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День святого Патрика
День святого Патрика
День святого Патрика – покровителя Ирландии ежегодно отмечается в разных странах мира 17 марта. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T05:31
2021-03-17T05:31
день святого патрика
ирландия
дублин
справки
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День святого Патрика – покровителя Ирландии ежегодно отмечается в разных странах мира 17 марта. Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых – собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году.Мэвин Суккат – будущий святой Патрик – родился в конце IV века в Британии в семье римских граждан. В 16-летнем возрасте его продали в рабство ирландским пиратам, но юноша спасся из плена, провел некоторое время в монастырях Галлии (современная Франция) и вернулся на родину. Позже он завершил свое образование в Галлии, был рукоположен в дьякона под именем Патрик, а позже возведен в сан епископа. Папа Римский Целестин II благословил Патрика на христианизацию Ирландии, и в 430-х годах будущий святой начал свою миссию.Считается, что особенность установления христианства в Ирландии состояла в том, что стараниями Патрика оно было принято практически бескровно. Хотя Патрик и не был первым ирландским епископом, его называют апостолом этой страны, которая стала посылать миссионеров в страны Европы.Святой Патрик скончался 17 марта 463 года (по другим сведениям – 461 года) и был канонизирован до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную. В 2017 году синод Русской православной церкви включил в церковный месяцеслов – поминальный список святых – крестителя Ирландии святого Патрика. В Русской церкви он поминается как святитель Патрикий, просветитель Ирландии. Ирландцы начали отмечать День святого Патрика в качестве своеобразного национального праздника еще в X-XI веках, причем не только на территории Ирландии, но и в других европейских странах, где была ирландская диаспора. В начале XVII века этот день был включен в литургический календарь католической церкви. Церковное торжество переносится, если день памяти святого выпадает на Страстную неделю (неделя перед Пасхой). Светский праздник практически во всех странах проводится 17 марта, в некоторых он растягивается на несколько дней.В 1903 году День святого Патрика стал официальным выходным днем в Ирландии. В том же году был издан закон, предписывающий закрывать бары и пабы 17 марта из-за чрезмерного употребления гражданами алкоголя (закон был отменен в 1970-е годы). Впоследствии 17 марта стал выходным днем в Северной Ирландии, Ньюфаундленде и Лабрадоре (канадская провинция), а также на острове Монтсеррат (остров в Карибском море, территория Великобритании).С празднованием Дня святого Патрика связано множество различных традиций, как христианских, так и народных. К христианским относится ежегодное восхождение паломников на святую гору Croagh Patrick, на которой святой молился и постился 40 дней. К народным традициям относят распитие спиртного в пабе. Изначально наиболее распространенным напитком в этот день был виски, впоследствии очень популярным стал эль. По народной традиции в этот день принято одеваться в зеленое или прикреплять к одежде трилистник. Впервые об этом обычае упоминается в 1689 году. До этого года ирландцы носили на груди кресты святого Патрика. Вплоть до XVIII века обычай ношения трилистника считался вульгарным, но с течением времени традиция прижилась.В день праздника все города Ирландии "зеленеют": люди рисуют на лицах ирландские флаги, прикрепляют охапки клевера к головным уборам и костюмам, одеваются в праздничные одежды, даже пьют зеленое пиво.Помимо трилистника и зеленого цвета, символизирующего и саму жизнь, и победу весны над зимой (связанного одновременно и с кельтской мифологией, и с католицизмом), символами дня также считаются лепреконы (сказочные существа маленького роста, шьющие обувь для других сказочных существ и являющиеся хранителями сокровищ), арфа (изображена на гербе Ирландии) и шилейла (дубовый или терновый посох с загнутым концом, использовавшийся, помимо прямого назначения, как клюшка для игры в керлинг).Девиз праздника умещается в одно слово – Craic, что означает "веселье и наслаждение". Люди пьют пиво и пляшут групповой ирландский танец "кейли".В День святого Патрика устраиваются парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, и также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки. Народная молва гласит о том, что эта традиция родилась в Ирландии. Нью-Йорк и Бостон (США) оспаривают пальму первенства. Ньюйоркцы утверждают, что первый парад состоялся в их городе в XVIII веке. Наибольший размах праздник приобретает в американских городах с большой ирландской диаспорой. Помимо Нью-Йорка и Бостона, это Филадельфия, Атланта и Чикаго. Именно в США зародилась традиция дружески щипать тех, кто не одет 17 марта в зеленое. Кроме того, во многих американских городах существует традиция в День Святого Патрика красить водоемы в зеленый цвет. Считается, что начало традиции положили рабочие, следившие за уровнем загрязнения реки Чикаго: они окрасили ее воды зеленым растительным красителем для того, чтобы отслеживать нелегальный сброс отходов.Празднования в честь святого Патрика проходят также в Аргентине, Канаде, Южной Корее, Новой Зеландии и других странах.Праздник давно перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. В день святого Патрика многие здания в мире "зеленеют". В 2015 году в зеленый цвет праздника были окрашены Сиднейская опера, Эмпайр-стейт-билдинг, Берлинская телебашня и Пизанская башня. В 2016 году в День святого Патрика на Тверской улице Москвы подсветка фасадов зданий также окрасилась в зеленый цвет. В этот день ежегодно сотни тысяч туристов приезжают в Ирландию, чтобы отметить праздник вместе с местными жителями на веселых парадах и вечеринках. Однако в 2021 году из-за эпидемиологической ситуации в мире Ирландский фестиваль Святого Патрика пройдет в онлайн-режиме.В Москве в День святого Патрика ежегодно проходит Ирландский кинофестиваль Irish Week, а также проводятся спектакли по ирландской драматургии, фестивали, мастер-классы и лекции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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день святого патрика, ирландия, дублин, справки

День святого Патрика

05:31 17.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники парада в честь Дня святого Патрика в парке "Сокольники" в Москве
Участники парада в честь Дня святого Патрика в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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День святого Патрика – покровителя Ирландии ежегодно отмечается в разных странах мира 17 марта.
Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых – собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году.
Мэвин Суккат – будущий святой Патрик – родился в конце IV века в Британии в семье римских граждан. В 16-летнем возрасте его продали в рабство ирландским пиратам, но юноша спасся из плена, провел некоторое время в монастырях Галлии (современная Франция) и вернулся на родину. Позже он завершил свое образование в Галлии, был рукоположен в дьякона под именем Патрик, а позже возведен в сан епископа. Папа Римский Целестин II благословил Патрика на христианизацию Ирландии, и в 430-х годах будущий святой начал свою миссию.
Считается, что особенность установления христианства в Ирландии состояла в том, что стараниями Патрика оно было принято практически бескровно. Хотя Патрик и не был первым ирландским епископом, его называют апостолом этой страны, которая стала посылать миссионеров в страны Европы.
Святой Патрик скончался 17 марта 463 года (по другим сведениям – 461 года) и был канонизирован до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную.
В 2017 году синод Русской православной церкви включил в церковный месяцеслов – поминальный список святых – крестителя Ирландии святого Патрика. В Русской церкви он поминается как святитель Патрикий, просветитель Ирландии.
Ирландцы начали отмечать День святого Патрика в качестве своеобразного национального праздника еще в X-XI веках, причем не только на территории Ирландии, но и в других европейских странах, где была ирландская диаспора. В начале XVII века этот день был включен в литургический календарь католической церкви. Церковное торжество переносится, если день памяти святого выпадает на Страстную неделю (неделя перед Пасхой). Светский праздник практически во всех странах проводится 17 марта, в некоторых он растягивается на несколько дней.
В 1903 году День святого Патрика стал официальным выходным днем в Ирландии. В том же году был издан закон, предписывающий закрывать бары и пабы 17 марта из-за чрезмерного употребления гражданами алкоголя (закон был отменен в 1970-е годы). Впоследствии 17 марта стал выходным днем в Северной Ирландии, Ньюфаундленде и Лабрадоре (канадская провинция), а также на острове Монтсеррат (остров в Карибском море, территория Великобритании).
С празднованием Дня святого Патрика связано множество различных традиций, как христианских, так и народных. К христианским относится ежегодное восхождение паломников на святую гору Croagh Patrick, на которой святой молился и постился 40 дней. К народным традициям относят распитие спиртного в пабе. Изначально наиболее распространенным напитком в этот день был виски, впоследствии очень популярным стал эль.
По народной традиции в этот день принято одеваться в зеленое или прикреплять к одежде трилистник. Впервые об этом обычае упоминается в 1689 году. До этого года ирландцы носили на груди кресты святого Патрика. Вплоть до XVIII века обычай ношения трилистника считался вульгарным, но с течением времени традиция прижилась.
В день праздника все города Ирландии "зеленеют": люди рисуют на лицах ирландские флаги, прикрепляют охапки клевера к головным уборам и костюмам, одеваются в праздничные одежды, даже пьют зеленое пиво.
Помимо трилистника и зеленого цвета, символизирующего и саму жизнь, и победу весны над зимой (связанного одновременно и с кельтской мифологией, и с католицизмом), символами дня также считаются лепреконы (сказочные существа маленького роста, шьющие обувь для других сказочных существ и являющиеся хранителями сокровищ), арфа (изображена на гербе Ирландии) и шилейла (дубовый или терновый посох с загнутым концом, использовавшийся, помимо прямого назначения, как клюшка для игры в керлинг).
Девиз праздника умещается в одно слово – Craic, что означает "веселье и наслаждение". Люди пьют пиво и пляшут групповой ирландский танец "кейли".
В День святого Патрика устраиваются парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, и также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки. Народная молва гласит о том, что эта традиция родилась в Ирландии. Нью-Йорк и Бостон (США) оспаривают пальму первенства. Ньюйоркцы утверждают, что первый парад состоялся в их городе в XVIII веке.
Наибольший размах праздник приобретает в американских городах с большой ирландской диаспорой. Помимо Нью-Йорка и Бостона, это Филадельфия, Атланта и Чикаго. Именно в США зародилась традиция дружески щипать тех, кто не одет 17 марта в зеленое. Кроме того, во многих американских городах существует традиция в День Святого Патрика красить водоемы в зеленый цвет. Считается, что начало традиции положили рабочие, следившие за уровнем загрязнения реки Чикаго: они окрасили ее воды зеленым растительным красителем для того, чтобы отслеживать нелегальный сброс отходов.
Празднования в честь святого Патрика проходят также в Аргентине, Канаде, Южной Корее, Новой Зеландии и других странах.
Праздник давно перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. В день святого Патрика многие здания в мире "зеленеют". В 2015 году в зеленый цвет праздника были окрашены Сиднейская опера, Эмпайр-стейт-билдинг, Берлинская телебашня и Пизанская башня. В 2016 году в День святого Патрика на Тверской улице Москвы подсветка фасадов зданий также окрасилась в зеленый цвет.
В этот день ежегодно сотни тысяч туристов приезжают в Ирландию, чтобы отметить праздник вместе с местными жителями на веселых парадах и вечеринках. Однако в 2021 году из-за эпидемиологической ситуации в мире Ирландский фестиваль Святого Патрика пройдет в онлайн-режиме.
В Москве в День святого Патрика ежегодно проходит Ирландский кинофестиваль Irish Week, а также проводятся спектакли по ирландской драматургии, фестивали, мастер-классы и лекции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
День святого ПатрикаИрландияДублинСправки
 
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