https://ria.ru/20210317/pastushok-1601602278.html

Водяной пастушок благополучно пережил зиму в московском лесопарке

Водяной пастушок благополучно пережил зиму в московском лесопарке

Редкая птица пастушок водяной благополучно пережила зиму в московском лесопарке, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:07

2021-03-17T11:07

2021-03-17T13:21

хорошие новости

мосприрода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601600311_0:231:2048:1383_1920x0_80_0_0_4e4f97c174bb9f2051ff089ebcb91c54.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Редкая птица пастушок водяной благополучно пережила зиму в московском лесопарке, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что в столице эти пернатые встречаются нечасто, в основном в период миграций. На зимовку они остаются крайне редко, если сочтут условия обитания подходящими."Видимо, пастушку в Кузьминках понравилось, и он решил не лететь дальше. Кто именно остался зимовать — самец или самка, — определить сложно, поскольку по окраске они друг от друга не отличаются, разве что самцы немного крупнее", — уточняется в сообщении.Питается пастушок насекомыми и водными беспозвоночными, а в холодный период года в рацион включает части водных растений. На незамерзающем водоеме птице нашлось чем поживиться, поэтому она спокойно дождалась тепла.

https://ria.ru/20210210/pomosch-1596830717.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва