного Королевства, а также сам производитель - компания AstraZeneca.
Применяемая в Британии прививка от AstraZeneca производится не на тех же предприятиях, что используемая в ЕС и других регионах мира.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыAstraZenecaВеликобританияВ мире
 
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