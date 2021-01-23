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День Святого Патрика в Дублине пройдет виртуально

День Святого Патрика в Дублине пройдет виртуально

Ирландский фестиваль Святого Патрика снова, второй год подряд, пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T12:30

2021-01-23T12:30

2021-01-23T12:30

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ирландский фестиваль Святого Патрика снова, второй год подряд, пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, сообщает Lonely Planet. Сотни тысяч туристов обычно приезжают в Ирландию, чтобы отметить этот праздник вместе с местными жителями на веселых парадах и вечеринках. Но организаторы подтвердили, что флагманский парад в Дублине в этом году не состоится. Вместо этого шестидневный фестиваль будет проходить виртуально через SPF TV."Мир приглашают занять место в первом ряду на фестивале Святого Патрика 2021 года, соединив нашу семью из 80 миллионов человек по всей Земле через музыку, театр, искусство, перформанс, поэзию, рассказывание историй, традиционные искусства, экскурсии, художественные инсталляции и многое другое", — цитирует издание представителя организаторов праздника.Мероприятие пройдет с 12 по 17 марта включительно.

https://ria.ru/20210122/yaponiya-1594031764.html

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коронавирус covid-19, туризм, день святого патрика, новости - туризм, ирландия, дублин, праздник