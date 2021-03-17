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Медиавойны
https://ria.ru/20210317/pismo-1601581544.html
Письмо Вышинского о гонениях на журналистов передали докладчику ПАСЕ
Письмо Вышинского о гонениях на журналистов передали докладчику ПАСЕ
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс передал обращение исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского о... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:08
2021-03-17T09:08
медиавойны
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс передал обращение исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского о преследовании журналистов в Латвии генеральному докладчику ПАСЕ по свободе СМИ и защите журналистов Стефану Шеннаху и при этом посоветовал обратиться в другие инстанции, следует из его письма, поступившего в РИА Новости.Вышинский направил повторное письмо в адрес Дамса 3 марта. В нем он указал на отсутствие реакции на первое обращение от 10 декабря с просьбой обратить внимание на уголовное преследование журналистов-фрилансеров порталов Sputnik Latvia и Baltnews в Латвии и призвал дать ответ по поводу нарушений свободы слова."Я передал эту информацию генеральному докладчику по свободе СМИ… Ассамблея расценивает Платформу (Совета Европы по продвижению защиты журнализма и безопасности журналистов – ред.) как самый надежный механизм выявления и эффективного реагирования на случаи серьезных нарушений свободы прессы и угроз журналистам. По этой причине я бы по-дружески предложил вам и, или другим заинтересованным фрилансерам связаться с Европейской ассоциацией журналистов или другими партнерами платформы и обратить их внимание на этот случай", - говорится в письме.Дамс отметил, что свобода СМИ и безопасность журналистов находятся "в центре работы" ПАСЕ, которая уделяет "величайшее внимание этим ключевым вопросам" и регулярно отслеживает тенденции в этой сфере в странах-участницах."В Совете Европы наша ассамблея не одинока в поддержке свободы СМИ, и мы стараемся координироваться с другими причастными институтами, включая Европейский суд по правам человека, комиссара по правам человека и Венской комиссией и, конечно, комитет министров и межправительственный сектор", - сказано в письме Дамса.Однако Платформа по продвижению защиты журнализма и безопасности журналистов, которая объединяет 14 организаций в сфере свободы СМИ, по словам Дамса, является главным инструментом координации работы в том числе с внешними партнерами по этой теме.Дамс 15-16 марта находился с визитом в Москве. Он встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Рядом с отелем, где он остановился, активисты провели пикет для привлечения внимания международных организаций к ситуации со свободой слова в Латвии, однако Дамс, проходя мимо них, проигнорировал обращенные к нему слова.В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/vyshinskiy-1599800083.html
https://ria.ru/20210309/vyshinskiy-1600455686.html
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россия, кирилл вышинский, sputnik латвия, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, москва, латвия, в мире

Письмо Вышинского о гонениях на журналистов передали докладчику ПАСЕ

09:08 17.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на пресс-конференции, посвященной презентации его книги "Жил напротив тюрьмы..."
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на пресс-конференции, посвященной презентации его книги Жил напротив тюрьмы... - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс передал обращение исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского о преследовании журналистов в Латвии генеральному докладчику ПАСЕ по свободе СМИ и защите журналистов Стефану Шеннаху и при этом посоветовал обратиться в другие инстанции, следует из его письма, поступившего в РИА Новости.
Вышинский направил повторное письмо в адрес Дамса 3 марта. В нем он указал на отсутствие реакции на первое обращение от 10 декабря с просьбой обратить внимание на уголовное преследование журналистов-фрилансеров порталов Sputnik Latvia и Baltnews в Латвии и призвал дать ответ по поводу нарушений свободы слова.
"Я передал эту информацию генеральному докладчику по свободе СМИ… Ассамблея расценивает Платформу (Совета Европы по продвижению защиты журнализма и безопасности журналистов – ред.) как самый надежный механизм выявления и эффективного реагирования на случаи серьезных нарушений свободы прессы и угроз журналистам. По этой причине я бы по-дружески предложил вам и, или другим заинтересованным фрилансерам связаться с Европейской ассоциацией журналистов или другими партнерами платформы и обратить их внимание на этот случай", - говорится в письме.
Дамс отметил, что свобода СМИ и безопасность журналистов находятся "в центре работы" ПАСЕ, которая уделяет "величайшее внимание этим ключевым вопросам" и регулярно отслеживает тенденции в этой сфере в странах-участницах.
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"В Совете Европы наша ассамблея не одинока в поддержке свободы СМИ, и мы стараемся координироваться с другими причастными институтами, включая Европейский суд по правам человека, комиссара по правам человека и Венской комиссией и, конечно, комитет министров и межправительственный сектор", - сказано в письме Дамса.
Однако Платформа по продвижению защиты журнализма и безопасности журналистов, которая объединяет 14 организаций в сфере свободы СМИ, по словам Дамса, является главным инструментом координации работы в том числе с внешними партнерами по этой теме.
Дамс 15-16 марта находился с визитом в Москве. Он встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Рядом с отелем, где он остановился, активисты провели пикет для привлечения внимания международных организаций к ситуации со свободой слова в Латвии, однако Дамс, проходя мимо них, проигнорировал обращенные к нему слова.
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 13:45Медиавойны
Вышинский напомнил о притеснениях журналистов российских СМИ в Латвии
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
 
МедиавойныРоссияКирилл ВышинскийSputnik ЛатвияСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваЛатвияВ мире
 
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