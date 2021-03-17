https://ria.ru/20210317/nato-1601609603.html

В МИД заявили о полном разрыве контактов по военной линии Россия — НАТО

В МИД заявили о полном разрыве контактов по военной линии Россия — НАТО

Договоренностей о проведении заседаний Совета Россия — НАТО не было, главная проблема в том, что полностью оборваны контакты по военной линии, заявил РИА... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:41

2021-03-17T11:41

2021-03-17T19:14

совет россия-нато

александр грушко

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596587004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a94f9a2a543f7fcd8c66fccd39a1cb28.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Договоренностей о проведении заседаний Совета Россия — НАТО не было, главная проблема в том, что полностью оборваны контакты по военной линии, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.Ранее в обнародованном во вторник докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года сообщалось, что заседание Совета Россия — НАТО в прошлом году не состоялось по вине российской стороны."Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких Советов. Любой Совет должен быть подготовлен, НАТО отказалась от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял Совет — рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы, кроме встречи послов, были ими разрушены, они больше не функционируют", — сказал он.

https://ria.ru/20210317/bronetransporter-1601521631.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нарышкин: на территории стран НАТО обсуждали как оживить протестное движение в России 1.04.23 – 1.05.35 Если хотите, я вам впервые и о косвенных данных скажу. Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО - сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которые совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке. Знаете, в качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве». Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта «сакральная жертва» была из числа все-таки лидеров оппозиции. 2021-03-17T11:41 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет россия-нато, александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, безопасность