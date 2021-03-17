Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210317/vasileva-1601613573.html
Выставка Васильевой вызвала протест в Академии художеств Петербурга
Выставка Васильевой вызвала протест в Академии художеств Петербурга
Более 300 сотрудников и студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина подписались под петицией с требованием убрать из музея Российской академии РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:55
2021-03-17T15:36
культура
новости культуры
выставки
музеи
государственный русский музей
евгения васильева
российская академия художеств
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102555/43/1025554355_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_0e4ed45b11403bac45c5f0f61ad62f5f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Более 300 сотрудников и студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина подписались под петицией с требованием убрать из музея Российской академии художеств (РАХ) картины Евгении Васильевой."Эти обращения направлены в Министерство культуры, там целая пачка (листов с подписями. — Прим. ред.)", — сказал РИА Новости ректор вуза Семен Михайловский.Работы Васильевой выставляются в Научно-исследовательском музее РАХ в Петербурге. В промоматериалах к экспозиции творчество художницы названо "своеобразным экспериментом", призванным определить, насколько готово к его восприятию общество, "привыкшее к более традиционной культуре". Васильева носит звание почетного члена РАХ, при этом ранее ее осудили за масштабные хищения во время работы руководителем департамента имущественных отношений Минобороны.Воздержавшись от оценки художественной ценности работ, Михайловский сравнил проведение выставки с апокрифом о коне Инцитате, которого римский император Калигула, по легенде, ввел в состав сената. При этом, по оценке собеседника агентства, "бесплатный хайп" вокруг экспозиции работ Васильевой в Петербурге "скоро утихнет".Представитель музея пока не стала прогнозировать, сколько посетителей привлечет событие.Комментариями Минкультуры и РАХ по поводу резонансной экспозиции РИА Новости пока не располагает.Уголовное дело "Оборонсервиса", ключевой фигуранткой которого была Евгения Васильева, возбудили в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в Минобороны России; оно стоило должности министру Анатолию Сердюкову. Экс-чиновница была приговорена к пяти годам колонии общего режима, но вскоре после прибытия в колонию освободилась условно-досрочно. Суд засчитал ей в наказание время, проведенное под домашним арестом в ее квартире в Молочном переулке в Москве. Находясь под арестом, Васильева выпустила сборник стихов, организовала выставку своих картин и сняла музыкальный клип "Тапочки".В 2016 году три картины Васильевой поступили на временное хранение в Государственный Русский музей. В музее тогда поясняли, что эти картины принесли, чтобы подарить. Позже работы Васильевой были отклонены экспертной фондово-закупочной комиссией в связи с несоответствием собирательной практике Русского музея, автору предложили их забрать в течение двух недель.
https://ria.ru/20210317/premiya-1601596787.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/102555/43/1025554355_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_0948c5149213801dd784f43ca14dcfb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, выставки, музеи, государственный русский музей, евгения васильева, российская академия художеств, санкт-петербург

Выставка Васильевой вызвала протест в Академии художеств Петербурга

11:55 17.03.2021 (обновлено: 15:36 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке живописи фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой "Цветы из неволи"
Посетитель на выставке живописи фигурантки дела Оборонсервиса Евгении Васильевой Цветы из неволи - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Более 300 сотрудников и студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина подписались под петицией с требованием убрать из музея Российской академии художеств (РАХ) картины Евгении Васильевой.
"Эти обращения направлены в Министерство культуры, там целая пачка (листов с подписями. — Прим. ред.)", — сказал РИА Новости ректор вуза Семен Михайловский.
Работы Васильевой выставляются в Научно-исследовательском музее РАХ в Петербурге. В промоматериалах к экспозиции творчество художницы названо "своеобразным экспериментом", призванным определить, насколько готово к его восприятию общество, "привыкшее к более традиционной культуре". Васильева носит звание почетного члена РАХ, при этом ранее ее осудили за масштабные хищения во время работы руководителем департамента имущественных отношений Минобороны.
Воздержавшись от оценки художественной ценности работ, Михайловский сравнил проведение выставки с апокрифом о коне Инцитате, которого римский император Калигула, по легенде, ввел в состав сената. При этом, по оценке собеседника агентства, "бесплатный хайп" вокруг экспозиции работ Васильевой в Петербурге "скоро утихнет".
Представитель музея пока не стала прогнозировать, сколько посетителей привлечет событие.
Комментариями Минкультуры и РАХ по поводу резонансной экспозиции РИА Новости пока не располагает.
Уголовное дело "Оборонсервиса", ключевой фигуранткой которого была Евгения Васильева, возбудили в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в Минобороны России; оно стоило должности министру Анатолию Сердюкову. Экс-чиновница была приговорена к пяти годам колонии общего режима, но вскоре после прибытия в колонию освободилась условно-досрочно. Суд засчитал ей в наказание время, проведенное под домашним арестом в ее квартире в Молочном переулке в Москве. Находясь под арестом, Васильева выпустила сборник стихов, организовала выставку своих картин и сняла музыкальный клип "Тапочки".
В 2016 году три картины Васильевой поступили на временное хранение в Государственный Русский музей. В музее тогда поясняли, что эти картины принесли, чтобы подарить. Позже работы Васильевой были отклонены экспертной фондово-закупочной комиссией в связи с несоответствием собирательной практике Русского музея, автору предложили их забрать в течение двух недель.
Церемония вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ Манеж. - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 10:51Культура
Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia
 
КультураНовости культурыВыставкиМузеиГосударственный Русский музейЕвгения ВасильеваРоссийская академия художествСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния