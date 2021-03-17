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Жительница Волгограда напала с электрошокером на продавца салона связи
Жительница Волгограда напала с электрошокером на продавца салона связи
Жительница Волгограда попыталась украсть сотовый телефон, ударив электрошокером продавца салона связи, но мужчина смог обезвредить грабительницу, сообщает в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:28
2021-03-17T17:10
гумвд
иловлинский район
волгоград
советский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 17 мар – РИА Новости. Жительница Волгограда попыталась украсть сотовый телефон, ударив электрошокером продавца салона связи, но мужчина смог обезвредить грабительницу, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по области.По информации ведомства, во вторник в салон связи в Советском районе Волгограда пришла женщина, она попросила продавца показать ей телефон за 53 тысячи рублей. После того, как молодой человек рассказал о технических о характеристиках, она согласилась его купить и достала кошелек."В какой-то момент сотрудник салона отвернулся и внезапно почувствовал удар электрошокера. Молодой человек сумел совладать с ситуацией, обезоружить напавшую на него клиентку и не допустить хищения товара", - говорится в сообщении ведомства.Продавец вызвал полицию, которая и задержала женщину. Подозреваемой в нападении на салон, по данным ГУМВД, оказалась безработная жительница Иловлинского района Волгоградской области. По информации ведомства, она созналась в содеянном и сообщила, что хотела украсть дорогой телефон, чтобы его продать и расплатиться с долгами.Нападение на продавца засняла камера, установленная в салоне, фрагмент видео опубликован на сайте регионального главка МВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/ograblenie-1587963851.html
иловлинский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Напала с электрошокером: женщина хотела украсть телефон в салоне связи
Безработная жительница Волгоградской области присмотрела телефон за 53 тыс рублей и напала на продавца с электрошокером, чтобы его украсть, сообщает полиция. По данным МВД, женщина призналась, что хотела украсть дорогой телефон, чтобы его продать и расплатиться с долгами.
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гумвд, иловлинский район, волгоград, советский район, происшествия

Жительница Волгограда напала с электрошокером на продавца салона связи

16:28 17.03.2021 (обновлено: 17:10 17.03.2021)
 
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ВОЛГОГРАД, 17 мар – РИА Новости. Жительница Волгограда попыталась украсть сотовый телефон, ударив электрошокером продавца салона связи, но мужчина смог обезвредить грабительницу, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по области.
По информации ведомства, во вторник в салон связи в Советском районе Волгограда пришла женщина, она попросила продавца показать ей телефон за 53 тысячи рублей. После того, как молодой человек рассказал о технических о характеристиках, она согласилась его купить и достала кошелек.
"В какой-то момент сотрудник салона отвернулся и внезапно почувствовал удар электрошокера. Молодой человек сумел совладать с ситуацией, обезоружить напавшую на него клиентку и не допустить хищения товара", - говорится в сообщении ведомства.
Продавец вызвал полицию, которая и задержала женщину. Подозреваемой в нападении на салон, по данным ГУМВД, оказалась безработная жительница Иловлинского района Волгоградской области. По информации ведомства, она созналась в содеянном и сообщила, что хотела украсть дорогой телефон, чтобы его продать и расплатиться с долгами.
Нападение на продавца засняла камера, установленная в салоне, фрагмент видео опубликован на сайте регионального главка МВД.
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