https://ria.ru/20210317/pensii-1601598946.html

Совфед уточнил порядок начисления пенсии иностранцам

Совфед уточнил порядок начисления пенсии иностранцам

Совфед на заседании в среду одобрил закон, уточняющий механизм получения Пенсионным фондом РФ сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру -... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:57

2021-03-17T10:57

2021-03-17T10:57

валерий рязанский

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, уточняющий механизм получения Пенсионным фондом РФ сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру - иностранному гражданину или лицу без гражданства.По словам первого зампреда социального комитета СФ Валерия Рязанского, закон будет способствовать своевременному прекращению выплат страховой и накопительной пенсий этим гражданам и позволит предотвратить нецелевое расходование средств бюджета Пенсионного фонда.Сенатор пояснил, что сведения о первичной выдаче, замене или об аннулировании вида на жительство Пенсионный фонд РФ будет получать с 1 января 2023 года из единого федерального информационного регистра о населении.Закон также продлевает до 15 ноября 2021 года срок окончания эксперимента по использованию отдельными работодателями и работниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов, связанных с работой.

https://ria.ru/20210316/pensiya-1601410697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий рязанский, совет федерации рф, общество