МИД обвинил Украину в провокации против российских дипломатов
12:57 17.03.2021 (обновлено: 14:56 17.03.2021)
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило после провокации против сотрудников посольства в Киеве. Ему выразили протест и вручили соответствующую ноту.
Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах написало, что возле мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники дипмиссии "признают" Крым украинским.
Кроме того, аналогичные материалы разместили возле представительств других государств в Киеве: у посольств Киргизской Республики, Таджикистана, Молдавии, Германии, Франции, Армении, США, Великобритании, Белоруссии и Казахстана. Также неизвестные наклеили герб Украины на автомобиль с дипломатическими номерами.
"Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В частности, в документе содержатся обязательства принимающей стороны обеспечивать безопасность и неприкосновенность дипломатических агентов.
В МИД сообщили, что "потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине".
Помимо этого, посольство в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом.