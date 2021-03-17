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Минторг США расширит санкции в отношении России
Минторг США расширит санкции в отношении России
Министерство торговли США планирует расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-17T16:07
2021-03-18T02:39
министерство торговли сша
евросоюз
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россия
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Министерство торговли США планирует расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.Они вступят в силу 18 марта.В начале марта США ввели очередные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Обвинения против Москвы связаны с двумя эпизодами — возможным отравлением блогера, после которого он оказался на лечении в Германии, а также с заменой ему условного срока на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше".Вашингтон заявил, что перестанет предоставлять Москве всякую помощь, кроме срочной гуманитарной. Уже тогда Штаты внесли Россию в список стран, которым отказано в экспорте оборонных технологий. Частичное исключение сделали для госсотрудничества в космической сфере. Помимо этого, США запретили правительственным финансовым организациям выдавать Москве кредиты. Это касается в том числе американского Экспортно-импортного банка.Под санкциями также оказались семь "высокопоставленных представителей" российской власти. Кроме того, американское торговое ведомство внесло в черный список 14 организаций "за производство биологического и химического оружия". Среди них — 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии. Под рестрикции также попали три российских исследовательских научных организации.Санкции из-за ареста Алексея Навального ввел и Евросоюз. В российском МИД пообещали ответить на ограничительные меры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политика санкций против Москвы не достигает цели.
https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601644876.html
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москва
берлин (город)
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министерство торговли сша, евросоюз, дмитрий песков, москва, берлин (город), россия, алексей навальный, сша

Минторг США расширит санкции в отношении России

16:07 17.03.2021 (обновлено: 02:39 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Министерство торговли США планирует расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.
Они вступят в силу 18 марта.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 14:18
Правительство Германии отвергло санкции США против "Северного потока — 2"
В начале марта США ввели очередные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Обвинения против Москвы связаны с двумя эпизодами — возможным отравлением блогера, после которого он оказался на лечении в Германии, а также с заменой ему условного срока на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше".
Вашингтон заявил, что перестанет предоставлять Москве всякую помощь, кроме срочной гуманитарной. Уже тогда Штаты внесли Россию в список стран, которым отказано в экспорте оборонных технологий. Частичное исключение сделали для госсотрудничества в космической сфере. Помимо этого, США запретили правительственным финансовым организациям выдавать Москве кредиты. Это касается в том числе американского Экспортно-импортного банка.
Под санкциями также оказались семь "высокопоставленных представителей" российской власти. Кроме того, американское торговое ведомство внесло в черный список 14 организаций "за производство биологического и химического оружия". Среди них — 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии. Под рестрикции также попали три российских исследовательских научных организации.
Санкции из-за ареста Алексея Навального ввел и Евросоюз. В российском МИД пообещали ответить на ограничительные меры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политика санкций против Москвы не достигает цели.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 02:03
Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
 
Министерство торговли СШАЕвросоюзДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)РоссияАлексей НавальныйСША
 
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