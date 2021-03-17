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Армении и Азербайджану пора переходить к диалогу, считает Шойгу
Армении и Азербайджану пора переходить к диалогу, считает Шойгу
После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы Еревану и Баку можно переходить к налаживанию двустороннего диалога, считает... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:22
2021-03-17T11:22
нагорный карабах
сергей шойгу
азербайджан
армения
в мире
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АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы Еревану и Баку можно переходить к налаживанию двустороннего диалога, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу."Но то, что сегодня сделано, это, во-первых, то, что люди прекратили убивать друг друга. Во-вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать. Я имею в виду Армению и Азербайджан", - сказал он в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах
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нагорный карабах, сергей шойгу, азербайджан, армения, в мире

Армении и Азербайджану пора переходить к диалогу, считает Шойгу

11:22 17.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы Еревану и Баку можно переходить к налаживанию двустороннего диалога, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Но то, что сегодня сделано, это, во-первых, то, что люди прекратили убивать друг друга. Во-вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать. Я имею в виду Армению и Азербайджан", - сказал он в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 22:29Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом
 
Нагорный КарабахСергей ШойгуАзербайджанАрменияВ мире
 
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