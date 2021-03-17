https://ria.ru/20210317/pastushok-1601602278.html
Водяной пастушок благополучно пережил зиму в московском лесопарке
Водяной пастушок благополучно пережил зиму в московском лесопарке
Редкая птица пастушок водяной благополучно пережила зиму в московском лесопарке, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:07
2021-03-17T11:07
2021-03-17T13:21
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Редкая птица пастушок водяной благополучно пережила зиму в московском лесопарке, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что в столице эти пернатые встречаются нечасто, в основном в период миграций. На зимовку они остаются крайне редко, если сочтут условия обитания подходящими."Видимо, пастушку в Кузьминках понравилось, и он решил не лететь дальше. Кто именно остался зимовать — самец или самка, — определить сложно, поскольку по окраске они друг от друга не отличаются, разве что самцы немного крупнее", — уточняется в сообщении.Питается пастушок насекомыми и водными беспозвоночными, а в холодный период года в рацион включает части водных растений. На незамерзающем водоеме птице нашлось чем поживиться, поэтому она спокойно дождалась тепла.
https://ria.ru/20210210/pomosch-1596830717.html
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мосприрода, москва
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Редкая птица пастушок водяной благополучно пережила зиму в московском лесопарке, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды обнаружили редкую птицу, которая решила в этом году зимовать в Москве, не улетев в теплые страны. Водяной пастушок вольготно гуляет в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", несмотря на то, что обычно это скрытная птица, ведущая преимущественно ночной образ жизни", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице эти пернатые встречаются нечасто, в основном в период миграций. На зимовку они остаются крайне редко, если сочтут условия обитания подходящими.
"Видимо, пастушку в Кузьминках понравилось, и он решил не лететь дальше. Кто именно остался зимовать — самец или самка, — определить сложно, поскольку по окраске они друг от друга не отличаются, разве что самцы немного крупнее", — уточняется в сообщении.
Питается пастушок насекомыми и водными беспозвоночными, а в холодный период года в рацион включает части водных растений. На незамерзающем водоеме птице нашлось чем поживиться, поэтому она спокойно дождалась тепла.