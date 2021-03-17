Парламенту и Минтруду предложили освободить ветеранов ВОВ от платы за ЖКУ
© Александр ГальперинОрдена на груди ветерана Великой Отечественной войны
© Александр Гальперин
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Ветеранов Великой Отечественной войны нужно освободить от оплаты за жилищно-коммунальные услуги, полностью списав уже имеющиеся долги по ЖКХ, говорится в обращении благотворительного фонда "Сердце лидера" на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы Минтруда Антона Котякова.
"В рамках своих профессиональных обязанностей представители нашего фонда находятся в постоянном контакте с жителями и, в особенности, с теми, кто нуждается в помощи, в том числе, с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. Сегодня жизнь этих людей наполнена большим количеством вопросов, касающихся финансового обеспечения их жизни. Более того, в некоторых случаях они вынуждены обеспечивать не только себя, но и своих родственников", - отмечается в письме за подписью главы фонда Максима Петунина. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
В документе подчеркивается, что непростая жизненная ситуация, а также нужда в постоянной медицинской помощи, зачастую, приводят к накоплению у ветеранов финансовых долгов.
"Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем введение следующих мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны: списание имеющихся долгов за жилищно-коммунальные услуги, последующая полная отмена платежей за ЖКУ", - отмечается в обращении.
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По мнению представителей фонда, данные меры позволят поддержать финансовое положение ветеранов, перенаправить финансовые средства на повышение уровня и качества их жизни.
В обращении подчеркивается, что в 2021 году весь мир отмечает 76-летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Для истинных патриотов это не просто очередная праздничная дата, а человеческий и нравственный долг перед теми, кто воевал за нашу Родину, кто восстанавливал страну после ужасной кровопролитной войны.
"Руководство нашей страны уделяет большое внимание этой памятной дате. Так, помимо парада в Москве на Красной площади, в ряде городов России 9 мая также запланировано проведение торжественных праздничных мероприятий. Российские парламентарии, со своей стороны, также выразили поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, инициировав принятие поправок, ужесточающих ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества. Теперь публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ может стать одной из форм реабилитации нацизма", - говорится в письме.
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Это, безусловно, положительные тенденции, однако, полагают представители фонда, данных мер поддержки недостаточно. "Основная задача – улучшить уровень и качество жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Таким образом, мы сможем сделать самое главное – продлить ветеранам жизнь, а, следовательно, и сохранить память о великом подвиге нашего народа", - уверены в организации.
Согласно данным Минтруда и социальной защиты РФ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в России насчитывается 1,2 миллиона ветеранов и приравненных к ним лиц. "Безусловно, погашение имеющейся задолженности и последующее освобождение данных категорий наших граждан (от оплаты ЖКУ) станет определенной нагрузкой на бюджет, но при этом наилучшим образом продемонстрирует отношение государства к бессмертному подвигу, совершенному этими людьми", - говорится в обращении.
В Фонде обращают внимание на то, что предлагаемая мера не является новаторской. Так, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа ветеранам ВОВ не только списали долги за коммунальные услуги и освободили от их уплаты в 2020 году, но и обеспечили бесплатный проезд на общественном транспорте.
Поддержка ветеранов является общепринятой международной практикой, отмечается в документе.
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