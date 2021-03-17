Минторг США расширит санкции в отношении России
16:07 17.03.2021 (обновлено: 02:39 18.03.2021)
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Министерство торговли США планирует расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.
Они вступят в силу 18 марта.
В начале марта США ввели очередные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Обвинения против Москвы связаны с двумя эпизодами — возможным отравлением блогера, после которого он оказался на лечении в Германии, а также с заменой ему условного срока на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше".
Вашингтон заявил, что перестанет предоставлять Москве всякую помощь, кроме срочной гуманитарной. Уже тогда Штаты внесли Россию в список стран, которым отказано в экспорте оборонных технологий. Частичное исключение сделали для госсотрудничества в космической сфере. Помимо этого, США запретили правительственным финансовым организациям выдавать Москве кредиты. Это касается в том числе американского Экспортно-импортного банка.
Под санкциями также оказались семь "высокопоставленных представителей" российской власти. Кроме того, американское торговое ведомство внесло в черный список 14 организаций "за производство биологического и химического оружия". Среди них — 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии. Под рестрикции также попали три российских исследовательских научных организации.
Санкции из-за ареста Алексея Навального ввел и Евросоюз. В российском МИД пообещали ответить на ограничительные меры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политика санкций против Москвы не достигает цели.