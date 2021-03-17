https://ria.ru/20210317/novaya-1601623651.html

Кремль прокомментировал инцидент с "химатакой" на редакцию "Новой газеты"

Кремль прокомментировал инцидент с "химатакой" на редакцию "Новой газеты"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя химическую атаку на редакцию "Новой газеты", выразил надежду, что будет проведено соответствующее... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:45

2021-03-17T12:45

2021-03-17T12:48

новая газета

дмитрий песков

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя химическую атаку на редакцию "Новой газеты", выразил надежду, что будет проведено соответствующее расследование, необходимости в специальных указаниях нет.Ранее "Новая газета" сообщила о химической атаке на здание, в котором расположена редакция по адресу Потаповский переулок, 3. В пресс-службе издания уточнили РИА Новости, что пострадавших в ходе инцидента нет."Мы, безусловно, заметили этот инцидент. Здесь нет необходимости в каких-то указаниях администрации. Мы знаем из сообщений самой редакции, что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, с правоохранительными органами, что они подали туда соответствующее заявление. Мы надеемся, что соответствующее расследование будет проведено", - рассказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210303/rosneft-1599681580.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая газета , дмитрий песков, москва, происшествия