https://ria.ru/20210317/rogozin-1601626388.html

Рогозин заявил, что не переживает из-за перспективы блокировки Twitter

Рогозин заявил, что не переживает из-за перспективы блокировки Twitter

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не переживает из-за возможной блокировки Twitter в РФ. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:55

2021-03-17T12:55

2021-03-17T12:58

вадим субботин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

нато

дмитрий рогозин

twitter

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:51:3114:1802_1920x0_80_0_0_99f3b767c9a01241f941569661571f14.jpg

ХИМКИ (Московская обл.), 17 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не переживает из-за возможной блокировки Twitter в РФ.Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил РИА Новости, что ведомство рассматривает вопрос о полной блокировке Twitter на территории России, если соцсеть в течение месяца не ответит на их претензии."Мне вообще это не нужно, я просто помогаю пресс-службе", - сказал он журналистам.Рогозин добавил, что как только начнут реализовываться запланированные несколько лет назад космические проекты, а в СМИ пойдет позитивная новостная повестка, он сможет "выключить этот злополучный Twitter".По его словам, он начал вести Twitter во время работы представителем РФ при НАТО как ответ на антироссийскую повестку в зарубежных СМИ.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

https://ria.ru/20210316/blokirovka-1601550989.html

https://ria.ru/20210317/twitter-1601622061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нато, дмитрий рогозин, twitter, технологии