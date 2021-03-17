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В МИД заявили о полном разрыве контактов по военной линии Россия — НАТО
В МИД заявили о полном разрыве контактов по военной линии Россия — НАТО
Договоренностей о проведении заседаний Совета Россия — НАТО не было, главная проблема в том, что полностью оборваны контакты по военной линии, заявил РИА... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:41
2021-03-17T19:14
совет россия-нато
александр грушко
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
безопасность
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Договоренностей о проведении заседаний Совета Россия — НАТО не было, главная проблема в том, что полностью оборваны контакты по военной линии, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.Ранее в обнародованном во вторник докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года сообщалось, что заседание Совета Россия — НАТО в прошлом году не состоялось по вине российской стороны."Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких Советов. Любой Совет должен быть подготовлен, НАТО отказалась от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет — рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы, кроме встречи послов, были ими разрушены, они больше не функционируют", — сказал он.
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Нарышкин: на территории стран НАТО обсуждали как оживить протестное движение в России
1.04.23 – 1.05.35 Если хотите, я вам впервые и о косвенных данных скажу. Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО - сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которые совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке. Знаете, в качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве». Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта «сакральная жертва» была из числа все-таки лидеров оппозиции.
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совет россия-нато, александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, безопасность

В МИД заявили о полном разрыве контактов по военной линии Россия — НАТО

11:41 17.03.2021 (обновлено: 19:14 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИДа в Москве
Здание МИДа в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Договоренностей о проведении заседаний Совета Россия — НАТО не было, главная проблема в том, что полностью оборваны контакты по военной линии, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
Ранее в обнародованном во вторник докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года сообщалось, что заседание Совета Россия — НАТО в прошлом году не состоялось по вине российской стороны.
"Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких Советов. Любой Совет должен быть подготовлен, НАТО отказалась от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет — рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы, кроме встречи послов, были ими разрушены, они больше не функционируют", — сказал он.

"Главная проблема на сегодняшний день заключается в том, что полностью оборваны контакты по военной линии. Во многом это главное препятствие для политического диалога в Совете", — подчеркнул он.

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Совет Россия-НАТОАлександр ГрушкоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОБезопасность
 
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