https://ria.ru/20210317/skandal-1601702906.html

МИД Украины ответил на ноту протеста России из-за скандала с плакатами

МИД Украины ответил на ноту протеста России из-за скандала с плакатами

Министерство иностранных дел Украины после ноты протеста РФ, отправленной из-за скандала с плакатами в Киеве, изображающими российских дипломатов, напомнило об... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:51

2021-03-17T18:51

2021-03-17T19:01

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КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины после ноты протеста РФ, отправленной из-за скандала с плакатами в Киеве, изображающими российских дипломатов, напомнило об инциденте с ножевым ранением сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что возле якобы мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии признают Крым украинским. По данным издания, на плакатах на украинском и русском языках написано, что дипломаты убеждены, что "Крым - это Украина". Издание опубликовало несколько фотографий таких плакатов. Кроме того, аналогичные материалы были размещены возле дипломатических представительств ряда других государств в Киеве. Вместе с тем неизвестные наклеили герб Украины на автомобиль с дипломатическими номерами. Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста в связи с этим инцидентом.Как пишет агентство "РБК-Украина", по словам Николенко, в контексте этой ситуации с плакатами украинская сторона хочет напомнить России о пренебрежении безопасностью украинских дипломатических учреждений. "Напомню, что 19 февраля на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено нападение, нанесено ему несколько ножевых ранений. В установленном порядке МИД проинформирует украинские компетентные органы о российской ноте", - цитирует Николенко агентство.Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения. Позже Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского. Спустя несколько дней министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за инцидента и потребовало провести всестороннее расследование.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/krym-1587650550.html

https://ria.ru/20210205/agitatsiya-1596165766.html

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мид украины, киев, санкт-петербург, украина, в мире