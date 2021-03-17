https://ria.ru/20210317/veterany-1601574409.html

Парламенту и Минтруду предложили освободить ветеранов ВОВ от платы за ЖКУ

Парламенту и Минтруду предложили освободить ветеранов ВОВ от платы за ЖКУ

Ветеранов Великой Отечественной войны нужно освободить от оплаты за жилищно-коммунальные услуги, полностью списав уже имеющиеся долги по ЖКХ, говорится в... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T07:06

2021-03-17T07:06

2021-03-17T07:06

россия

жкх

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Ветеранов Великой Отечественной войны нужно освободить от оплаты за жилищно-коммунальные услуги, полностью списав уже имеющиеся долги по ЖКХ, говорится в обращении благотворительного фонда "Сердце лидера" на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы Минтруда Антона Котякова.В документе подчеркивается, что непростая жизненная ситуация, а также нужда в постоянной медицинской помощи, зачастую, приводят к накоплению у ветеранов финансовых долгов."Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем введение следующих мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны: списание имеющихся долгов за жилищно-коммунальные услуги, последующая полная отмена платежей за ЖКУ", - отмечается в обращении.По мнению представителей фонда, данные меры позволят поддержать финансовое положение ветеранов, перенаправить финансовые средства на повышение уровня и качества их жизни.В обращении подчеркивается, что в 2021 году весь мир отмечает 76-летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Для истинных патриотов это не просто очередная праздничная дата, а человеческий и нравственный долг перед теми, кто воевал за нашу Родину, кто восстанавливал страну после ужасной кровопролитной войны.Это, безусловно, положительные тенденции, однако, полагают представители фонда, данных мер поддержки недостаточно. "Основная задача – улучшить уровень и качество жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Таким образом, мы сможем сделать самое главное – продлить ветеранам жизнь, а, следовательно, и сохранить память о великом подвиге нашего народа", - уверены в организации.Согласно данным Минтруда и социальной защиты РФ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в России насчитывается 1,2 миллиона ветеранов и приравненных к ним лиц. "Безусловно, погашение имеющейся задолженности и последующее освобождение данных категорий наших граждан (от оплаты ЖКУ) станет определенной нагрузкой на бюджет, но при этом наилучшим образом продемонстрирует отношение государства к бессмертному подвигу, совершенному этими людьми", - говорится в обращении.В Фонде обращают внимание на то, что предлагаемая мера не является новаторской. Так, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа ветеранам ВОВ не только списали долги за коммунальные услуги и освободили от их уплаты в 2020 году, но и обеспечили бесплатный проезд на общественном транспорте.Поддержка ветеранов является общепринятой международной практикой, отмечается в документе.

https://ria.ru/20210224/veterany-1598757500.html

https://ria.ru/20201106/veteran-1583331131.html

https://ria.ru/20201020/chinovnik-1580582907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, великая отечественная война (1941-1945), общество