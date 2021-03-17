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В НАТО объяснили наращивание присутствия в Черном море
В НАТО объяснили наращивание присутствия в Черном море
Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО, усиление в этом регионе России вызывает беспокойство союзников, поэтому альянс укрепляет там и... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T17:18
2021-03-17T17:18
россия
черное море
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО, усиление в этом регионе России вызывает беспокойство союзников, поэтому альянс укрепляет там и собственное присутствие, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили."Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии, мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе… Поэтому мы работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Черного моря", - сказал он.Столтенберг отметил, что "НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ и продолжает призывать Россию положить конец признанию регионов Абхазии и Южной Осетии, вывести все свои войска".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/nato-1601618571.html
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россия, черное море, нато, в мире

В НАТО объяснили наращивание присутствия в Черном море

17:18 17.03.2021
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО, усиление в этом регионе России вызывает беспокойство союзников, поэтому альянс укрепляет там и собственное присутствие, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
"Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии, мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе… Поэтому мы работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Черного моря", - сказал он.
Столтенберг отметил, что "НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ и продолжает призывать Россию положить конец признанию регионов Абхазии и Южной Осетии, вывести все свои войска".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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