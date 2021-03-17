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Жителям Техаса простят долги за свет в период аномальных холодов
Жителям Техаса простят долги за свет в период аномальных холодов
Генпрокурор американского штата Техас Кен Пакстон заявил, что 24 тысячам абонентов просят долги за электроэнергию на 29 миллионов долларов в период аномальных... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:34
2021-03-17T09:34
сша
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в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генпрокурор американского штата Техас Кен Пакстон заявил, что 24 тысячам абонентов просят долги за электроэнергию на 29 миллионов долларов в период аномальных холодов.Ранее электроэнергетическая компания Griddy Energy LLC, лишившаяся клиентов и столкнувшаяся с судебным разбирательством из-за повышения цен на электроэнергию во время аномальных холодов в Техасе в прошлом месяце, подала ходатайство о судебной защите в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в Южном округе Техаса. Компания отметила, что не получила прибыли от кризиса, вызванного зимним штормом, и сообщила, что предлагаемый ей план реорганизации поможет ее бывшим клиентам, которые не смогли оплатить счета за электроэнергию из-за высоких цен."Я убедился в том, чтобы предложенный Griddy план банкротства сделал важный шаг, предложив освобождение от выплаты примерно 24 тысячам бывших клиентов, которые задолжали 29,1 миллиона долларов... за электроэнергию", - говорится в сообщении на сайте генпрокурора.Мера коснется тех пользователей, которые "не смогли оплатить свои счета за электроэнергию из-за высоких цен во время шторма".Губернатор Техаса во вторник также сообщил, что принял отставку последнего из трех председателей комиссии по коммунальному обслуживанию Техаса Артура Д'Андэрэа.Штат Техас в США в середине февраля сильно пострадал от холодов и снежных бурь. Экстремальные для него погодные условия вызвали массовое отключение электричества, проблемы с водой, подтопления домов, а также перебои в добыче нефти и рост цен на бензин и электроэнергию.Некоторые жители Техаса, подписанные на "плавающие" тарифы, на фоне экстремальных холодов начали получать счета за электричество на тысячи долларов. И по этому поводу против Griddy был подан коллективный иск от имени одной из жительниц штата, Лизы Хури, на 1 миллиард долларов, а затем и со стороны генпрокурора Техаса Кена Пакстона.Так, сама Хури заявила, что ее счет за электричество в период с 1 по 19 февраля составил более 9,5 тысячи долларов, при том, что в среднем за месяц она платит 200-250 долларов. Как сообщали СМИ, причина в том, что из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии подскочила с 50 до 9 тысяч долларов. Позже власти Техаса временно запретили отключение электроснабжения должникам, а также заморозили рассылку счетов за электроэнергию.
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сша, техас, в мире

Жителям Техаса простят долги за свет в период аномальных холодов

09:34 17.03.2021
 
© AP Photo / David J. PhillipМестные жители в очереди за газом в Хьюстоне, штат Техас
Местные жители в очереди за газом в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / David J. Phillip
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генпрокурор американского штата Техас Кен Пакстон заявил, что 24 тысячам абонентов просят долги за электроэнергию на 29 миллионов долларов в период аномальных холодов.
Ранее электроэнергетическая компания Griddy Energy LLC, лишившаяся клиентов и столкнувшаяся с судебным разбирательством из-за повышения цен на электроэнергию во время аномальных холодов в Техасе в прошлом месяце, подала ходатайство о судебной защите в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в Южном округе Техаса. Компания отметила, что не получила прибыли от кризиса, вызванного зимним штормом, и сообщила, что предлагаемый ей план реорганизации поможет ее бывшим клиентам, которые не смогли оплатить счета за электроэнергию из-за высоких цен.
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"Я убедился в том, чтобы предложенный Griddy план банкротства сделал важный шаг, предложив освобождение от выплаты примерно 24 тысячам бывших клиентов, которые задолжали 29,1 миллиона долларов... за электроэнергию", - говорится в сообщении на сайте генпрокурора.
Мера коснется тех пользователей, которые "не смогли оплатить свои счета за электроэнергию из-за высоких цен во время шторма".
Губернатор Техаса во вторник также сообщил, что принял отставку последнего из трех председателей комиссии по коммунальному обслуживанию Техаса Артура Д'Андэрэа.
Штат Техас в США в середине февраля сильно пострадал от холодов и снежных бурь. Экстремальные для него погодные условия вызвали массовое отключение электричества, проблемы с водой, подтопления домов, а также перебои в добыче нефти и рост цен на бензин и электроэнергию.
Некоторые жители Техаса, подписанные на "плавающие" тарифы, на фоне экстремальных холодов начали получать счета за электричество на тысячи долларов. И по этому поводу против Griddy был подан коллективный иск от имени одной из жительниц штата, Лизы Хури, на 1 миллиард долларов, а затем и со стороны генпрокурора Техаса Кена Пакстона.
Так, сама Хури заявила, что ее счет за электричество в период с 1 по 19 февраля составил более 9,5 тысячи долларов, при том, что в среднем за месяц она платит 200-250 долларов. Как сообщали СМИ, причина в том, что из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии подскочила с 50 до 9 тысяч долларов. Позже власти Техаса временно запретили отключение электроснабжения должникам, а также заморозили рассылку счетов за электроэнергию.
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