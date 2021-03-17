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Совфед почтил минутой молчания память Михаила Пономарева
Совфед почтил минутой молчания память Михаила Пономарева
Совфед на заседании в среду почтил минутой молчания память скончавшегося в субботу сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:03
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валентина матвиенко
совет федерации рф
тюменская область
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду почтил минутой молчания память скончавшегося в субботу сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева.Ранее о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета."Очень порядочный, честный человек, трудолюбивый, многое сделавший для своей области, многое сделал полезного, нужного на законодательном поприще. Настоящий наш товарищ", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, тюменская область, общество

Совфед почтил минутой молчания память Михаила Пономарева

11:03 17.03.2021
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкМихаил Пономарев на заседании Совета Федерации РФ
Михаил Пономарев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду почтил минутой молчания память скончавшегося в субботу сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева.
Ранее о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета.
"Очень порядочный, честный человек, трудолюбивый, многое сделавший для своей области, многое сделал полезного, нужного на законодательном поприще. Настоящий наш товарищ", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 21:52
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФТюменская областьОбщество
 
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