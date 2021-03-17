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Совфед одобрил штрафы за продажу смартфонов без российского ПО
Совфед одобрил штрафы за продажу смартфонов без российского ПО
Совет Федерации одобрил в среду закон о введении штрафах до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов без предустановленного на них российского программного... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:47
2021-03-17T19:31
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совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о введении штрафах до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов без предустановленного на них российского программного обеспечения - поисковиков, соцсетей, почтовых сервисов. Эта норма будет распространяться также на компьютеры и "умные" телевизоры.Ранее был принят закон, который запретил с 1 апреля продажу в России отдельных видов технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Правительство уже утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.Одобренный сенаторами закон вводит ответственность за нарушение этой нормы.Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч рублей.Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года в случае подписания президентом РФ.
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россия, совет федерации рф, общество

Совфед одобрил штрафы за продажу смартфонов без российского ПО

12:47 17.03.2021 (обновлено: 19:31 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о введении штрафах до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов без предустановленного на них российского программного обеспечения - поисковиков, соцсетей, почтовых сервисов. Эта норма будет распространяться также на компьютеры и "умные" телевизоры.
Ранее был принят закон, который запретил с 1 апреля продажу в России отдельных видов технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Правительство уже утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.
Одобренный сенаторами закон вводит ответственность за нарушение этой нормы.
Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч рублей.
Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года в случае подписания президентом РФ.
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