https://ria.ru/20210317/twitter-1601622061.html

В Кремле прокомментировали меры Роскомнадзора против Twitter

В Кремле прокомментировали меры Роскомнадзора против Twitter

Действия Роскомнадзора в отношении Twitter являются принуждением к выполнению законов, которые демонстративно нарушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:37

2021-03-17T12:37

2021-03-17T12:49

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Действия Роскомнадзора в отношении Twitter являются принуждением к выполнению законов, которые демонстративно нарушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин ранее не исключил полного ограничения доступа к сервисам Twitter в РФ, если компания не пойдет на исполнение требований российских законов. Ведомство с 10 марта замедлило скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозило блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять российские законы. Проблема в неудалении соцсетью противоправных ссылок и публикаций."Это надзорное ведомство, и надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами РФ. И это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать. Они ведут действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов в случае, если они от этого демонстративно отказываются", - сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают действия Роскомнадзора и считают ли их адекватными в сложившейся ситуации.В частности, задавая вопрос, журналисты отметили, что Роскомнадзор ведет активную кампанию, в том числе информационную, против Twitter и теперь призывает блокировать аккаунты, например аккаунт "МБХ медиа".На вопрос, согласовывает ли Роскомнадзор свои действия с администрацией президента, Песков ответил, что "безусловно, администрация президента информируется об этих действиях"."Но в данном случае Роскомнадзор выполняет свои обязанности, это его функция. Невозможно себе представить, чтобы любая компания - не важно, какого она размера, любая компания, которая действует в сфере IT, в сфере социальных сетей и так далее, чтобы она действовала в нарушение законов РФ. И в случае больших компаний, и в случае средних. и в случае микрокомпаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельность", - добавил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20210316/blokirovka-1601550989.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество