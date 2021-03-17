https://ria.ru/20210317/nato-1601609603.html
В МИД заявили о полном разрыве контактов по военной линии Россия — НАТО
В МИД заявили о полном разрыве контактов по военной линии Россия — НАТО
Договоренностей о проведении заседаний Совета Россия — НАТО не было, главная проблема в том, что полностью оборваны контакты по военной линии, заявил РИА... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:41
2021-03-17T11:41
2021-03-17T19:14
совет россия-нато
александр грушко
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
безопасность
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Договоренностей о проведении заседаний Совета Россия — НАТО не было, главная проблема в том, что полностью оборваны контакты по военной линии, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.Ранее в обнародованном во вторник докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года сообщалось, что заседание Совета Россия — НАТО в прошлом году не состоялось по вине российской стороны."Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких Советов. Любой Совет должен быть подготовлен, НАТО отказалась от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет — рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы, кроме встречи послов, были ими разрушены, они больше не функционируют", — сказал он.
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РИА Новости
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Нарышкин: на территории стран НАТО обсуждали как оживить протестное движение в России
1.04.23 – 1.05.35
Если хотите, я вам впервые и о косвенных данных скажу. Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО - сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которые совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке.
Знаете, в качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве». Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта «сакральная жертва» была из числа все-таки лидеров оппозиции.
2021-03-17T11:41
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РИА Новости
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совет россия-нато, александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, безопасность