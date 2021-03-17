https://ria.ru/20210317/poverennyy-1601626919.html

МИД обвинил Украину в провокации против российских дипломатов

МИД обвинил Украину в провокации против российских дипломатов

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило после провокации против сотрудников посольства в Киеве. Ему выразили протест и... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:57

2021-03-17T12:57

2021-03-17T14:56

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило после провокации против сотрудников посольства в Киеве. Ему выразили протест и вручили соответствующую ноту.Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах написало, что возле мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники дипмиссии "признают" Крым украинским. Кроме того, аналогичные материалы разместили возле представительств других государств в Киеве: у посольств Киргизской Республики, Таджикистана, Молдавии, Германии, Франции, Армении, США, Великобритании, Белоруссии и Казахстана. Также неизвестные наклеили герб Украины на автомобиль с дипломатическими номерами.В частности, в документе содержатся обязательства принимающей стороны обеспечивать безопасность и неприкосновенность дипломатических агентов.В МИД сообщили, что "потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине".Помимо этого, посольство в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом.

https://ria.ru/20210317/krym-1601571926.html

https://ria.ru/20210317/krym-1601627464.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире