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Правительство уточнило правила финансирования программы "Земский учитель"
Правительство уточнило правила финансирования программы "Земский учитель"
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, корректирующее правила финансирования программы "Земский учитель", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:05
2021-03-17T09:05
россия
михаил мишустин
владимир путин
алтайский край
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, корректирующее правила финансирования программы "Земский учитель", сообщает пресс-служба кабмина."Программа "Земский учитель" будет продолжена. В федеральном бюджете на неё предусмотрено финансирование до конца 2023 года. Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением скорректировал правила предоставления субсидий, выделяемых на этот проект", - говорится в сообщении.Отмечается, что новое постановление упрощает схему оценки эффективности использования средств господдержки. Раньше было необходимо высчитывать определённую процентную долю учителей, получивших выплаты. Теперь будет достаточно указать их фактическое число в каждом финансовом году.По федеральной программе "Земский учитель", которая реализуется с прошлого года по инициативе президента России Владимира Путина, педагоги до 55 лет, приехавшие работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Замминистра просвещения РФ Андрей Николаев в ноябре сообщал, что эту программу, изначально рассчитанную на 2020-2022 года, планируется продлить на 2023 год.Программа обсуждалась во время встречи Мишустина с учителями школ Алтайского края, куда председатель правительства ездил с рабочей поездкой. Мишустин заверил педагогов, что программа "Земский учитель" будет продолжена.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, алтайский край, общество

Правительство уточнило правила финансирования программы "Земский учитель"

09:05 17.03.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, корректирующее правила финансирования программы "Земский учитель", сообщает пресс-служба кабмина.
"Программа "Земский учитель" будет продолжена. В федеральном бюджете на неё предусмотрено финансирование до конца 2023 года. Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением скорректировал правила предоставления субсидий, выделяемых на этот проект", - говорится в сообщении.
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Путин рассказал о действии программы "Земский учитель"
Отмечается, что новое постановление упрощает схему оценки эффективности использования средств господдержки. Раньше было необходимо высчитывать определённую процентную долю учителей, получивших выплаты. Теперь будет достаточно указать их фактическое число в каждом финансовом году.
По федеральной программе "Земский учитель", которая реализуется с прошлого года по инициативе президента России Владимира Путина, педагоги до 55 лет, приехавшие работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Замминистра просвещения РФ Андрей Николаев в ноябре сообщал, что эту программу, изначально рассчитанную на 2020-2022 года, планируется продлить на 2023 год.
Программа обсуждалась во время встречи Мишустина с учителями школ Алтайского края, куда председатель правительства ездил с рабочей поездкой. Мишустин заверил педагогов, что программа "Земский учитель" будет продолжена.
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинАлтайский крайОбщество
 
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