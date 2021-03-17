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https://ria.ru/20210317/premiya-1601596787.html
Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia
Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia
Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia, в частности, "Музеем года" признан центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге, сообщила... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:51
2021-03-17T11:04
культура
северный речной вокзал
новости культуры
выставки
музеи
гараж
москва
выкса
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia, в частности, "Музеем года" признан центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба премии.Церемония вручения награды прошла в московском "Манеже" в понедельник.На звание "Лучшего музея" также претендовали подмосковный "Новый Иерусалим" и Музейный квартал в Туле. Петербургский "Манеж" получил премию "за умение делать зрелищные выставочные хиты, привлекающие публику и смелыми концепциями, и современным экспозиционным дизайном"."Для меня очень важна наша идея устремленности в будущее, стремление вести диалог с будущим, для будущего и о будущем. Даже если мы делаем ретроспективные проекты, которые, казалось бы, о прошлом, мы ищем в них новые смыслы, которые важны для настоящего и составляют своеобразный диалог с будущим", - сказал директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара.В номинации "Выставка года" лидировала экспозиция "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969" в Музее современного искусства "Гараж", которая была отмечена "за реабилитацию и исследование феноменов отечественной художественной культуры ХХ века, связанных с эзотерическим знанием".Награду в номинации "Книга года" получила Наталия Семенова за серию книг о коллекционерах: "Сага о Щукиных. Собиратели шедевров", "Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?", "Илья Остроухов. Гениальный дилетант" ("Слово"/Slovo, 2019–2020).В категории "Реставрация года" жюри отметило реконструкцию Северного речного вокзала в Москве "за феноменально быстрое и бережное восстановление выдающегося архитектурного ансамбля и возвращение ему прежних функций". Главный архитектор проекта – Константин Беляев.Премию в номинации "Личный вклад" получили Анатолий и Ирина Седых, основатели Фестиваля современной городской культуры "Арт-овраг" в городе Выкса Нижегородской области, их отметили "за превращение регионального промышленного центра в столицу современного паблик-арта".Премия газеты The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства была учреждена в 2012 году. Ее вручают за самые значимые события прошедшего года в сфере русского искусства в России и за рубежом, а также за деятельность меценатов по развитию и сохранению культурного наследия страны.
https://realty.ria.ru/20201015/srv-1579766094.html
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северный речной вокзал, новости культуры, выставки, музеи, гараж, москва, выкса, санкт-петербург

Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia

10:51 17.03.2021 (обновлено: 11:04 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ "Манеж".
Церемония вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ Манеж. - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia, в частности, "Музеем года" признан центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба премии.
Церемония вручения награды прошла в московском "Манеже" в понедельник.
На звание "Лучшего музея" также претендовали подмосковный "Новый Иерусалим" и Музейный квартал в Туле. Петербургский "Манеж" получил премию "за умение делать зрелищные выставочные хиты, привлекающие публику и смелыми концепциями, и современным экспозиционным дизайном".
"Для меня очень важна наша идея устремленности в будущее, стремление вести диалог с будущим, для будущего и о будущем. Даже если мы делаем ретроспективные проекты, которые, казалось бы, о прошлом, мы ищем в них новые смыслы, которые важны для настоящего и составляют своеобразный диалог с будущим", - сказал директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДиректора ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ "Манеж".
Директора ЦВЗ Манеж Павел Пригара на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ Манеж.
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Директора ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ "Манеж".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"Работы южнокорейской художницы Ли Бул на персональной выставке "Утопия Спасенная" в ЦВЗ "Манеж", Санкт-Петербург
Работы южнокорейской художницы Ли Бул на персональной выставке Утопия Спасенная в ЦВЗ Манеж, Санкт-Петербург
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Работы южнокорейской художницы Ли Бул на персональной выставке "Утопия Спасенная" в ЦВЗ "Манеж", Санкт-Петербург
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Посетитель возле картин Александра Дейнеки "Наемник интервентов" (слева) и "Оборона Петрограда" на выставке "Дейнека/Самохвалов" в центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге. Экспозиция приурочена к 120-летию со дня рождения Александра Дейнеки.

Открытие выставки Дейнека/Самохвалов в Санкт-Петербурге
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Посетитель возле картин Александра Дейнеки "Наемник интервентов" (слева) и "Оборона Петрограда" на выставке "Дейнека/Самохвалов" в центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге. Экспозиция приурочена к 120-летию со дня рождения Александра Дейнеки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж" AES+F на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
 AES+F на выставке Предсказания и откровения в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
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AES+F на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
1 из 4
Директора ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ "Манеж".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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2 из 4
Работы южнокорейской художницы Ли Бул на персональной выставке "Утопия Спасенная" в ЦВЗ "Манеж", Санкт-Петербург
© пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
3 из 4

Посетитель возле картин Александра Дейнеки "Наемник интервентов" (слева) и "Оборона Петрограда" на выставке "Дейнека/Самохвалов" в центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге. Экспозиция приурочена к 120-летию со дня рождения Александра Дейнеки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 4
AES+F на выставке "Предсказания и откровения" в ЦВЗ "Манеж" в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
В номинации "Выставка года" лидировала экспозиция "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969" в Музее современного искусства "Гараж", которая была отмечена "за реабилитацию и исследование феноменов отечественной художественной культуры ХХ века, связанных с эзотерическим знанием".
© Анна НехаеваВыставка "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
Выставка Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969 в Гараже
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Выставка "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
© Анна Нехаева
© Анна НехаеваПосетительница выставки "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
Посетительница выставки Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969 в Гараже
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Посетительница выставки "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
© Анна Нехаева
© Анна НехаеваГрафика на выставке "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
Графика на выставке Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969 в Гараже
3 из 3
Графика на выставке "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
© Анна Нехаева
1 из 3
Выставка "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
© Анна Нехаева
2 из 3
Посетительница выставки "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
© Анна Нехаева
3 из 3
Графика на выставке "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" в "Гараже"
© Анна Нехаева
Награду в номинации "Книга года" получила Наталия Семенова за серию книг о коллекционерах: "Сага о Щукиных. Собиратели шедевров", "Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?", "Илья Остроухов. Гениальный дилетант" ("Слово"/Slovo, 2019–2020).
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова вручает награду в номинации "Личный вклад", основателям Фестиваля современной городской культуры "Арт-овраг" в городе Выкса Нижегородской области Анатолию и Ирине Седых

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова вручает награду в номинации Личный вклад, основателям Фестиваля современной городской культуры Арт-овраг в городе Выкса Нижегородской области Анатолию и Ирине Седых, на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ Манеж.
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Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова вручает награду в номинации "Личный вклад", основателям Фестиваля современной городской культуры "Арт-овраг" в городе Выкса Нижегородской области Анатолию и Ирине Седых

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Архитектор Кирилл Асс вручает премию в номинации "Реставрация года" заместителю генерального директора "Мосгортранса" Максиму Коновалову

Заместитель генерального директора Мосгортранса Максим Коновалов (слева) получивший премию в номинации Реставрация года на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ Манеж.
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Архитектор Кирилл Асс вручает премию в номинации "Реставрация года" заместителю генерального директора "Мосгортранса" Максиму Коновалову

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПисательница Наталия Семенова получившая награду в номинации "Книга года" и телеведущий Владимир Познер на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ "Манеж".
Писательница Наталия Семенова получившая награду в номинации Книга года и телеведущий Владимир Познер на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ Манеж.
3 из 3
Писательница Наталия Семенова получившая награду в номинации "Книга года" и телеведущий Владимир Познер на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ "Манеж".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова вручает награду в номинации "Личный вклад", основателям Фестиваля современной городской культуры "Арт-овраг" в городе Выкса Нижегородской области Анатолию и Ирине Седых

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Архитектор Кирилл Асс вручает премию в номинации "Реставрация года" заместителю генерального директора "Мосгортранса" Максиму Коновалову

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 3
Писательница Наталия Семенова получившая награду в номинации "Книга года" и телеведущий Владимир Познер на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ "Манеж".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Премия газеты The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства была учреждена в 2012 году. Ее вручают за самые значимые события прошедшего года в сфере русского искусства в России и за рубежом, а также за деятельность меценатов по развитию и сохранению культурного наследия страны.
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