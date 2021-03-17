Правительство уточнило правила финансирования программы "Земский учитель"
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, корректирующее правила финансирования программы "Земский учитель", сообщает пресс-служба кабмина.
"Программа "Земский учитель" будет продолжена. В федеральном бюджете на неё предусмотрено финансирование до конца 2023 года. Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением скорректировал правила предоставления субсидий, выделяемых на этот проект", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что новое постановление упрощает схему оценки эффективности использования средств господдержки. Раньше было необходимо высчитывать определённую процентную долю учителей, получивших выплаты. Теперь будет достаточно указать их фактическое число в каждом финансовом году.
По федеральной программе "Земский учитель", которая реализуется с прошлого года по инициативе президента России Владимира Путина, педагоги до 55 лет, приехавшие работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Замминистра просвещения РФ Андрей Николаев в ноябре сообщал, что эту программу, изначально рассчитанную на 2020-2022 года, планируется продлить на 2023 год.
Программа обсуждалась во время встречи Мишустина с учителями школ Алтайского края, куда председатель правительства ездил с рабочей поездкой. Мишустин заверил педагогов, что программа "Земский учитель" будет продолжена.