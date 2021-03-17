https://ria.ru/20210317/premiya-1601596787.html

Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia

Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia

Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia, в частности, "Музеем года" признан центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге, сообщила... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:51

2021-03-17T10:51

2021-03-17T11:04

культура

северный речной вокзал

новости культуры

выставки

музеи

гараж

москва

выкса

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia, в частности, "Музеем года" признан центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба премии.Церемония вручения награды прошла в московском "Манеже" в понедельник.На звание "Лучшего музея" также претендовали подмосковный "Новый Иерусалим" и Музейный квартал в Туле. Петербургский "Манеж" получил премию "за умение делать зрелищные выставочные хиты, привлекающие публику и смелыми концепциями, и современным экспозиционным дизайном"."Для меня очень важна наша идея устремленности в будущее, стремление вести диалог с будущим, для будущего и о будущем. Даже если мы делаем ретроспективные проекты, которые, казалось бы, о прошлом, мы ищем в них новые смыслы, которые важны для настоящего и составляют своеобразный диалог с будущим", - сказал директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара.В номинации "Выставка года" лидировала экспозиция "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969" в Музее современного искусства "Гараж", которая была отмечена "за реабилитацию и исследование феноменов отечественной художественной культуры ХХ века, связанных с эзотерическим знанием".Награду в номинации "Книга года" получила Наталия Семенова за серию книг о коллекционерах: "Сага о Щукиных. Собиратели шедевров", "Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?", "Илья Остроухов. Гениальный дилетант" ("Слово"/Slovo, 2019–2020).В категории "Реставрация года" жюри отметило реконструкцию Северного речного вокзала в Москве "за феноменально быстрое и бережное восстановление выдающегося архитектурного ансамбля и возвращение ему прежних функций". Главный архитектор проекта – Константин Беляев.Премию в номинации "Личный вклад" получили Анатолий и Ирина Седых, основатели Фестиваля современной городской культуры "Арт-овраг" в городе Выкса Нижегородской области, их отметили "за превращение регионального промышленного центра в столицу современного паблик-арта".Премия газеты The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства была учреждена в 2012 году. Ее вручают за самые значимые события прошедшего года в сфере русского искусства в России и за рубежом, а также за деятельность меценатов по развитию и сохранению культурного наследия страны.

https://realty.ria.ru/20201015/srv-1579766094.html

https://ria.ru/20210302/gmii-1599496570.html

москва

выкса

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный речной вокзал, новости культуры, выставки, музеи, гараж, москва, выкса, санкт-петербург