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Кремль прокомментировал инцидент с "химатакой" на редакцию "Новой газеты"
Кремль прокомментировал инцидент с "химатакой" на редакцию "Новой газеты"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя химическую атаку на редакцию "Новой газеты", выразил надежду, что будет проведено соответствующее... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:45
2021-03-17T12:45
2021-03-17T12:48
новая газета
дмитрий песков
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя химическую атаку на редакцию "Новой газеты", выразил надежду, что будет проведено соответствующее расследование, необходимости в специальных указаниях нет.Ранее "Новая газета" сообщила о химической атаке на здание, в котором расположена редакция по адресу Потаповский переулок, 3. В пресс-службе издания уточнили РИА Новости, что пострадавших в ходе инцидента нет."Мы, безусловно, заметили этот инцидент. Здесь нет необходимости в каких-то указаниях администрации. Мы знаем из сообщений самой редакции, что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, с правоохранительными органами, что они подали туда соответствующее заявление. Мы надеемся, что соответствующее расследование будет проведено", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210303/rosneft-1599681580.html
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новая газета , дмитрий песков, москва, происшествия