https://ria.ru/20210317/vedma-1601688185.html

В Москве арестовали подозреваемого в убийстве "ведьмы"

В Москве арестовали подозреваемого в убийстве "ведьмы"

Молодой человек, который принял прохожего за "ведьму" и забил его до смерти молотком, арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T17:29

2021-03-17T17:29

2021-03-17T17:29

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Молодой человек, который принял прохожего за "ведьму" и забил его до смерти молотком, арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.По данным следствия, в ночь на вторник на улице Довженко уроженец Санкт-Петербурга напал на прохожего: избил его ногами, а затем добил молотком.Фигуранту уже решено провести психолого-психиатрическую экспертизу, так как у следствия появились сомнения в его психическом здоровье.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах Москвы, на допросе он объяснил следователю, что принял прохожего за "ведьму" и решил ее убить."Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.В пресс-службе Никулинского районного суда РИА Новости подтвердили факт ареста, отметив, что молодого человека - ему уже предъявлено обвинение - зовут Никита Воробьев. Если он будет признан вменяемым, ему будет грозить до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601633211.html

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Задержание подозреваемого в убийстве прохожего из-за привидевшейся ведьмы Подозреваемый в убийстве прохожего на западе Москвы объяснил свой поступок тем, что ему привиделась ведьма. Преступление произошло в ночь на вторник на улице Довженко: по данным Следственного комитета, молодой человек забил прохожего молотком и вскоре был задержан. 2021-03-17T17:29 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, санкт-петербург, происшествия