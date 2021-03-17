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https://ria.ru/20210317/navalnyy-1601687998.html
Навальный передал из колонии, что у него все хорошо, заявили в ОНК
Навальный передал из колонии, что у него все хорошо, заявили в ОНК
Алексей Навальный в ходе визита в колонию общественников попросил передать родителям, что у него все хорошо, рассказал РИА Новости в среду председатель... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T17:29
2021-03-17T17:29
игнат артеменко
россия
бруно лепру
общественная наблюдательная комиссия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
кольчугино
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Алексей Навальный в ходе визита в колонию общественников попросил передать родителям, что у него все хорошо, рассказал РИА Новости в среду председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Вячеслав Куликов.По его словам, встреча с блогером состоялась накануне: "Наши члены ОНК общались, взаимодействовали. Он сказал: "У меня вопросов нет, единственная просьба - сообщить моим родителям, что у меня все хорошо".На минувшей неделе блогера, осужденного на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше", увезли из СИЗО в Кольчугино, но в какую именно колонию, не раскрывалось. В понедельник из документа 235-го Гарнизонного военного суда стало известно, что осужденного перевели в покровскую колонию. То же РИА Новости подтвердила защита блогера.Позднее в Instagram-аккаунте Навального появилось сообщение от его имени, в котором было указано, что тот находится в секторе усиленного контроля, "никакого насилия и даже намека на него пока не видел" и "не припомнит места, где все разговаривают настолько вежливо".У осужденного в колонии по закону нет возможности делать посты в социальных сетях, но он может передавать тексты для публикации через адвокатов.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210315/navalnyy-1601366511.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/navalnyy-1601313787.html
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игнат артеменко, россия, бруно лепру, общественная наблюдательная комиссия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), кольчугино, происшествия

Навальный передал из колонии, что у него все хорошо, заявили в ОНК

17:29 17.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Алексей Навальный в ходе визита в колонию общественников попросил передать родителям, что у него все хорошо, рассказал РИА Новости в среду председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Вячеслав Куликов.
По его словам, встреча с блогером состоялась накануне: "Наши члены ОНК общались, взаимодействовали. Он сказал: "У меня вопросов нет, единственная просьба - сообщить моим родителям, что у меня все хорошо".
Блогер Алексей Навальный на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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Навальный рассказал о впечатлениях от колонии в Покрове
На минувшей неделе блогера, осужденного на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше", увезли из СИЗО в Кольчугино, но в какую именно колонию, не раскрывалось. В понедельник из документа 235-го Гарнизонного военного суда стало известно, что осужденного перевели в покровскую колонию. То же РИА Новости подтвердила защита блогера.
Позднее в Instagram-аккаунте Навального появилось сообщение от его имени, в котором было указано, что тот находится в секторе усиленного контроля, "никакого насилия и даже намека на него пока не видел" и "не припомнит места, где все разговаривают настолько вежливо".
У осужденного в колонии по закону нет возможности делать посты в социальных сетях, но он может передавать тексты для публикации через адвокатов.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.
Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области, где, возможно, будет отбывать наказание Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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Защита Навального назвала колонию, где он отбывает срок
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублей
 
Игнат АртеменкоРоссияБруно ЛепруОбщественная наблюдательная комиссияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)КольчугиноПроисшествия
 
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