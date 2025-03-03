День святого Патрика: история, традиции и дата праздника

День святого Патрика (Saint Patrick's Day) – покровителя Ирландии – ежегодно отмечается в разных странах мира 17 марта.

Кто такой святой Патрик и в чем его история

Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых – собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году.

Мэвин Суккат – будущий святой Патрик – родился в конце IV века в Британии в семье римских граждан. В 16-летнем возрасте его продали в рабство ирландским пиратам, но юноша спасся из плена, провел некоторое время в монастырях Галлии (современная Франция) и вернулся на родину. Позже он завершил свое образование в Галлии, был рукоположен в дьякона под именем Патрик, а позже возведен в сан епископа.

Папа Римский Целестин II благословил Патрика на христианизацию Ирландии, и в 430-х годах будущий святой начал свою миссию.

Считается, что особенность установления христианства в Ирландии состояла в том, что стараниями Патрика оно было принято практически бескровно. Хотя Патрик и не был первым ирландским епископом, его называют апостолом этой страны, которая стала посылать миссионеров в страны Европы.

Святой Патрик скончался 17 марта 463 года (по другим сведениям – 461 года) и был канонизирован до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную.

9 марта 2017 года синод Русской православной церкви включил в церковный месяцеслов – поминальный список святых – крестителя Ирландии святого Патрика. По календарю Русской православной церкви он поминается как святитель Патрикий, просветитель Ирландии 30 марта (17 марта по старому стилю).

Ирландцы начали отмечать День святого Патрика в качестве своеобразного национального праздника еще в X-XI веках, причем не только на территории Ирландии, но и в других европейских странах, где была ирландская диаспора. В начале XVII века этот день был включен в литургический календарь католической церкви. Церковное торжество переносится, если день памяти святого выпадает на Страстную неделю (неделя перед Пасхой). Светский праздник практически во всех странах проводится 17 марта, в некоторых он растягивается на несколько дней.

В 1903 году День святого Патрика стал официальным выходным днем в Ирландии. В том же году был издан закон, предписывающий закрывать бары и пабы 17 марта из-за чрезмерного употребления гражданами алкоголя (закон был отменен в 1970-е годы). Впоследствии 17 марта стал выходным днем в Северной Ирландии, Ньюфаундленде и Лабрадоре (канадская провинция), а также на острове Монтсеррат (остров в Карибском море, территория Великобритании).

Традиции Дня святого Патрика: трилистник, зеленый цвет и парады

С празднованием Дня святого Патрика связано множество различных традиций, как христианских, так и народных. К христианским относится ежегодное восхождение паломников на святую гору Croagh Patrick, на которой святой молился и постился 40 дней.

К народным традициям относят распитие спиртного в пабе. Изначально наиболее распространенным напитком в этот день был виски, впоследствии очень популярным стал эль.

По народной традиции в этот день принято одеваться в зеленое или прикреплять к одежде трилистник. Впервые об этом обычае упоминается в 1689 году. До этого года ирландцы носили на груди кресты святого Патрика. Вплоть до XVIII века обычай ношения трилистника считался вульгарным, но с течением времени традиция прижилась.

В день праздника все города Ирландии "зеленеют": люди рисуют на лицах ирландские флаги, прикрепляют охапки клевера к головным уборам и костюмам, одеваются в праздничные одежды, даже пьют зеленое пиво.

Существует так называемая "Чарка Патрика" – единица измерения выпиваемого виски. Раньше празднество заканчивалось ритуалом "утапливания трилистника". В последний бокал выпиваемого виски надлежало положить лист клевера до того, как осушить его, то есть выпить. В народе до сих пор так и говорят – "осушим трилистник".

После этого трилистник бросали через плечо на удачу.

Помимо трилистника и зеленого цвета, символизирующего жизнь и победу весны над зимой (связанного одновременно и с кельтской мифологией, и с католицизмом), символами дня также считаются лепреконы (сказочные существа маленького роста, шьющие обувь для других сказочных существ и являющиеся хранителями сокровищ), арфа (изображена на гербе Ирландии) и шилейла (дубовый или терновый посох с загнутым концом, использовавшийся также и как клюшка для игры в керлинг).

Девиз праздника умещается в одно слово – Craic, что означает "веселье и наслаждение". Люди пьют пиво и пляшут групповой ирландский танец "кейли".

В День святого Патрика устраиваются парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, и также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки. Народная молва гласит о том, что эта традиция родилась в Ирландии. Нью-Йорк и Бостон (США) оспаривают пальму первенства. Ньюйоркцы утверждают, что первый парад состоялся у них в XVIII веке.

Как отмечают День святого Патрика в Ирландии и других странах

Наибольший размах праздник приобретает в американских городах с большой ирландской диаспорой. Помимо Нью-Йорка и Бостона, это Филадельфия, Атланта и Чикаго. Именно в США зародилась традиция дружески щипать тех, кто не одет 17 марта в зеленое. Кроме того, во многих американских городах существует традиция в День Святого Патрика красить водоемы в зеленый цвет. Считается, что начало традиции положили рабочие, следившие за уровнем загрязнения реки Чикаго: они окрасили ее воды зеленым растительным красителем для того, чтобы отслеживать нелегальный сброс отходов.

Празднования в честь святого Патрика проходят также в Аргентине, Канаде, Южной Корее, Новой Зеландии и других странах.

Праздник давно перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. В день святого Патрика многие здания в мире "зеленеют". В 2015 году в зеленый цвет праздника были окрашены Сиднейская опера, Эмпайр-стейт-билдинг, Берлинская телебашня и Пизанская башня. В 2016 году в День святого Патрика на Тверской улице Москвы подсветка фасадов зданий также окрасилась в зеленый цвет.

В этот день ежегодно сотни тысяч туристов приезжают в Ирландию, чтобы отметить праздник вместе с местными жителями на веселых парадах и вечеринках.

В 2021 году из-за эпидемиологической ситуации в мире Ирландский фестиваль Святого Патрика прошел в онлайн-режиме

В 2022 году тема фестиваля – " Связи " (Connections / Naisc). Благодаря ирландской культуре фестиваль объединяет семьи и общины по всей Ирландии. 17 марта на улицах Дублина пройдет Национальный парад в честь Дня Святого Патрика. Новинка празднования – организация с 16 по 20 марта фестивального квартала в Национальном музее Ирландии, где ежедневно будет проходить демонстрация национальной еды и напитков, декоративно-прикладного искусства.

В Москве в День святого Патрика ежегодно проходит Ирландский кинофестиваль Irish Week, а также проводятся спектакли по ирландской драматургии, фестивали, мастер-классы и лекции. В настоящее время все мероприятия, запланированные на ближайшее время в рамкахIrish Week, перенесены.