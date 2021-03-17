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В Кремле прокомментировали меры Роскомнадзора против Twitter
В Кремле прокомментировали меры Роскомнадзора против Twitter
Действия Роскомнадзора в отношении Twitter являются принуждением к выполнению законов, которые демонстративно нарушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:37
2021-03-17T12:49
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Действия Роскомнадзора в отношении Twitter являются принуждением к выполнению законов, которые демонстративно нарушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин ранее не исключил полного ограничения доступа к сервисам Twitter в РФ, если компания не пойдет на исполнение требований российских законов. Ведомство с 10 марта замедлило скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозило блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять российские законы. Проблема в неудалении соцсетью противоправных ссылок и публикаций."Это надзорное ведомство, и надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами РФ. И это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать. Они ведут действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов в случае, если они от этого демонстративно отказываются", - сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают действия Роскомнадзора и считают ли их адекватными в сложившейся ситуации.В частности, задавая вопрос, журналисты отметили, что Роскомнадзор ведет активную кампанию, в том числе информационную, против Twitter и теперь призывает блокировать аккаунты, например аккаунт "МБХ медиа".На вопрос, согласовывает ли Роскомнадзор свои действия с администрацией президента, Песков ответил, что "безусловно, администрация президента информируется об этих действиях"."Но в данном случае Роскомнадзор выполняет свои обязанности, это его функция. Невозможно себе представить, чтобы любая компания - не важно, какого она размера, любая компания, которая действует в сфере IT, в сфере социальных сетей и так далее, чтобы она действовала в нарушение законов РФ. И в случае больших компаний, и в случае средних. и в случае микрокомпаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельность", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество

В Кремле прокомментировали меры Роскомнадзора против Twitter

12:37 17.03.2021 (обновлено: 12:49 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Действия Роскомнадзора в отношении Twitter являются принуждением к выполнению законов, которые демонстративно нарушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин ранее не исключил полного ограничения доступа к сервисам Twitter в РФ, если компания не пойдет на исполнение требований российских законов. Ведомство с 10 марта замедлило скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозило блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять российские законы. Проблема в неудалении соцсетью противоправных ссылок и публикаций.
"Это надзорное ведомство, и надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами РФ. И это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать. Они ведут действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов в случае, если они от этого демонстративно отказываются", - сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают действия Роскомнадзора и считают ли их адекватными в сложившейся ситуации.
В частности, задавая вопрос, журналисты отметили, что Роскомнадзор ведет активную кампанию, в том числе информационную, против Twitter и теперь призывает блокировать аккаунты, например аккаунт "МБХ медиа".
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 20:15
Роскомнадзор заявил о возможной блокировке Twitter через месяц
На вопрос, согласовывает ли Роскомнадзор свои действия с администрацией президента, Песков ответил, что "безусловно, администрация президента информируется об этих действиях".
"Но в данном случае Роскомнадзор выполняет свои обязанности, это его функция. Невозможно себе представить, чтобы любая компания - не важно, какого она размера, любая компания, которая действует в сфере IT, в сфере социальных сетей и так далее, чтобы она действовала в нарушение законов РФ. И в случае больших компаний, и в случае средних. и в случае микрокомпаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельность", - добавил пресс-секретарь главы государства.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterОбщество
 
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