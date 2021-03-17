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В Москве арестовали подозреваемого в убийстве "ведьмы"
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве "ведьмы"
Молодой человек, который принял прохожего за "ведьму" и забил его до смерти молотком, арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T17:29
2021-03-17T17:29
2021-03-17T17:29
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Молодой человек, который принял прохожего за "ведьму" и забил его до смерти молотком, арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.По данным следствия, в ночь на вторник на улице Довженко уроженец Санкт-Петербурга напал на прохожего: избил его ногами, а затем добил молотком.Фигуранту уже решено провести психолого-психиатрическую экспертизу, так как у следствия появились сомнения в его психическом здоровье.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах Москвы, на допросе он объяснил следователю, что принял прохожего за "ведьму" и решил ее убить."Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.В пресс-службе Никулинского районного суда РИА Новости подтвердили факт ареста, отметив, что молодого человека - ему уже предъявлено обвинение - зовут Никита Воробьев. Если он будет признан вменяемым, ему будет грозить до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601633211.html
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Задержание подозреваемого в убийстве прохожего из-за привидевшейся ведьмы
Подозреваемый в убийстве прохожего на западе Москвы объяснил свой поступок тем, что ему привиделась ведьма. Преступление произошло в ночь на вторник на улице Довженко: по данным Следственного комитета, молодой человек забил прохожего молотком и вскоре был задержан.
2021-03-17T17:29
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, санкт-петербург, происшествия