https://ria.ru/20210317/sovfed-1601600957.html
Совфед почтил минутой молчания память Михаила Пономарева
Совфед почтил минутой молчания память Михаила Пономарева
Совфед на заседании в среду почтил минутой молчания память скончавшегося в субботу сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:03
2021-03-17T11:03
2021-03-17T11:03
валентина матвиенко
совет федерации рф
тюменская область
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду почтил минутой молчания память скончавшегося в субботу сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева.Ранее о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета."Очень порядочный, честный человек, трудолюбивый, многое сделавший для своей области, многое сделал полезного, нужного на законодательном поприще. Настоящий наш товарищ", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
https://ria.ru/20210313/ponomarev-1601109129.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, тюменская область, общество