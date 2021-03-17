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https://ria.ru/20210317/rogozin-1601626388.html
Рогозин заявил, что не переживает из-за перспективы блокировки Twitter
Рогозин заявил, что не переживает из-за перспективы блокировки Twitter
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не переживает из-за возможной блокировки Twitter в РФ. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:55
2021-03-17T12:58
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нато
дмитрий рогозин
twitter
технологии
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ХИМКИ (Московская обл.), 17 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не переживает из-за возможной блокировки Twitter в РФ.Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил РИА Новости, что ведомство рассматривает вопрос о полной блокировке Twitter на территории России, если соцсеть в течение месяца не ответит на их претензии."Мне вообще это не нужно, я просто помогаю пресс-службе", - сказал он журналистам.Рогозин добавил, что как только начнут реализовываться запланированные несколько лет назад космические проекты, а в СМИ пойдет позитивная новостная повестка, он сможет "выключить этот злополучный Twitter".По его словам, он начал вести Twitter во время работы представителем РФ при НАТО как ответ на антироссийскую повестку в зарубежных СМИ.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
https://ria.ru/20210316/blokirovka-1601550989.html
https://ria.ru/20210317/twitter-1601622061.html
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вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нато, дмитрий рогозин, twitter, технологии

Рогозин заявил, что не переживает из-за перспективы блокировки Twitter

12:55 17.03.2021 (обновлено: 12:58 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ХИМКИ (Московская обл.), 17 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не переживает из-за возможной блокировки Twitter в РФ.
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил РИА Новости, что ведомство рассматривает вопрос о полной блокировке Twitter на территории России, если соцсеть в течение месяца не ответит на их претензии.
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 20:15
Роскомнадзор заявил о возможной блокировке Twitter через месяц
"Мне вообще это не нужно, я просто помогаю пресс-службе", - сказал он журналистам.
Рогозин добавил, что как только начнут реализовываться запланированные несколько лет назад космические проекты, а в СМИ пойдет позитивная новостная повестка, он сможет "выключить этот злополучный Twitter".
По его словам, он начал вести Twitter во время работы представителем РФ при НАТО как ответ на антироссийскую повестку в зарубежных СМИ.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 12:37
В Кремле прокомментировали меры Роскомнадзора против Twitter
 
Вадим СубботинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)НАТОДмитрий РогозинTwitterТехнологии
 
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